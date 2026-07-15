हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में अतिरिक्त रु.1,000 करोड़ का किया निवेश

हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में रु.1,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है. हीरो मोटोकॉर्प की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, यह निवेश इक्विटी शेयर या अन्य योग्य सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करके किया जाएगा. हीरो मोटोकॉर्प के पास पहले से ही एथर एनर्जी में 29.48% हिस्सेदारी है और वह बेंगलुरु स्थित इस EV कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार है.

निवेश में कितना समय लगेगा?

यह निवेश ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर निर्भर है, जिसमें एथर के बोर्ड और शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी भी शामिल है. हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार, यह ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह से कैश में होगा और उम्मीद है कि एथर को सभी ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर यह पूरा हो जाएगा.

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एथर एनर्जी 29 अगस्त, 2026 को अपने ब्रांड के 'कम्युनिटी डे' का चौथा एडिशन आयोजित करेगी. कंपनी ने घोषणा की है कि वह पूरी तरह से नए EL प्लेटफॉर्म पर आधारित अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल EL01 कॉन्सेप्ट जैसा ही होगा, जिसे 2025 में एथर कम्युनिटी डे इवेंट में दिखाया गया था.

हीरो का एथर एनर्जी में कितना निवेश है?

हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में शुरुआती निवेशकों में से एक रही है; उसने एथर के 450 सीरीज़ वाले पहले प्रोडक्ट रेंज को लॉन्च करने से पहले ही इसमें निवेश किया था. फिलहाल, हीरो का अपना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वर्टिकल भी है, जो 'विडा' (Vida) ब्रांड के तहत काम करता है.

हालांकि, अपने खुद के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने से पहले ही, हीरो ने 2016 में एथर एनर्जी में रु.205 करोड़ का निवेश किया था. पिछले कुछ सालों में, हीरो ने एथर एनर्जी के लगभग हर बड़े फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया है. रु.1,000 करोड़ के हालिया निवेश के साथ, एथर एनर्जी में हीरो का कुल निवेश रु.2,400 करोड़ से ज़्यादा हो गया है.