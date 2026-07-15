हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में अतिरिक्त रु.1,000 करोड़ का किया निवेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 15, 2026
हाइलाइट्स
- भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में रु.1,000 करोड़ और निवेश करेगी
- हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में शुरुआती निवेशकों में से एक रही है
- 30 जून, 2026 तक, एथर एनर्जी में हीरो की हिस्सेदारी 29.48% है
हीरो मोटोकॉर्प ने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी में रु.1,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है. हीरो मोटोकॉर्प की रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, यह निवेश इक्विटी शेयर या अन्य योग्य सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करके किया जाएगा. हीरो मोटोकॉर्प के पास पहले से ही एथर एनर्जी में 29.48% हिस्सेदारी है और वह बेंगलुरु स्थित इस EV कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार है.
निवेश में कितना समय लगेगा?
यह निवेश ज़रूरी मंज़ूरी मिलने पर निर्भर है, जिसमें एथर के बोर्ड और शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी भी शामिल है. हीरो मोटोकॉर्प के अनुसार, यह ट्रांज़ैक्शन पूरी तरह से कैश में होगा और उम्मीद है कि एथर को सभी ज़रूरी मंज़ूरी मिलने के 15 दिनों के अंदर यह पूरा हो जाएगा.
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एथर एनर्जी 29 अगस्त, 2026 को अपने ब्रांड के 'कम्युनिटी डे' का चौथा एडिशन आयोजित करेगी. कंपनी ने घोषणा की है कि वह पूरी तरह से नए EL प्लेटफॉर्म पर आधारित अपना नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करेगी. उम्मीद है कि इसका प्रोडक्शन मॉडल EL01 कॉन्सेप्ट जैसा ही होगा, जिसे 2025 में एथर कम्युनिटी डे इवेंट में दिखाया गया था.
हीरो का एथर एनर्जी में कितना निवेश है?
हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी में शुरुआती निवेशकों में से एक रही है; उसने एथर के 450 सीरीज़ वाले पहले प्रोडक्ट रेंज को लॉन्च करने से पहले ही इसमें निवेश किया था. फिलहाल, हीरो का अपना इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर वर्टिकल भी है, जो 'विडा' (Vida) ब्रांड के तहत काम करता है.
हालांकि, अपने खुद के इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने से पहले ही, हीरो ने 2016 में एथर एनर्जी में रु.205 करोड़ का निवेश किया था. पिछले कुछ सालों में, हीरो ने एथर एनर्जी के लगभग हर बड़े फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया है. रु.1,000 करोड़ के हालिया निवेश के साथ, एथर एनर्जी में हीरो का कुल निवेश रु.2,400 करोड़ से ज़्यादा हो गया है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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