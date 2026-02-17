ऑडी SQ8 भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026
हाइलाइट्स
- ऑडी SQ8 भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगी
- SQ8 में 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है
- यह कार 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है
ऑडी इंडिया 17 मार्च को SQ8 के लॉन्च के साथ अपने फ्लैगशिप SUV पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. SQ8 को ब्रांड के भारतीय पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड Q8 और फुल-फ्लेज्ड RS Q8 के बीच रखा जाएगा. यह मिड-स्पेक मॉडल अपने परफॉर्मेंस के साथ-साथ अपने अन्य मॉडलों की तुलना में अंदर और बाहर से किए गए दिखने में बदलावों से भी अलग पहचान बनाता है.
ऑडी SQ8 में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है जो 507 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि अधिक शक्तिशाली RS Q8 इसी इंजन के उच्च ट्यूनिंग वैरिएंट से 640 bhp की ताकत पैदा करता है. तुलनात्मक रूप से, मानक ऑडी Q8 में 3.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल V6 इंजन लगा है जो लगभग 340 bhp की ताकत पैदा करता है. प्रदर्शन की बात करें तो, SQ8 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी प्रति घंटे तक सीमित है.
यह भी पढ़ें: ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
SQ8, स्टैंडर्ड Q8 के कूपे-एसयूवी सिल्हूट पर आधारित है, लेकिन इसमें एक अलग ही स्पोर्टी लुक जोड़ा गया है. सामने की तरफ, इसमें एक बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल है जिसमें अधिक जटिल इंसर्ट पैटर्न और मोटा घेरा है, जिसके दोनों ओर शार्प LED हेडलाइट्स लगी हैं. फ्रंट बंपर में बड़े साइड एयर इनटेक हैं जिनमें सिल्वर ट्रिम एलिमेंट्स का कंट्रास्ट इसे और भी आक्रामक लुक देता है.
साइड से देखने पर ढलान वाली रूफलाइन और चौड़े हिप्स बरकरार रहते हैं, लेकिन SQ8 बड़े, मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स (स्टैंडर्ड के तौर पर 21 इंच) और फ्रंट फेंडर्स पर लगे सूक्ष्म S बैजिंग से अलग दिखती है. विंडो लाइन और निचले बॉडी सेक्शन के आसपास के गहरे रंग के एक्सटीरियर एक्सेंट इसे स्टैंडर्ड Q8 से और भी खास बनाते हैं.
पीछे की तरफ, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार टेलगेट तक फैली हुई है, जबकि बम्पर में चार एग्जॉस्ट आउटलेट और एक स्पोर्टी डिफ्यूज़र-स्टाइल इंसर्ट शामिल हैं. रेगुलर Q8 की तुलना में, SQ8 नीची दिखती है, हालांकि यह RS वेरिएंट की तरह अत्यधिक आकर्षक स्टाइलिंग नहीं है.
SQ8 का कैबिन ऑडी के जाने-पहचाने लेआउट को फॉलो करता है, जिसमें डैशबोर्ड का चौड़ा, हॉरिजॉन्जटल डिज़ाइन है और इसमें इंटीग्रेटेड एयर वेंट और लेयर्ड ट्रिम एलिमेंट्स हैं, जिनमें कार्बन-फाइबर स्टाइल इंसर्ट और मेटैलिक एक्सेंट शामिल हैं. फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है, जबकि सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दो टचस्क्रीन हैं.
