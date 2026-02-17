पत्रिकायूज़्ड कार्स
ऑडी SQ8 भारत में 17 मार्च को होगी लॉन्च

SQ8, ब्रांड की भारत में उपलब्ध कारों की श्रृंखला में स्टैंडर्ड Q8 और RS Q8 के बीच के अंतर को भरेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 17, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • ऑडी SQ8 भारत में 17 मार्च को लॉन्च होगी
  • SQ8 में 4.0 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है
  • यह कार 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है

ऑडी इंडिया 17 मार्च को SQ8 के लॉन्च के साथ अपने फ्लैगशिप SUV पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है. SQ8 को ब्रांड के भारतीय पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड Q8 और फुल-फ्लेज्ड RS Q8 के बीच रखा जाएगा. यह मिड-स्पेक मॉडल अपने परफॉर्मेंस के साथ-साथ अपने अन्य मॉडलों की तुलना में अंदर और बाहर से किए गए दिखने में बदलावों से भी अलग पहचान बनाता है.

Audi SQ 8 India Launch 3

ऑडी SQ8 में 4.0 लीटर का ट्विन-टर्बो V8 पेट्रोल इंजन लगा है जो 507 bhp की ताकत पैदा करता है, जबकि अधिक शक्तिशाली RS Q8 इसी इंजन के उच्च ट्यूनिंग वैरिएंट से 640 bhp की ताकत पैदा करता है. तुलनात्मक रूप से, मानक ऑडी Q8 में 3.0 लीटर का टर्बो-पेट्रोल V6 इंजन लगा है जो लगभग 340 bhp की ताकत पैदा करता है. प्रदर्शन की बात करें तो, SQ8 4.1 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है, जबकि इसकी अधिकतम गति इलेक्ट्रॉनिक रूप से 250 किमी प्रति घंटे तक सीमित है.

 

यह भी पढ़ें: ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा

 

SQ8, स्टैंडर्ड Q8 के कूपे-एसयूवी सिल्हूट पर आधारित है, लेकिन इसमें एक अलग ही स्पोर्टी लुक जोड़ा गया है. सामने की तरफ, इसमें एक बड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल है जिसमें अधिक जटिल इंसर्ट पैटर्न और मोटा घेरा है, जिसके दोनों ओर शार्प LED हेडलाइट्स लगी हैं. फ्रंट बंपर में बड़े साइड एयर इनटेक हैं जिनमें सिल्वर ट्रिम एलिमेंट्स का कंट्रास्ट इसे और भी आक्रामक लुक देता है.

Audi SQ 8 India Launch 1

साइड से देखने पर ढलान वाली रूफलाइन और चौड़े हिप्स बरकरार रहते हैं, लेकिन SQ8 बड़े, मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील्स (स्टैंडर्ड के तौर पर 21 इंच) और फ्रंट फेंडर्स पर लगे सूक्ष्म S बैजिंग से अलग दिखती है. विंडो लाइन और निचले बॉडी सेक्शन के आसपास के गहरे रंग के एक्सटीरियर एक्सेंट इसे स्टैंडर्ड Q8 से और भी खास बनाते हैं.

 

पीछे की तरफ, पूरी चौड़ाई वाली एलईडी लाइट बार टेलगेट तक फैली हुई है, जबकि बम्पर में चार एग्जॉस्ट आउटलेट और एक स्पोर्टी डिफ्यूज़र-स्टाइल इंसर्ट शामिल हैं. रेगुलर Q8 की तुलना में, SQ8 नीची दिखती है, हालांकि यह RS वेरिएंट की तरह अत्यधिक आकर्षक स्टाइलिंग नहीं है.

Audi SQ 8 India Launch 2

SQ8 का कैबिन ऑडी के जाने-पहचाने लेआउट को फॉलो करता है, जिसमें डैशबोर्ड का चौड़ा, हॉरिजॉन्जटल डिज़ाइन है और इसमें इंटीग्रेटेड एयर वेंट और लेयर्ड ट्रिम एलिमेंट्स हैं, जिनमें कार्बन-फाइबर स्टाइल इंसर्ट और मेटैलिक एक्सेंट शामिल हैं. फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लगा है, जबकि सेंटर कंसोल में इंफोटेनमेंट और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए दो टचस्क्रीन हैं.

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, म्यूज़िक, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
    ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा
  • तीसरी पीढ़ी की Q3 ने 2025 के बीच में ग्लोबल डेब्यू किया, जिसमें कई खास टेक अपग्रेड और इलेक्ट्रिक पावरट्रेन ऑप्शन दिए गए हैं.
    2026 में लॉन्च से पहले भारत में अगली-पीढ़ी की ऑडी Q3 टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
    भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले
  • ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
    GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
  • खास वैरिएंट की कीमत सबसे महंगे Q7 टेक्नोलॉजी के समान है तथा इसमें अतिरिक्त सहायक फीचर्स मानक के रूप में उपलब्ध हैं.
    ऑडी Q7 सिग्नेचर एडिशन हुआ लॉन्च, कीमत रु.99.81 लाख
