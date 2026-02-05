पत्रिकायूज़्ड कार्स
ऑडी इंडिया ने ‘माय ऑराज़’ नाम का इन-कार एक्सपीरियंस मोड जोड़ा

चुनिंदा मॉडलों के लिए उपलब्ध यह फीचर, चयनित मोड के आधार पर मूड लाइटिंग, संगीत, एयर कंडीशनिंग, सीट हीटिंग/वेंटिलेशन और मसाज फंक्शन्स को सिंक्रोनाइज़ करता है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित फ़रवरी 5, 2026

Story

हाइलाइट्स

  • मायऑडी कनेक्ट ऐप के ज़रिए नया फ़ीचर उपलब्ध है
  • 2024 मॉडल वर्ष की सभी गाड़ियों के साथ सपोर्ट करता है
  • यह फ़ीचर A4, A6, Q3, Q5, Q7, Q8, RS Q8 और Q8 e-tron को सपोर्ट करता है

ऑडी इंडिया ने अपनी चुनिंदा मॉडलों में एक नया ‘माई ऑरास’ मोड जोड़ा है. यह नया फीचर मायऑडी कनेक्ट ऐप के माध्यम से उपलब्ध है और संगत वाहनों में सीधे एकीकृत हो जाता है, जिससे उपयोगकर्ता टचस्क्रीन के माध्यम से इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 में लॉन्च से पहले भारत में अगली-पीढ़ी की ऑडी Q3 टैस्टिंग के दौरान दिखी

 

‘माय ऑरस’ फ़ंक्शन असल में एक कैबिन मोड पैकेज है जो ड्राइव के दौरान कार के अंदर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न इन-कार कम्फर्ट फ़ंक्शन्स को सिंक करता है. यह सिस्टम कार के एयर कंडीशनिंग कंट्रोल्स, एम्बिएंट लाइटिंग और सीट हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फ़ंक्शन्स का इस्तेमाल करके, चुने गए केबिन मोड के अनुसार केबिन के माहौल को एक बटन दबाने से ही एडजस्ट कर देता है. ऑडी का कहना है कि यह फ़ंक्शन एप्पल म्यूजिक के साथ भी सिंक होता है ताकि प्लेलिस्ट को केबिन के माहौल के हिसाब से बदला जा सके.

Audi My Auras

नई तकनीक के बारे में बात करते हुए, ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, “हमारी ग्राहक-केंद्रित रणनीति के अनुरूप, हम myAudi Connect ऐप पर My Auras फीचर पेश कर रहे हैं. My Auras ऐप इसी सोच का सटीक उदाहरण है. आज के उपयोगकर्ता ऐसे अनुभव चाहते हैं जो उनके अनुरूप ढल सकें, और My Auras ऐप अति-व्यक्तिगत मूड देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि हर ड्राइव उद्देश्यपूर्ण लगे, चाहे वह शांत करने वाली हो, ऊर्जा से भरपूर हो, उत्सवपूर्ण हो या खुशी मनाने वाली हो.”

 

ऑडी का कहना है कि यह फीचर लगभग उसकी पूरी मॉडल रेंज में उपलब्ध होगा, जिसमें A4 और A6 सेडान, Q3, Q3 स्पोर्टबैक, Q5, Q7 और Q8 (RSQ8 सहित) SUV और Q8 ई-ट्रॉन इलेक्ट्रिक SUV शामिल हैं. यह फीचर 2024 मॉडल वर्ष और उसके बाद के सभी मॉडलों के साथ संगत है.

