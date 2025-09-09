GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं

ऑडी इंडिया ने GST 2.0 लागू होने के बाद अपने पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. कार निर्माता ने A4 सेडान और Q3 SUV से लेकर Q7 और Q8 SUV तक, अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में कटौती की है.

सबसे सुलभ मॉडलों की बात करें तो, Q3 रेंज की शुरुआती कीमत GST 2.0 लागू होने से पहले रु.46.14 लाख से घटकर रु.43.07 लाख हो गई है. इसी तरह, A4 सेडान की कीमत अब रु.48.89 लाख रुपये घटकर रु.46.25 लाख हो गई है.

मॉडल नई शुरुआती कीमत (GST 2.0) पुरानी शुरुआती कीमत (Pre-GST 2.0) अंतर ऑडी Q3 रु.43,07,000 रु.46,14,000 रु. 3,07,000 ऑडी A4 रु.46,25,000 रु.48,89,000 रु. 2,64,000 ऑडी A6 रु.63,74,000 रु.67,38,000 रु. 3,64,000 ऑडी Q5 रु.63,75,000 रु.68,30,000 रु. 4,55,000 ऑडी Q7 रु.86,14,000 रु.92,29,000 रु. 6,15,000 ऑडी Q8 रु.1,09,66,000 रु.1,17,49,000 रु. 7,83,000

यह भी पढ़ें: नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश

इसी तरह, Q5 SUV और A6 सेडान की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, अब Q5 की कीमत रु.63.75 लाख और A6 की कीमत रु.63.74 लाख से शुरू होती है. वहीं, ब्रांड की प्रमुख SUVs की बात करें तो Q7 की कीमत अब रु.86.14 लाख से शुरू होती है, जबकि Q8 की कीमत अब रु.1.10 करोड़ से शुरू होती है - जो क्रमशः रु.92.29 लाख और रु.1.17 करोड़ से कम है.

केंद्र सरकार द्वारा यात्री कारों, एमपीवी और एसयूवी के लिए दो व्यापक दरों के तहत नए जीएसटी स्लैब की घोषणा के बाद कीमतों में यह बदलाव किया गया है - 1.2 लीटर से कम पेट्रोल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल और 1.5 लीटर से कम डीजल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल के लिए 18% और बाकी के लिए 40%. अतिरिक्त उपकर हटा दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा.