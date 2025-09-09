पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं

ऑटोमोबाइल पर बदले हुए GST दरों के बाद ऑडी ने अपनी पेट्रोल-डीज़ल कारों के लिए नई कीमतों की घोषणा की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मॉडल के आधार पर कीमतों में रु.7.80 लाख तक की कमी आई है
  • ऑडी रेंज की कीमत अब Q3 के लिए रु.43.07 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
  • कीमत में बदलाव केवल पेट्रोल-डीज़ल मॉडल पर लागू है

ऑडी इंडिया ने GST 2.0 लागू होने के बाद अपने पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. कार निर्माता ने A4 सेडान और Q3 SUV से लेकर Q7 और Q8 SUV तक, अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में कटौती की है.

Audi A4 2022 09 22 T07 30 00 444 Z

सबसे सुलभ मॉडलों की बात करें तो, Q3 रेंज की शुरुआती कीमत GST 2.0 लागू होने से पहले रु.46.14 लाख से घटकर रु.43.07 लाख हो गई है. इसी तरह, A4 सेडान की कीमत अब रु.48.89 लाख रुपये घटकर रु.46.25 लाख हो गई है.

मॉडलनई शुरुआती कीमत (GST 2.0)पुरानी शुरुआती कीमत (Pre-GST 2.0)अंतर
ऑडी Q3रु.43,07,000रु.46,14,000रु. 3,07,000
ऑडी A4रु.46,25,000रु.48,89,000रु. 2,64,000
ऑडी A6रु.63,74,000रु.67,38,000रु. 3,64,000
ऑडी Q5रु.63,75,000रु.68,30,000रु. 4,55,000
ऑडी Q7रु.86,14,000रु.92,29,000रु. 6,15,000
ऑडी Q8रु.1,09,66,000रु.1,17,49,000रु. 7,83,000

यह भी पढ़ें: नई ऑडी Q3 स्पोर्टबैक वैश्विक स्तर पर हुई पेश

Audi Q8 21

इसी तरह, Q5 SUV और A6 सेडान की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, अब Q5 की कीमत रु.63.75 लाख और A6 की कीमत रु.63.74 लाख से शुरू होती है. वहीं, ब्रांड की प्रमुख SUVs की बात करें तो Q7 की कीमत अब रु.86.14 लाख से शुरू होती है, जबकि Q8 की कीमत अब रु.1.10 करोड़ से शुरू होती है - जो क्रमशः रु.92.29 लाख और रु.1.17 करोड़ से कम है.

 

केंद्र सरकार द्वारा यात्री कारों, एमपीवी और एसयूवी के लिए दो व्यापक दरों के तहत नए जीएसटी स्लैब की घोषणा के बाद कीमतों में यह बदलाव किया गया है - 1.2 लीटर से कम पेट्रोल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल और 1.5 लीटर से कम डीजल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल के लिए 18% और बाकी के लिए 40%. अतिरिक्त उपकर हटा दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा.

# Audi# Audi India# Audi price revision# Audi India prices# GST Rate# GST 2.0# GST Cars# GST Car Discounts# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

