GST 2.0 का असर, ऑडी A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 की कीमतें रु.7.80 लाख तक कम हुईं
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 9, 2025
हाइलाइट्स
- मॉडल के आधार पर कीमतों में रु.7.80 लाख तक की कमी आई है
- ऑडी रेंज की कीमत अब Q3 के लिए रु.43.07 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है
- कीमत में बदलाव केवल पेट्रोल-डीज़ल मॉडल पर लागू है
ऑडी इंडिया ने GST 2.0 लागू होने के बाद अपने पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की है. कार निर्माता ने A4 सेडान और Q3 SUV से लेकर Q7 और Q8 SUV तक, अपने पेट्रोल-डीज़ल मॉडलों की कीमतों में कटौती की है.
सबसे सुलभ मॉडलों की बात करें तो, Q3 रेंज की शुरुआती कीमत GST 2.0 लागू होने से पहले रु.46.14 लाख से घटकर रु.43.07 लाख हो गई है. इसी तरह, A4 सेडान की कीमत अब रु.48.89 लाख रुपये घटकर रु.46.25 लाख हो गई है.
|मॉडल
|नई शुरुआती कीमत (GST 2.0)
|पुरानी शुरुआती कीमत (Pre-GST 2.0)
|अंतर
|ऑडी Q3
|रु.43,07,000
|रु.46,14,000
|रु. 3,07,000
|ऑडी A4
|रु.46,25,000
|रु.48,89,000
|रु. 2,64,000
|ऑडी A6
|रु.63,74,000
|रु.67,38,000
|रु. 3,64,000
|ऑडी Q5
|रु.63,75,000
|रु.68,30,000
|रु. 4,55,000
|ऑडी Q7
|रु.86,14,000
|रु.92,29,000
|रु. 6,15,000
|ऑडी Q8
|रु.1,09,66,000
|रु.1,17,49,000
|रु. 7,83,000
इसी तरह, Q5 SUV और A6 सेडान की कीमतों में भी बदलाव किया गया है, अब Q5 की कीमत रु.63.75 लाख और A6 की कीमत रु.63.74 लाख से शुरू होती है. वहीं, ब्रांड की प्रमुख SUVs की बात करें तो Q7 की कीमत अब रु.86.14 लाख से शुरू होती है, जबकि Q8 की कीमत अब रु.1.10 करोड़ से शुरू होती है - जो क्रमशः रु.92.29 लाख और रु.1.17 करोड़ से कम है.
केंद्र सरकार द्वारा यात्री कारों, एमपीवी और एसयूवी के लिए दो व्यापक दरों के तहत नए जीएसटी स्लैब की घोषणा के बाद कीमतों में यह बदलाव किया गया है - 1.2 लीटर से कम पेट्रोल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल और 1.5 लीटर से कम डीजल इंजन वाले सबकॉम्पैक्ट मॉडल के लिए 18% और बाकी के लिए 40%. अतिरिक्त उपकर हटा दिया गया है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% जीएसटी लागू रहेगा.
