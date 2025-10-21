भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
कावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एसटीवीएस जेपलिन
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले

अगले साल भारत आने के लिए तैयार नई पीढ़ी की ऑडी Q3 ने यूरोपीय एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल करने में कामयाबी हासिल की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एडल्ट यात्री सुरक्षा में 87% और बच्चों की सुरक्षा में 86% अंक प्राप्त हुए
  • TFSI पेट्रोल टैस्ट किया गया है, लेकिन Q3 डीजल और PHEV पावरट्रेन के साथ उपलब्ध है
  • Q3 स्पोर्टबैक को भी लगभग समान अंक प्राप्त होने चाहिए

भारत में ऑडी का अगला बड़ा लॉन्च नई पीढ़ी की Q3 है, जिसको कुछ महीने पहले ही वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था. अब, नई Q3 की नीलामी हो चुकी है और यूरो NCAP क्रैश टैस्ट में इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं. हालाँकि कूपे-एसयूवी एडिशन का टैस्टिंग नहीं किया गया है, लेकिन स्पोर्टबैक (जो भारत में भी आएगी) को भी यही रेटिंग मिलने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: सिट्रॉएन बसॉल्ट ने लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में किया बेहद निराश, मिली 0 स्टार सुरक्षा रेटिंग

audi q3 2025 1138 mpdb

टैस्टिंग के परिणामों के अनुसार, ऑडी Q3 का यात्री कम्पार्टमेंट फ्रंटल ऑफसेट परीक्षण में स्थिर रहा, जो चालक और आगे की सीट पर बैठे यात्री दोनों के घुटनों और जांघ की हड्डियों की अच्छी सुरक्षा दर्शाता है. अलग-अलग आकार और अलग-अलग स्थिति में बैठे लोगों को भी समान स्तर की सुरक्षा दी जाएगी.

audi q3 2025 1138 fw

पूरी-चौड़ाई वाले कठोर बैरियर टैस्ट में, छाती की सुरक्षा नाममात्र की थी, और डमी चालक का पेल्विस सीटबेल्ट के लैप वाले हिस्से के नीचे खिसक गया, जिसे 'सबमरीनिंग' कहा जाता है, और इसके लिए जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, साइड बैरियर टैस्टिंग और अधिक गंभीर साइड पोल प्रभाव, दोनों में, शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों की अच्छी सुरक्षा थी, और मूल्यांकन के इस भाग में इसे अधिकतम अंक मिले. इसके अलावा, सीटों और हेडरेस्ट को पीछे से टक्कर की स्थिति में व्हिपलैश से अच्छी सुरक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

audi q3 2025 1138 mpdb1

ऑडी की नई सुरक्षा तकनीक के एक हिस्से के रूप में, टैस्टिंग कार में एक ई-कॉल सिस्टम था, जो दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सर्विस को अलर्ट करता है. रिपोर्ट के अनुसार, अन्य ADAS तकनीक ने भी परीक्षण मानकों के अनुरूप प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर, इसने एडल्ट सुरक्षा के लिए प्रभावशाली 35 अंक (87%) और चाइल्ड सुरक्षा के लिए 42.5 अंक (86%) प्राप्त किए, जिसमें सामने और पीछे प्रभावों में अच्छा प्रदर्शन रहा. सड़क पर असुरक्षित लोगों को 51.0 अंक (80%) मिले, जो पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए प्रभावी सुरक्षा का संकेत देता है.

audi q3 2025 1138 fw1

अगले साल भारत आने पर, तीसरी पीढ़ी की Q3 में जर्मन ब्रांड के लिए कुछ पहली बार देखने को मिलेंगे, जिसमें मैट्रिक्स एलईडी तकनीक के साथ-साथ OLED तकनीक के अलावा माइल्ड-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प भी शामिल होंगे. कीमत में बढ़ोतरी के साथ, अगली पीढ़ी की Q3 का सीधा मुकाबला BMW X1 और मर्सिडीज़-बेंज GLA से होगा, जो दोनों ही नई Q3 के आगे पुरानी लगेंगी.

# audi india# audi cars# audi q3# audi q3 india# audi q3 india launch# audi q3 sportback# audi q3 crash test# Cars# New Cars# cars# Opinion# Upcoming Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

ऑडी New Q3 पर अधिक शोध

ऑडी New Q3

ऑडी New Q3

एक्सपेक्टेड प्राइस : ₹ 60 - 75 लाख

एक्सपेक्टेड लॉन्च : Mar 11, 2026

लोकप्रिय ऑडी मॉडल्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एन-लाइन में नए बंपर, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट, स्पोर्टियर अलॉय और रूफ स्पॉइलर के साथ स्पोर्टियर डिजाइन अपडेट दिए गए हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
  • एन-लाइन में नए बंपर, ट्विन-टिप एग्जॉस्ट, स्पोर्टियर अलॉय और रूफ स्पॉइलर के साथ स्पोर्टियर डिजाइन अपडेट दिए गए हैं.
    नई ह्यून्दे वेन्यू एन-लाइन लॉन्च से पहले बिना ढके आई नज़र
  • स्कॉर्पियो-एन भारत में 2022 के मध्य से बिक्री पर है और इसका फेसलिफ्ट वैरिएंट 2026 की दूसरी छमाही में आने की संभावना है.
    महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन फेसलिफ्ट टैस्टिंग के दौरान दिखी
  • अर्बन क्रूज़र हायराइडर एयरो एडिशन एक्सेसरी किट की कीमत रु.31,999 है
    टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर एयरो एडिशन हुआ लॉन्च, सभी वैरिएंट के लिए एक्सेसरी किट उपलब्ध
  • किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी के नए वैल्यू फॉर मनी वैरिएंट जोड़े हैं, जिनमें महंगे वैरिएंट के कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं.
    किआ ने कारेंज क्लैविस ईवी को 6 वैरिएंट तक बढ़ाया, इलेक्ट्रिक एमपीवी को मिले HTX E और HTX E (ER) ट्रिम्स
  • मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ सीएनजी पेश करने के बाद, जापानी कार निर्माता अब एसयूवी के एएमटी वेरिएंट के साथ भी यही पेशकश कर रहा है.
    निसान मैग्नाइट AMT CNG किट के साथ लॉन्च, कीमत रु,6.88 लाख से शुरू
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले