भारत में आने वाली नई ऑडी Q3 को यूरो एनकैप में 5 स्टार मिले

भारत में ऑडी का अगला बड़ा लॉन्च नई पीढ़ी की Q3 है, जिसको कुछ महीने पहले ही वैश्विक स्तर पर पेश किया गया था. अब, नई Q3 की नीलामी हो चुकी है और यूरो NCAP क्रैश टैस्ट में इसे पूरे 5 स्टार मिले हैं. हालाँकि कूपे-एसयूवी एडिशन का टैस्टिंग नहीं किया गया है, लेकिन स्पोर्टबैक (जो भारत में भी आएगी) को भी यही रेटिंग मिलने की उम्मीद है.

टैस्टिंग के परिणामों के अनुसार, ऑडी Q3 का यात्री कम्पार्टमेंट फ्रंटल ऑफसेट परीक्षण में स्थिर रहा, जो चालक और आगे की सीट पर बैठे यात्री दोनों के घुटनों और जांघ की हड्डियों की अच्छी सुरक्षा दर्शाता है. अलग-अलग आकार और अलग-अलग स्थिति में बैठे लोगों को भी समान स्तर की सुरक्षा दी जाएगी.

पूरी-चौड़ाई वाले कठोर बैरियर टैस्ट में, छाती की सुरक्षा नाममात्र की थी, और डमी चालक का पेल्विस सीटबेल्ट के लैप वाले हिस्से के नीचे खिसक गया, जिसे 'सबमरीनिंग' कहा जाता है, और इसके लिए जुर्माना लगाया गया. इसके अलावा, साइड बैरियर टैस्टिंग और अधिक गंभीर साइड पोल प्रभाव, दोनों में, शरीर के सभी महत्वपूर्ण हिस्सों की अच्छी सुरक्षा थी, और मूल्यांकन के इस भाग में इसे अधिकतम अंक मिले. इसके अलावा, सीटों और हेडरेस्ट को पीछे से टक्कर की स्थिति में व्हिपलैश से अच्छी सुरक्षा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

ऑडी की नई सुरक्षा तकनीक के एक हिस्से के रूप में, टैस्टिंग कार में एक ई-कॉल सिस्टम था, जो दुर्घटना की स्थिति में आपातकालीन सर्विस को अलर्ट करता है. रिपोर्ट के अनुसार, अन्य ADAS तकनीक ने भी परीक्षण मानकों के अनुरूप प्रदर्शन किया. कुल मिलाकर, इसने एडल्ट सुरक्षा के लिए प्रभावशाली 35 अंक (87%) और चाइल्ड सुरक्षा के लिए 42.5 अंक (86%) प्राप्त किए, जिसमें सामने और पीछे प्रभावों में अच्छा प्रदर्शन रहा. सड़क पर असुरक्षित लोगों को 51.0 अंक (80%) मिले, जो पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए प्रभावी सुरक्षा का संकेत देता है.

अगले साल भारत आने पर, तीसरी पीढ़ी की Q3 में जर्मन ब्रांड के लिए कुछ पहली बार देखने को मिलेंगे, जिसमें मैट्रिक्स एलईडी तकनीक के साथ-साथ OLED तकनीक के अलावा माइल्ड-हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प भी शामिल होंगे. कीमत में बढ़ोतरी के साथ, अगली पीढ़ी की Q3 का सीधा मुकाबला BMW X1 और मर्सिडीज़-बेंज GLA से होगा, जो दोनों ही नई Q3 के आगे पुरानी लगेंगी.