GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं

सोमवार से 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% की नई जीएसटी दर लागू होने के साथ, कुछ निर्माता अपने पोर्टफोलियो में शामिल कुछ लोकप्रिय मॉडलों पर अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए तैयार हो गए हैं. भारत में बजाज ऑटो के प्रबंधन वाली केटीएम और ट्रायम्फ, दोनों ने घोषणा की है कि ट्रायम्फ 400 सीरीज़ और केटीएम 390 की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी. अब बजाज ऑटो ने भी अपने इन-हाउस मॉडल्स - पल्सर NS400 और लंबे समय से चल रही डोमिनार 400 - के लिए यही कदम उठाया है.

भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उसकी दो सबसे बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिलों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी. पल्सर NS400 की कीमत रु.1.93 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि डोमिनार 400 की शुरुआती कीमत रु.2.39 लाख (एक्स-शोरूम) रहेगी. पोस्ट में GST 2.0 व्यवस्था के तहत इन मॉडलों की प्रभावी कीमतें भी दिखाई गई हैं - डोमिनार 400 के लिए रु2.57 लाख और पल्सर NS200 के लिए रु.2.07 लाख(दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) है. हालाँकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कम कीमतें कब तक लागू रहेंगी.

डोमिनार 400 और पल्सर NS400, दोनों में वही 373 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो पुरानी पीढ़ी की केटीएम 390 में इस्तेमाल किया गया था. डोमिनार में, इस इंजन को लगभग 39 बीएचपी ताकत और 35 एनएम टॉर्क पैदा करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि पल्सर का इंजन 42.4 बीएचपी की ताकत बनाता है, हालाँकि पीक टॉर्क वही है.

दोनों मोटरसाइकिलों को साल की शुरुआत में बदलाव भी मिले थे, पल्सर को बेहतर परफॉर्मेंस, नए सॉफ्टवेयर-आधारित क्विकशिफ्टर और बेहतर ब्रेक्स का फायदा मिला. वहीं, डोमिनार में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उससे भी ज़्यादा ख़ास, राइड-बाय-वायर सिस्टम दिया गया है जिसमें राइड मोड्स की भरमार है.