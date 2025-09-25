पत्रिकायूज़्ड कार्स
GST बढ़ोतरी के बाद भी बाजा पल्सर NS400 और डोमिनार 400 की कीमतें नहीं बढ़ीं

ट्रायम्फ 400 सीरीज और केटीएम 390 सीरीज की तरह, बजाज ऑटो ने जीएसटी 2.0 के बाद कीमतों को अपरिवर्तित रखने के लिए अपनी पल्सर एनएस400 और डोमिनार 400 की अतिरिक्त लागत को कम रखने का विकल्प चुना है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 25, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • पल्सर NS400 की कीमत रु.1.93 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती रहेगी
  • डोमिनार 400 की कीमत अपरिवर्तित,रु.2.39 लाख (एक्स-शोरूम) रहेगी
  • यह देखना बाकी है कि पुरानी कीमतें कब तक लागू रहेंगी

सोमवार से 350 सीसी से ज़्यादा क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% की नई जीएसटी दर लागू होने के साथ, कुछ निर्माता अपने पोर्टफोलियो में शामिल कुछ लोकप्रिय मॉडलों पर अतिरिक्त लागत वहन करने के लिए तैयार हो गए हैं. भारत में बजाज ऑटो के प्रबंधन वाली केटीएम और ट्रायम्फ, दोनों ने घोषणा की है कि ट्रायम्फ 400 सीरीज़ और केटीएम 390 की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी. अब बजाज ऑटो ने भी अपने इन-हाउस मॉडल्स - पल्सर NS400 और लंबे समय से चल रही डोमिनार 400 - के लिए यही कदम उठाया है.

 

यह भी पढ़ें: अगस्त 2025 टू-व्हीलर बिक्री: टीवीएस, रॉयल एनफील्ड, सुजुकी की बिक्री में हुआ इजाफा, बजाज की घरेलू बिक्री गिरी

Bajaj Pulsar NS 400 Z 13
undefined

भारतीय दोपहिया वाहन निर्माता ने सोशल मीडिया पर घोषणा की है कि उसकी दो सबसे बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिलों की कीमतें अपरिवर्तित रहेंगी. पल्सर NS400 की कीमत रु.1.93 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होगी, जबकि डोमिनार 400 की शुरुआती कीमत रु.2.39 लाख (एक्स-शोरूम) रहेगी. पोस्ट में GST 2.0 व्यवस्था के तहत इन मॉडलों की प्रभावी कीमतें भी दिखाई गई हैं - डोमिनार 400 के लिए रु2.57 लाख और पल्सर NS200 के लिए रु.2.07 लाख(दोनों कीमतें, एक्स-शोरूम) है. हालाँकि, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि कम कीमतें कब तक लागू रहेंगी.

undefined

डोमिनार 400 और पल्सर NS400, दोनों में वही 373 सीसी, सिंगल-सिलेंडर इंजन है जो पुरानी पीढ़ी की केटीएम 390 में इस्तेमाल किया गया था. डोमिनार में, इस इंजन को लगभग 39 बीएचपी ताकत और 35 एनएम टॉर्क पैदा करने के लिए तैयार किया गया है, जबकि पल्सर का इंजन 42.4 बीएचपी की ताकत बनाता है, हालाँकि पीक टॉर्क वही है.

Bajaj Dominar 400

दोनों मोटरसाइकिलों को साल की शुरुआत में बदलाव भी मिले थे, पल्सर को बेहतर परफॉर्मेंस, नए सॉफ्टवेयर-आधारित क्विकशिफ्टर और बेहतर ब्रेक्स का फायदा मिला. वहीं, डोमिनार में टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उससे भी ज़्यादा ख़ास, राइड-बाय-वायर सिस्टम दिया गया है जिसमें राइड मोड्स की भरमार है.

# Bajaj# Bajaj Dominar 400# Bajaj Pulsar# Bajaj Pulsar NS 400# Bajaj Pulsar NS 400Z# GST# GST 2.0# Bike# Two Wheelers# Latest News# Bikes# Auto Industry# Cover Story
  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • एक डीलर इवेंट में प्रदर्शित एक्सट्रीम 160आर 4वी में फिर से डिजाइन की गई हेडलाइट, नए इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और अन्य खूबियां हैं.
    लॉन्च से पहले नई हीरो एक्सट्रीम 160R का कॉम्बैट एडिशन हुआ लीक
  • KLX 230 को पहली बार भारत में दिसंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसकी कीमत रु.3.30 लाख थी.
    GST 2.0: कावासाकी KLX 230 की कीमत रु.15,000 तक घटीं, नई कीमत रु.1.84 लाख
  • डियावेल V4 RS फिलहाल डुकाटी की सबसे तेज़ एक्सीलरेशन वाली कार है, जो सिर्फ़ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ़्तार पकड़ लेती है, और इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.
    डुकाटी डियावेल V4 RS की भारत में लॉन्च की जानकारी आई सामने
  • जी 310 आरआर का आगामी स्पेशल एडिशन केवल 310 यूनिट्स तक सीमित होगा.
    लॉन्च से पहले बीएमडब्ल्यू G 310 RR लिमिटेड एडिशन की दिखी झलक
  • जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में फेरबदल जारी है, जिसमें कीवे, ज़ोंटेस और क्यूजे मोटर बाइक अधिक सस्ती हो गई हैं, जबकि बेनेली मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी.
    जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ
