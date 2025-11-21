यह हैं भारत में रु.1 लाख से कम कीमत वाली सबसे शानदार कम्यूटर मोटरसाइकिलें

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07ट्रायंफरॉयल एनफील्ड
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

यह हैं भारत में रु.1 लाख से कम कीमत वाली सबसे शानदार कम्यूटर मोटरसाइकिलें

क्या आप सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर कम्यूटर मोटरसाइकिलों की तलाश में हैं जो एक लाख से कम कीमत में सब कुछ कर सकें? यहां वह सूची दी गई है जिसे आपको देखना चाहिए.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

6 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 21, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हीरो स्प्लेंडर इस सूची में सबसे ज़्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल है
  • बजाज फ्रीडम बाज़ार में उपलब्ध एकमात्र पेट्रोल+सीएनजी मोटरसाइकिल है
  • बजाज पल्सर 125 इस सूची में सबसे शक्तिशाली बाइक है

भारतीय दोपहिया वाहन बाज़ार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी मोबिलिटी सेक्टरों में से एक है, जिसकी मुख्य वजह यात्री हैं जो अपनी जगह पर पहुँचने के लिए बढ़िया माइलेज, किफ़ायती दाम और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं. इस क्षेत्र में किसी भी निर्माता के लिए सबसे बड़ी चुनौती लागत और इनोवेशन में संतुलन बनाए रखना है, साथ ही कीमतों को अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील खरीदारों के लिए पर्याप्त कम रखना भी है. एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को बहुत कुछ करना होता है; उसे सिर्फ़ ऑफ़िस आने-जाने के अलावा भी कई ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार रहना होता है. आज के बाज़ार में, रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत में, आपके लिए सबसे व्यावहारिक, कम रखरखाव वाली, तेज़ और कुशल बाइक्स का एक दिलचस्प मिश्रण पेश है. देखें कि इस सूची में से कौन सी मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही है.

 

यह भी पढ़ें: हीरो एक्सट्रीम 160R 4V कॉम्बैट एडिशन हुआ पेश, राइड मोड्स, क्रूज़ कंट्रोल और बहुत कुछ मिला

Hero xtreme 125 image 2

हीरो एक्सट्रीम 125SR

हीरो की एक्सट्रीम 125R कम्यूटर सेगमेंट में स्पोर्टी स्टाइल लाती है और साथ ही चलाने की लागत भी कम रखती है. इसका 124.7cc इंजन 11.4 bhp और 10.5 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो शहर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. स्पोर्टी होने के बावजूद, यह बाइक प्रभावशाली माइलेज बनाए रखती है और वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 55 किमी/लीटर का माइलेज देती है. 794 मिमी की सीट ऊँचाई और 136 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ, एक्सट्रीम 125R अधिकांश सवारों के लिए सुलभ है, जबकि इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग रोज़मर्रा के पुश को आत्मविश्वास से संभालता है. जो लोग शार्प लुक वाली 125cc कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं, उनके लिए एक्सट्रीम 125R एक आकर्षक विकल्प है.

0pismfl8 tvs radeon review 625x300 12 December 18

टीवीएस रेडिओन

अपनी मज़बूत बनावट और कम रखरखाव के साथ, टीवीएस रेडिओन ने 110cc सेगमेंट में सबसे टिकाऊ और किफ़ायती कम्यूटर बाइक्स में से एक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है. इसका 109.7cc इंजन 8.2 bhp और 8.7 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो शहर में आरामदायक प्रदर्शन के लिए ट्यून किया गया है. यह बाइक लगभग 60-65 किमी/लीटर के वास्तविक माइलेज के साथ प्रभावशाली है, जो इसे रोज़ाना के सफ़र के लिए बेहद किफायती बनाता है. इसकी आरामदायक सीट, सॉफ्ट सस्पेंशन और 118 किलोग्राम का कर्ब वेट इसकी कुछ अन्य खासियतें हैं. हर पहिये पर एक व्यावहारिक मोटरसाइकिल, रेडिओन उन सवारों को पसंद आती है जो टिकाऊपन और सादगी चाहते हैं.

fk4bd4rs bajaj pulsar 125 first ride review 625x300 05 September 19

बजाज पल्सर 125


उन राइडर्स के लिए जो पल्सर डीएनए के साथ कम्यूटर प्रैक्टिकलनेस चाहते हैं, पल्सर 125 एक बेहतरीन बाइक है. 124.4 सीसी इंजन के साथ आती है, जो 11.6 बीएचपी और 10.8 एनएम टॉर्क पैदा करता है, यह अधिकांश सामान्य कम्यूटर मॉडल्स की तुलना में अधिक तेज़ एक्सेलरेशन देती है. इसके दमदार प्रदर्शन के बावजूद, वास्तविक माइलेज लगभग 50-55 किमी/लीटर पर बना रहता है, जो सवारी के तरीके पर निर्भर करता है. 790 मिमी की सीट ऊँचाई और 142 किलोग्राम का कर्ब वेट इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काफ़ी आसान बनाता है. यह मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए आदर्श है जो पल्सर मॉडल्स की ज़्यादा कीमत के बिना पल्सर जैसी मर्दाना ताकत चाहते हैं.

Honda Livo

होंडा लिवो


होंडा की लिवो रिफाइनमेंट और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देती है. इसका 109.5 सीसी इंजन 8.7 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 9.3 एनएम का पीक टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है, जो सहज एक्सिलरेशन और कुशल प्रदर्शन देता है. बताया गया है कि यह बाइक वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 60 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जो प्रभावशाली है। 113 किलोग्राम के हल्के वजन और 790 मिमी की सीट ऊँचाई के कारण यह पतली गलियों और भीड़-भाड़ वाले रास्तों पर आसानी से चल पाती है. जो राइडर्स एक सहज मोटर और लंबे समय तक टिकाऊपन के साथ एक परेशानी-मुक्त यात्रा चाहते हैं, उनके लिए लिवो एक समझदार विकल्प है.

Hero Super Splendor XTEC best commuter carandbike edited

हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक

हीरो की प्रतिष्ठित कम्यूटर बाइक का अधिक प्रीमियम वैरिएंट, सुपर स्प्लेंडर XTEC, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और क्लासिक स्प्लेंडर विश्वसनीयता का बढ़िया कॉम्बिनेशन है. इसका रिफाइन 124.7cc इंजन 10.7 bhp और 10.6 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो सुचारू पावर डिलेवरी और दक्षता के लिए ट्यून किया गया है. मिश्रित राइडिंग में इसका औसत वास्तविक माइलेज लगभग 60 किमी/लीटर है. लगभग 123 किलोग्राम वज़न और आरामदायक 798 मिमी की सीट ऊँचाई के साथ, यह रोज़ाना यात्रा के लिए एक आदर्श मोटरसाइकिल है. अपने डिजिटल कंसोल, ब्लूटूथ फीचर्स और विश्वसनीय स्प्लेंडर लाइनअप के साथ, XTEC वैरिएंट रोज़मर्रा की राइडिंग में और भी ज़्यादा तकनीक और आकर्षण जोड़ता है.

TVS Raider 125 Image 24

टीवीएस रेडर

 

125 सीसी कम्यूटर सेग्मेंट में टीवीएस के युवा और ऊर्जावान दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप टीवीएस रेडर को अपने बेड़े में शामिल किया गया है. सेगमेंट में अग्रणी रिफाइनमेंट और फीचर्स से भरपूर, रेडर में 124.8 सीसी का इंजन है जो 11.2 बीएचपी और 11.2 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जो इसे एक लाख से कम कीमत वाले सबसे तेज़ कम्यूटर वाहनों में से एक बनाता है. स्पोर्टी दृष्टिकोण के बावजूद, रेडर कुशल है, जो रोज़ाना की सवारी में 55-60 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. इसकी 780 मिमी सीट ऊँचाई और 123 किलोग्राम कर्ब वेट के साथ, यह बेहद फुर्तीला और चुस्त है, जो युवा सवारों के लिए एकदम सही है. डिजिटल टीएफटी कंसोल, राइडिंग मोड्स और शार्प डायनामिक्स इसे इस मूल्य सीमा में सबसे अधिक फीचर्स से भरपूर आधुनिक कम्यूटर वाहन बनाते हैं.

Bajaj Freedom 40

बजाज फ्रीडम 125

भारत की पहली सीएनजी-पेट्रोल डुअल ईंधन वाली मोटरसाइकिल, बजाज फ्रीडम 125 अपनी किफायतीपन के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है. इसका 125 सीसी इंजन लगभग 9.3 बीएचपी और लगभग 9.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे मुख्य रूप से माइलेज के लिए ट्यून किया गया है. सीएनजी की बदौलत वास्तविक दुनिया में चलाने की लागत काफी कम है, और सीएनजी पर माइलेज 90 किमी प्रति किलोग्राम से अधिक हो सकता है, जबकि पेट्रोल पर लगभग 65 किमी प्रति लीटर का माइलेज मिलता है. लगभग 147 किलोग्राम के कर्ब वेट और 825 मिमी की सीट ऊँचाई के साथ, यह पारंपरिक कम्यूटर बाइक्स की तुलना में थोड़ी ऊँची और भारी है, लेकिन इसकी कम चलने की लागत इसे ज्यादातर यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है.

2023 Honda SP 125

होंडा SP 125

होंडा एसपी 125 स्पोर्टी और कम्यूटर-केंद्रित राइड अनुभव के एक सहज मिश्रण के लिए लोकप्रिय है. इसका 123.94 सीसी इंजन होंडा की खासियत स्मूथनेस के साथ 10.7 बीएचपी और 10.9 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वास्तविक माइलेज लगभग 58-62 किमी/लीटर है, जो इसे जीवंत और किफायती दोनों बनाती है. 790 मिमी की सीट ऊँचाई और लगभग 116 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ, यह शुरुआती सवारों के लिए भी हल्की और चलाने में आसान लगती है. इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टाइलिश डिज़ाइन इस बाइक में एक स्पोर्टी टच जोड़ते हैं जो मुख्य रूप से आराम और किफ़ायती पर केंद्रित है.

# Latest News# Auto Industry# Bikes
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.99 लाख
    ₹ 29,091/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.35 लाख
    ₹ 5,263/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय हीरो मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ह्यून्दे का कहना है कि बॉक्सी एसयूवी कॉन्सेप्ट इसकी अधिक मजबूत एक्सआरटी मॉडल रेंज के 'अगले विकास की खोज' करती है.
    ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • प्रतिष्ठित मिनी 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप वैरिएंट हॉट कूपर एस स्पेक में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च
  • ह्यून्दे का कहना है कि बॉक्सी एसयूवी कॉन्सेप्ट इसकी अधिक मजबूत एक्सआरटी मॉडल रेंज के 'अगले विकास की खोज' करती है.
    ह्यून्दे क्रेटर ऑफ-रोड एसयूवी कॉन्सेप्ट को लॉस एंजिल्स ऑटो शो 2025 में किया गया पेश
  • जिस प्रकार 160 ड्यूक ने 125 ड्यूक की जगह ली थी, उसी प्रकार RC 160 बंद हो चुकी RC 125 का स्थान लेगी.
    नई केटीएम RC 160 टैस्टिंग के दौरान आई नज़र
  • झलक से पता चलता है कि मानक BE 6 की तुलना में आगे और पीछे अलग लाइटिंग सेटअप है.
    26 नवंबर को पेश होने से पहले नई महिंद्रा BE 6 वैरिएंट की दिखी झलक, प्रोडक्शन-स्पेक BE Rall-E?
  • रिकॉल का मुद्दा ईंधन टैंक कैप सील से उत्पन्न होता है, जिसके परिणामस्वरूप टैंक कैप से ईंधन लीक हो सकता है.
    केटीएम ने दुनिया भर से 125, 250 और 390 ड्यूक मॉडलों के लिए जारी किया रिकॉल
  • प्रतिष्ठित मिनी 3-डोर हैच का ड्रॉप-टॉप वैरिएंट हॉट कूपर एस स्पेक में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    मिनी कूपर कन्वर्टिबल की शुरू हुई बुकिंग, भारत में दिसंबर 2025 में होगी लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • यह हैं भारत में रु.1 लाख से कम कीमत वाली सबसे शानदार कम्यूटर मोटरसाइकिलें