यह हैं भारत में रु.1 लाख से कम कीमत वाली सबसे शानदार कम्यूटर मोटरसाइकिलें

भारतीय दोपहिया वाहन बाज़ार दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी मोबिलिटी सेक्टरों में से एक है, जिसकी मुख्य वजह यात्री हैं जो अपनी जगह पर पहुँचने के लिए बढ़िया माइलेज, किफ़ायती दाम और विश्वसनीयता पर निर्भर करते हैं. इस क्षेत्र में किसी भी निर्माता के लिए सबसे बड़ी चुनौती लागत और इनोवेशन में संतुलन बनाए रखना है, साथ ही कीमतों को अत्यधिक मूल्य-संवेदनशील खरीदारों के लिए पर्याप्त कम रखना भी है. एक कम्यूटर मोटरसाइकिल को बहुत कुछ करना होता है; उसे सिर्फ़ ऑफ़िस आने-जाने के अलावा भी कई ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार रहना होता है. आज के बाज़ार में, रु.1 लाख (एक्स-शोरूम) से कम कीमत में, आपके लिए सबसे व्यावहारिक, कम रखरखाव वाली, तेज़ और कुशल बाइक्स का एक दिलचस्प मिश्रण पेश है. देखें कि इस सूची में से कौन सी मोटरसाइकिल आपकी ज़रूरतों के हिसाब से सही है.
हीरो एक्सट्रीम 125SR
हीरो की एक्सट्रीम 125R कम्यूटर सेगमेंट में स्पोर्टी स्टाइल लाती है और साथ ही चलाने की लागत भी कम रखती है. इसका 124.7cc इंजन 11.4 bhp और 10.5 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो शहर में बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है. स्पोर्टी होने के बावजूद, यह बाइक प्रभावशाली माइलेज बनाए रखती है और वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 55 किमी/लीटर का माइलेज देती है. 794 मिमी की सीट ऊँचाई और 136 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ, एक्सट्रीम 125R अधिकांश सवारों के लिए सुलभ है, जबकि इसका सस्पेंशन ट्यूनिंग रोज़मर्रा के पुश को आत्मविश्वास से संभालता है. जो लोग शार्प लुक वाली 125cc कम्यूटर बाइक की तलाश में हैं, उनके लिए एक्सट्रीम 125R एक आकर्षक विकल्प है.
टीवीएस रेडिओन
अपनी मज़बूत बनावट और कम रखरखाव के साथ, टीवीएस रेडिओन ने 110cc सेगमेंट में सबसे टिकाऊ और किफ़ायती कम्यूटर बाइक्स में से एक होने की प्रतिष्ठा अर्जित की है. इसका 109.7cc इंजन 8.2 bhp और 8.7 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो शहर में आरामदायक प्रदर्शन के लिए ट्यून किया गया है. यह बाइक लगभग 60-65 किमी/लीटर के वास्तविक माइलेज के साथ प्रभावशाली है, जो इसे रोज़ाना के सफ़र के लिए बेहद किफायती बनाता है. इसकी आरामदायक सीट, सॉफ्ट सस्पेंशन और 118 किलोग्राम का कर्ब वेट इसकी कुछ अन्य खासियतें हैं. हर पहिये पर एक व्यावहारिक मोटरसाइकिल, रेडिओन उन सवारों को पसंद आती है जो टिकाऊपन और सादगी चाहते हैं.
बजाज पल्सर 125
उन राइडर्स के लिए जो पल्सर डीएनए के साथ कम्यूटर प्रैक्टिकलनेस चाहते हैं, पल्सर 125 एक बेहतरीन बाइक है. 124.4 सीसी इंजन के साथ आती है, जो 11.6 बीएचपी और 10.8 एनएम टॉर्क पैदा करता है, यह अधिकांश सामान्य कम्यूटर मॉडल्स की तुलना में अधिक तेज़ एक्सेलरेशन देती है. इसके दमदार प्रदर्शन के बावजूद, वास्तविक माइलेज लगभग 50-55 किमी/लीटर पर बना रहता है, जो सवारी के तरीके पर निर्भर करता है. 790 मिमी की सीट ऊँचाई और 142 किलोग्राम का कर्ब वेट इसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में काफ़ी आसान बनाता है. यह मोटरसाइकिल उन लोगों के लिए आदर्श है जो पल्सर मॉडल्स की ज़्यादा कीमत के बिना पल्सर जैसी मर्दाना ताकत चाहते हैं.
होंडा लिवो
होंडा की लिवो रिफाइनमेंट और विश्वसनीयता को प्राथमिकता देती है. इसका 109.5 सीसी इंजन 8.7 बीएचपी की अधिकतम ताकत और 9.3 एनएम का पीक टॉर्क देने के लिए तैयार किया गया है, जो सहज एक्सिलरेशन और कुशल प्रदर्शन देता है. बताया गया है कि यह बाइक वास्तविक परिस्थितियों में लगभग 60 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जो प्रभावशाली है। 113 किलोग्राम के हल्के वजन और 790 मिमी की सीट ऊँचाई के कारण यह पतली गलियों और भीड़-भाड़ वाले रास्तों पर आसानी से चल पाती है. जो राइडर्स एक सहज मोटर और लंबे समय तक टिकाऊपन के साथ एक परेशानी-मुक्त यात्रा चाहते हैं, उनके लिए लिवो एक समझदार विकल्प है.
हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक
हीरो की प्रतिष्ठित कम्यूटर बाइक का अधिक प्रीमियम वैरिएंट, सुपर स्प्लेंडर XTEC, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और क्लासिक स्प्लेंडर विश्वसनीयता का बढ़िया कॉम्बिनेशन है. इसका रिफाइन 124.7cc इंजन 10.7 bhp और 10.6 Nm टॉर्क पैदा करता है, जो सुचारू पावर डिलेवरी और दक्षता के लिए ट्यून किया गया है. मिश्रित राइडिंग में इसका औसत वास्तविक माइलेज लगभग 60 किमी/लीटर है. लगभग 123 किलोग्राम वज़न और आरामदायक 798 मिमी की सीट ऊँचाई के साथ, यह रोज़ाना यात्रा के लिए एक आदर्श मोटरसाइकिल है. अपने डिजिटल कंसोल, ब्लूटूथ फीचर्स और विश्वसनीय स्प्लेंडर लाइनअप के साथ, XTEC वैरिएंट रोज़मर्रा की राइडिंग में और भी ज़्यादा तकनीक और आकर्षण जोड़ता है.
टीवीएस रेडर
125 सीसी कम्यूटर सेग्मेंट में टीवीएस के युवा और ऊर्जावान दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप टीवीएस रेडर को अपने बेड़े में शामिल किया गया है. सेगमेंट में अग्रणी रिफाइनमेंट और फीचर्स से भरपूर, रेडर में 124.8 सीसी का इंजन है जो 11.2 बीएचपी और 11.2 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जो इसे एक लाख से कम कीमत वाले सबसे तेज़ कम्यूटर वाहनों में से एक बनाता है. स्पोर्टी दृष्टिकोण के बावजूद, रेडर कुशल है, जो रोज़ाना की सवारी में 55-60 किमी/लीटर का माइलेज देने में सक्षम है. इसकी 780 मिमी सीट ऊँचाई और 123 किलोग्राम कर्ब वेट के साथ, यह बेहद फुर्तीला और चुस्त है, जो युवा सवारों के लिए एकदम सही है. डिजिटल टीएफटी कंसोल, राइडिंग मोड्स और शार्प डायनामिक्स इसे इस मूल्य सीमा में सबसे अधिक फीचर्स से भरपूर आधुनिक कम्यूटर वाहन बनाते हैं.
बजाज फ्रीडम 125
भारत की पहली सीएनजी-पेट्रोल डुअल ईंधन वाली मोटरसाइकिल, बजाज फ्रीडम 125 अपनी किफायतीपन के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है. इसका 125 सीसी इंजन लगभग 9.3 बीएचपी और लगभग 9.7 एनएम टॉर्क पैदा करता है, जिसे मुख्य रूप से माइलेज के लिए ट्यून किया गया है. सीएनजी की बदौलत वास्तविक दुनिया में चलाने की लागत काफी कम है, और सीएनजी पर माइलेज 90 किमी प्रति किलोग्राम से अधिक हो सकता है, जबकि पेट्रोल पर लगभग 65 किमी प्रति लीटर का माइलेज मिलता है. लगभग 147 किलोग्राम के कर्ब वेट और 825 मिमी की सीट ऊँचाई के साथ, यह पारंपरिक कम्यूटर बाइक्स की तुलना में थोड़ी ऊँची और भारी है, लेकिन इसकी कम चलने की लागत इसे ज्यादातर यात्रियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है.
होंडा SP 125
होंडा एसपी 125 स्पोर्टी और कम्यूटर-केंद्रित राइड अनुभव के एक सहज मिश्रण के लिए लोकप्रिय है. इसका 123.94 सीसी इंजन होंडा की खासियत स्मूथनेस के साथ 10.7 बीएचपी और 10.9 एनएम टॉर्क पैदा करता है. वास्तविक माइलेज लगभग 58-62 किमी/लीटर है, जो इसे जीवंत और किफायती दोनों बनाती है. 790 मिमी की सीट ऊँचाई और लगभग 116 किलोग्राम के कर्ब वेट के साथ, यह शुरुआती सवारों के लिए भी हल्की और चलाने में आसान लगती है. इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और स्टाइलिश डिज़ाइन इस बाइक में एक स्पोर्टी टच जोड़ते हैं जो मुख्य रूप से आराम और किफ़ायती पर केंद्रित है.
