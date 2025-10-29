EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अक्तूबर 29, 2025
हाइलाइट्स
- प्रोडक्शन-स्पेक BMW F 450 GS की सामने आई झलक
- 4 नवंबर, 2025 को होगी पेश
- अगले साल की शुरुआत में भारत में होगी लॉन्च
बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने 4 नवंबर को EICMA 2025 में अपने वैश्विक डेब्यू से पहले, प्रोडक्शन-स्पेक F 450 GS का पहला आधिकारिक टीज़र जारी किया है. मध्य-क्षमता वाले एडवेंचर टूरर ने महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है क्योंकि इसे पहली बार पिछले साल के EICMA शो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था और बाद में भारत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था.
टीज़र में मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें एक बड़ा GS ग्राफ़िक है जिसमें F 450 बैजिंग इंटीग्रेटेड है. दिखाई गई बाइक काले रंग में है और इसके विपरीत सफ़ेद ग्राफ़िक्स हैं. सुनहरे रंग का हैंडलबार कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल से काफी मिलता-जुलता प्रतीत होता है.
पहले साझा की गई पेटेंट तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट मॉडल से कई डिज़ाइन तत्व मौजूद हैं, जिनमें तराशा हुआ फ्यूल टैंक, शार्प साइड फेयरिंग और विस्तारित बीक डिज़ाइन वाला कोणीय फ्रंट एंड शामिल है. हेडलैंप सेटअप R 1300 GS जैसा ही दिखता है, जिसमें 'X' पैटर्न में डे-टाइम रनिंग लाइट्स शामिल हैं, जबकि पिछले हिस्से में एक पतला टेल लैंप है.
इस मोटरसाइकिल में एक नया विकसित 450 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो लगभग 47 बीएचपी टॉर्क बनाता है और इसे कम टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है. 175 किलोग्राम वज़न वाली F 450 GS में हल्के वज़न वाले मटेरियल का इस्तेमाल होने की उम्मीद है.
बीएमडब्ल्यू ने पहले घोषणा की थी कि वह 2025 के अंत तक एफ 450 जीएस का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर देगी, भारत में इसका लॉन्च 2026 में होने की उम्मीद है. कीमतों के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 29, 2025
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- ह्युंडई वेन्यूएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2025
- महिंद्रा बीई.05एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 12, 2025
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 15, 2025
- किया EV4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 18, 2025
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 20, 2025
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 25, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 30, 2025
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 6, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 4, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स