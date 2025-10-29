EICMA 2025 में डेब्यू से पहले दिखी BMW F 450 GS की झलक

बीएमडब्ल्यू मोटरराड ने 4 नवंबर को EICMA 2025 में अपने वैश्विक डेब्यू से पहले, प्रोडक्शन-स्पेक F 450 GS का पहला आधिकारिक टीज़र जारी किया है. मध्य-क्षमता वाले एडवेंचर टूरर ने महत्वपूर्ण रुचि पैदा की है क्योंकि इसे पहली बार पिछले साल के EICMA शो में एक कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया गया था और बाद में भारत में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था.

टीज़र में मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक पर ज़ोर दिया गया है, जिसमें एक बड़ा GS ग्राफ़िक है जिसमें F 450 बैजिंग इंटीग्रेटेड है. दिखाई गई बाइक काले रंग में है और इसके विपरीत सफ़ेद ग्राफ़िक्स हैं. सुनहरे रंग का हैंडलबार कॉन्सेप्ट मोटरसाइकिल से काफी मिलता-जुलता प्रतीत होता है.

पहले साझा की गई पेटेंट तस्वीरों से पता चलता है कि प्रोडक्शन मॉडल में कॉन्सेप्ट मॉडल से कई डिज़ाइन तत्व मौजूद हैं, जिनमें तराशा हुआ फ्यूल टैंक, शार्प साइड फेयरिंग और विस्तारित बीक डिज़ाइन वाला कोणीय फ्रंट एंड शामिल है. हेडलैंप सेटअप R 1300 GS जैसा ही दिखता है, जिसमें 'X' पैटर्न में डे-टाइम रनिंग लाइट्स शामिल हैं, जबकि पिछले हिस्से में एक पतला टेल लैंप है.

इस मोटरसाइकिल में एक नया विकसित 450 सीसी पैरेलल-ट्विन इंजन लगा है जो लगभग 47 बीएचपी टॉर्क बनाता है और इसे कम टॉर्क के लिए ट्यून किया गया है. 175 किलोग्राम वज़न वाली F 450 GS में हल्के वज़न वाले मटेरियल का इस्तेमाल होने की उम्मीद है.

बीएमडब्ल्यू ने पहले घोषणा की थी कि वह 2025 के अंत तक एफ 450 जीएस का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू कर देगी, भारत में इसका लॉन्च 2026 में होने की उम्मीद है. कीमतों के लिए, हम उम्मीद करते हैं कि यह लगभग रु.5 लाख (एक्स-शोरूम) होगी.