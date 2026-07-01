बीवाईडी ईमैक्स 7 कंफर्ट वैरिएंट रु.27.90 लाख में हुआ लॉन्च

बीवाईडी ने eMax 7 MPV में एक नया मिड-स्पेक 'कम्फर्ट' ट्रिम जोड़ा है. इसकी कीमत 6-सीटर के लिए रु.27.90 लाख और 7-सीटर के लिए रु.28.30 लाख है. इस नए वेरिएंट में 'सुपीरियर' ट्रिम वाली बड़ी 71.8 kWh बैटरी दी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर की पावर एंट्री-लेवल 'प्रीमियम' ट्रिम जैसी ही है – 161 bhp और 310 Nm. रेंज की बात करें तो, BYD का दावा है कि यह वेरिएंट MIDC के हिसाब से 485 km की रेंज देता है.

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फीचर्स की बात करें तो, नए कंफर्ट ट्रिम में वे सभी फीचर्स मिलते हैं जो निचले-स्पेक वाले प्रीमियम वेरिएंट में दिए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको पावर एडजस्टेबल और फोल्डिंग विंग मिरर्स, रियर वाइपर, सिंथेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री, 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.8-इंच टचस्क्रीन, ऑल LED लाइटिंग, डायनामिक रियर टर्न सिग्नल्स, कीलेस एंट्री और गो, और ऑटो AC जैसे फीचर्स मिलते हैं.

सेफ्टी के मामले में, इस वैरिएंट में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ABS, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

चार्जिंग की बात करें तो, नया वैरिएंट 115 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग और 7 kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है.

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