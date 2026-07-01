बीवाईडी ईमैक्स 7 कंफर्ट वैरिएंट रु.27.90 लाख में हुआ लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 1, 2026
हाइलाइट्स
- नए कम्फर्ट ट्रिम में बड़ी 71.8 kWh की बैटरी मिलती है
- यह 6 और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है
- यह 485 km की MIDC रेंज देती है
बीवाईडी ने eMax 7 MPV में एक नया मिड-स्पेक 'कम्फर्ट' ट्रिम जोड़ा है. इसकी कीमत 6-सीटर के लिए रु.27.90 लाख और 7-सीटर के लिए रु.28.30 लाख है. इस नए वेरिएंट में 'सुपीरियर' ट्रिम वाली बड़ी 71.8 kWh बैटरी दी गई है, जबकि इलेक्ट्रिक मोटर की पावर एंट्री-लेवल 'प्रीमियम' ट्रिम जैसी ही है – 161 bhp और 310 Nm. रेंज की बात करें तो, BYD का दावा है कि यह वेरिएंट MIDC के हिसाब से 485 km की रेंज देता है.
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फीचर्स की बात करें तो, नए कंफर्ट ट्रिम में वे सभी फीचर्स मिलते हैं जो निचले-स्पेक वाले प्रीमियम वेरिएंट में दिए गए हैं, इसका मतलब है कि आपको पावर एडजस्टेबल और फोल्डिंग विंग मिरर्स, रियर वाइपर, सिंथेटिक लेदर अपहोल्स्ट्री, 5-इंच TFT इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, 6-वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, एंड्राइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ 12.8-इंच टचस्क्रीन, ऑल LED लाइटिंग, डायनामिक रियर टर्न सिग्नल्स, कीलेस एंट्री और गो, और ऑटो AC जैसे फीचर्स मिलते हैं.
सेफ्टी के मामले में, इस वैरिएंट में 6 एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, ABS, ESC, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
चार्जिंग की बात करें तो, नया वैरिएंट 115 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग और 7 kW तक की AC चार्जिंग को सपोर्ट करता है.
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अपकमिंग कार्स
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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