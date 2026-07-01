बीवाईडी कारों की कीमतें रु.1 लाख तक बढ़ीं

BYD इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के कुछ खास वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नई कीमतें आज, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं. मॉडल और वैरिएंट के आधार पर यह बढ़ोतरी रु.50,000 रसे लेकर रु.1 लाख तक है.

ताज़ा बदलाव BYD Atto 3 कॉम्पैक्ट SUV, सीलियन 7 SUV और Seal सेडान के कुछ खास वैरिएंट्स पर लागू होता है, जबकि Atto 3 और eMAX 7 MPV के कुछ वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कदम कंपनी द्वारा मई 2026 में अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करने के ठीक दो महीने बाद उठाया गया है. BYD के अनुसार, कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) बढ़ने, महंगाई और देश में नेटवर्क के विस्तार की वजह से की गई है.

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बीवाईडी मॉडल बढ़ी हुई कीमतें (एक्स-शोरूम) Atto 3 रु.24.99 लाख – रु.34.49 लाख ईमैक्स7 रु.26.90 लाख – रु.29.90 लाख सीलियन 7 रु.49.90 लाख – रु.55.90 लाख सील रु.41.50 लाख – रु.53.65 लाख

इस बढ़ोतरी पर टिप्पणी करते हुए, BYD इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के हेड, राजीव चौहान ने कहा, "BYD इंडिया को अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो के लिए ग्राहकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है." उन्होंने आगे कहा कि कंपनी टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपीरियंस और नेटवर्क विस्तार में निवेश करना जारी रखे हुए है.

कीमत में बदलाव के साथ-साथ, BYD ने नया eMAX 7 कंफर्ट वैरिएंट भी पेश किया है, जिसकी कीमत ₹27.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस नए वर्ज़न में बड़ा 71.8 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी रेंज 485 km (MIDC) है.