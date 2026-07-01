बीवाईडी कारों की कीमतें रु.1 लाख तक बढ़ीं
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 1, 2026
हाइलाइट्स
- बीवाईडी ने 1 जुलाई, 2026 से चुनिंदा EV वैरिएंट्स की कीमतें बढ़ाईं
- Atto 3, सील और सीलियन 7 जैसे मॉडल प्रभावित हुए़
- Atto 3 और eMAX 7 के कुछ वैरिएंट्स पर कोई असर नहीं पड़ा
BYD इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों के कुछ खास वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है. नई कीमतें आज, 1 जुलाई 2026 से लागू हो गई हैं. मॉडल और वैरिएंट के आधार पर यह बढ़ोतरी रु.50,000 रसे लेकर रु.1 लाख तक है.
ताज़ा बदलाव BYD Atto 3 कॉम्पैक्ट SUV, सीलियन 7 SUV और Seal सेडान के कुछ खास वैरिएंट्स पर लागू होता है, जबकि Atto 3 और eMAX 7 MPV के कुछ वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह कदम कंपनी द्वारा मई 2026 में अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में 3% तक की बढ़ोतरी करने के ठीक दो महीने बाद उठाया गया है. BYD के अनुसार, कीमतों में यह बढ़ोतरी इनपुट कॉस्ट (लागत) बढ़ने, महंगाई और देश में नेटवर्क के विस्तार की वजह से की गई है.
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|बीवाईडी मॉडल
|बढ़ी हुई कीमतें (एक्स-शोरूम)
|Atto 3
|रु.24.99 लाख – रु.34.49 लाख
|ईमैक्स7
|रु.26.90 लाख – रु.29.90 लाख
|सीलियन 7
|रु.49.90 लाख – रु.55.90 लाख
|सील
|रु.41.50 लाख – रु.53.65 लाख
इस बढ़ोतरी पर टिप्पणी करते हुए, BYD इंडिया में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिज़नेस के हेड, राजीव चौहान ने कहा, "BYD इंडिया को अपने इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो के लिए ग्राहकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है." उन्होंने आगे कहा कि कंपनी टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपीरियंस और नेटवर्क विस्तार में निवेश करना जारी रखे हुए है.
कीमत में बदलाव के साथ-साथ, BYD ने नया eMAX 7 कंफर्ट वैरिएंट भी पेश किया है, जिसकी कीमत ₹27.90 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस नए वर्ज़न में बड़ा 71.8 kWh बैटरी पैक दिया गया है, जिसकी रेंज 485 km (MIDC) है.
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लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल्स
- ह्युंडई क्रेटाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.91 - 20.2 लाख
- ह्युंडई एक्सटरएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.81 - 9.61 लाख
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्स-शोरूम कीमत₹ 5.99 - 10.57 लाख
- ह्युंडई वेन्यूएक्स-शोरूम कीमत₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई वरनाएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.99 - 18.41 लाख
- ह्युंडई ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम कीमत₹ 5.6 - 8.04 लाख
- ह्युंडई क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई अल्काजारएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.51 - 21.25 लाख
- ह्युंडई आयोनिक 5एक्स-शोरूम कीमत₹ 55.7 लाख
- ह्युंडई ओराएक्स-शोरूम कीमत₹ 6 - 8.54 लाख
- ह्युंडई आई20 एन लियानएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.22 - 11.67 लाख
- ह्युंडई क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.03 - 24.55 लाख
- ह्युंडई वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.66 - 15.67 लाख
अपकमिंग कार्स
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- निसान टेक्टॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 9, 2026
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- कीवे ईजेडआई हाइपवोल्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 3, 2026
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा Aerox Eएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.45 - 2.55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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