बीवाईडी Seal U भारत में ब्रांड की पहली हाइब्रिड कार होगी, इस साल के आखिर में होगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 9, 2026
हाइलाइट्स
- Seal U को पहले 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में सीलियन 6 के तौर पर भारत में दिखाया गया था
- PHEV पावरट्रेन 1,080 km तक की रेंज देता है
- पावरट्रेन में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh की बैटरी लगी है
बीवाईडी इंडिया ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड – सील U SUV – को लॉन्च करने की पुष्टि की है. यह एसयूवी इस साल के आखिर में भारत में लॉन्च होने वाली है. इस एसयूवी को पहले भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में दिखाया गया था, जहाँ इसे सीलियन 6 एसयूवी के तौर पर पेश किया गया था – ध्यान दें कि बाज़ार के हिसाब से इस एसयूवी को सीलियन 6 या Seal U के नाम से बेचा जाता है.
डिज़ाइन के मामले में, सील U में सीलियन 7 EV जैसी कुछ समानताएं हैं, जैसे कि इसके आगे का हिस्सा (नोज़) और हेडलाइट्स का आकार. हालांकि, बंपर के डिज़ाइन में अंतर दिखता है, जिसमें बॉडी के रंग वाली ग्रिल और नीचे की तरफ एक बड़ा एयर इनलेट दिया गया है. साइड से देखने पर, सील U का डिज़ाइन ज़्यादा पारंपरिक SUV जैसा लगता है, जिसमें सीधा D-पिलर और मज़बूत शोल्डर लाइन है. पीछे की तरफ, इसकी टेल लाइट्स सीलियन 7 के मुकाबले ज़्यादा चौकोर हैं और पिछले शीशे के नीचे बूट लिड पर एक उभरा हुआ लिप (किनारा) भी है.
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कैबिन की बात करें तो, Seal U में मिनिमलिस्ट कैबिन डिज़ाइन है. इसमें सेंट्रल एयर वेंट्स के ऊपर एक बड़ी, 15.6-इंच की घूमने वाली टचस्क्रीन और एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट स्क्रीन दी गई है. सेंटर कंसोल के निचले हिस्से में दो वायरलेस चार्जिंग पैड हैं और गियर सेलेक्टर के आस-पास बहुत कम फिजिकल बटन हैं. ग्लोबल-स्पेक SUV के अन्य फीचर्स में वेंटिलेशन और हीटिंग के साथ पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें, पैनोरमिक ग्लास रूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, हेड-अप डिस्प्ले और ADAS टेक्नोलॉजी शामिल हैं.
इसे दुनिया भर में पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड वर्जन में बेचा जाता है, लेकिन भारत में अभी सिर्फ़ प्लग-इन हाइब्रिड मॉडल ही मिलेगा. इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ दो इलेक्ट्रिक मोटर और 18.3 kWh का ब्लेड बैटरी पैक दिया गया है, जिससे यह SUV 1,080 km तक की रेंज देती है। सिर्फ़ EV मोड में यह SUV 70 km तक चल सकती है. परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो यह PHEV 5.9 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है.
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