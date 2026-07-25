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भारत में फ़ैक्टरी-फ़िटेड एयर प्यूरीफ़ायर के साथ उपलब्ध कारें

इन-बिल्ट एयर प्यूरीफ़ायर वाली कार खरीदना, कार के अंदर की हवा को प्रदूषण से मुक्त रखने का सबसे आसान तरीका है. साथ ही, आपको बाद में लगाए जाने वाले उलझे हुए तारों और बड़े प्लग-इन बॉक्स की झंझट से भी नहीं जूझना पड़ता.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • किआ ने सॉनेट के एयर प्यूरीफायर को सीधे फ्रंट आर्मरेस्ट में लगाया है
  • टाटा पंच भारत की सबसे सस्ती गाड़ी है जिसमें फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर आता है
  • टाटा नेक्सॉन का एयर प्यूरीफायर एक्टिव कार्बन HEPA फिल्टर और UV-C लाइट स्टेरिलाइज़ेशन का इस्तेमाल करता है

2026 में, भारत में कार बनाने वाली कंपनियाँ लगभग रु.8.00 लाख की शुरुआती कीमत वाली कारों में भी एक्टिव फिल्ट्रेशन सिस्टम दे रही हैं. ये सिस्टम गाड़ी के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में ही लगे होते हैं और ये कैबिन की हवा की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं; अगर हवा सुरक्षित स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं होती, तो ये उसे साफ़ करना शुरू कर देते हैं.

 

यह भी पढ़ें: परिवार के साथ हाईवे रोड ट्रिप के लिए सबसे ज़्यादा बूट स्पेस वाली बेहतरीन मिड-साइज़ एसयूवी

Air Purifier

कारों में फ़ैक्टरी-फ़िटेड एयर प्यूरीफ़ायर क्या होते हैं?

पोर्टेबल आफ्टरमार्केट प्यूरीफायर के उलट, जिन्हें सॉकेट में लगाना पड़ता है और जिनके तार कप होल्डर में उलझे रहते हैं, फैक्ट्री-फिटेड एयर प्यूरीफायर को कार के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम में ही असेंबली लाइन पर लगाया जाता है. ये इंटीग्रेटेड यूनिट्स मल्टी-लेयर HEPA या एक्टिव कार्बन फिल्टर का इस्तेमाल करती हैं, और कभी-कभी UV-C लाइट स्टेरिलाइज़ेशन का भी, ताकि केबिन के अंदर की हवा सांस लेने लायक न रहे, उससे पहले ही ज़हरीली बारीक धूल (PM2.5), ट्रैफिक स्मॉग, पराग और तेज़ बदबू को हटाया जा सके.

kia carens air purifier

क्योंकि ये सीधे गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से जुड़े होते हैं, इसलिए ज़्यादातर सिस्टम रियल-टाइम सेंसर का इस्तेमाल करके केबिन की एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) पर लगातार नज़र रखते हैं. और जैसे ही बाहर का प्रदूषण बढ़ता है, कार अपने-आप फ़िल्ट्रेशन फ़ैन की स्पीड बढ़ा देती है ताकि अंदर की हवा साफ़ हो सके; इससे गाड़ी चलाते समय बिना कोई बटन दबाए ही आपको ताज़ी हवा मिलती रहती है. हमने भारत में फ़ैक्टरी-फिटेड एयर प्यूरीफ़ायर वाली कुछ चुनिंदा कारों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें सस्ती टाटा पंच से लेकर फ़्लैगशिप लैंड रोवर डिफेंडर तक शामिल हैं.

 

1.टाटा पंच

Tata Punch Facelift 9

कीमत: रु.7.70 लाख (एक्स-शोरूम)

एडवेंचर ट्रिम से शुरू

भारत में फ़ैक्टरी-फिटेड एयर प्यूरीफ़ायर पाने का सबसे सस्ता ज़रिया अभी 'पंच' (Punch) है. हालांकि एंट्री-लेवल वैरिएंट्स में लागत कम रखने के लिए यह फ़ीचर नहीं दिया गया है, लेकिन टाटा 'एडवेंचर' ट्रिम से ही क्लीन-एयर सिस्टम देती है. शहर में रोज़ाना आने-जाने के दौरान यह सड़क की धूल और भारी ट्रैफ़िक के धुएं को काफ़ी अच्छे से संभालती है.

Tata Punch Facelift 20

इसके अलावा, पंच में 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 86 बीएचपी की ताकत बनाता है; इसे आप 5-स्पीड मैनुअल या AMT के साथ ले सकते हैं. टाटा इसे अपने पॉपुलर ट्विन-सिलेंडर सीएनजी सेटअप के साथ भी बेचती है.
 

2.किआ सॉनेट

KIA Sonet Long term 3

कीमत: रु.11.51 लाख एक्स-शोरूम 

(HTX ट्रिम से शुरू)

 

किआ ने सॉनेट के केबिन के अंदर एयर प्यूरीफायर को बहुत समझदारी से छिपाया है. डैशबोर्ड पर कोई भी रैंडम बॉक्स लगाने के बजाय, उन्होंने HTX वैरिएंट से शुरू होने वाले मॉडल्स में फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर ही 'स्मार्ट प्योर एयर प्यूरीफायर' को बहुत सफाई से लगाया है.

2024 KIA Sonet Facelift 18

मैकेनिकल विकल्पों की बात करें तो आपको 1.2-लीटर पेट्रोल, तेज़ 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है.

 

3.टाटा नेक्सॉन

Tata Nexon Diesel MT 21

कीमत: रु.13.70 लाख 

एक्स-शोरूम (फियरलेस प्लस ट्रिम से शुरू)

 

हालांकि पंच में अपना एक भरोसेमंद एयर प्यूरीफायर है, लेकिन टाटा नेक्सॉन के साथ कैबिन की साफ़-सफ़ाई को और भी ज़्यादा गंभीरता से लेती है. फियरलेस ट्रिम और उससे ऊपर के मॉडल में, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में एक्टिव कार्बन HEPA फ़िल्टर मिलता है, जिसे UV-C लाइट स्टेरिलाइज़ेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है. यह सेटअप कार के अंदर बैक्टीरिया और वायरस को फैलने से रोकता है, और आप मुख्य टचस्क्रीन पर ही लाइव AQI लेवल में बदलाव देख सकते हैं.

Tata Nexon Diesel MT 29

1.2-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आने वाली नेक्सॉन, हाईवे पर आपको अच्छा मिड-रेंज पंच देती है.

 

4.ह्यून्दे वेन्यू

Hyundai Venue 34

कीमत: रु.14.65 लाख एक्स-शोरूम 

(HX 10 ट्रिम से शुरू)

 

इस गाड़ी के मैकेनिकल पार्ट्स 'सॉनेट' जैसे ही हैं, इसलिए इसमें आपको स्टैंडर्ड पेट्रोल, टर्बो-पेट्रोल या डीज़ल इंजन के साथ DCT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है.

 

5. मारुति सुज़ुकी विक्टोरिस

Maruti Suzuki Victoris LT 7 jpg

कीमत: रु.15.39 लाख एक्स-शोरूम 

(ZXI Plus ट्रिम से शुरू)

मारुति की प्रीमियम मिड-साइज़ SUV के आने से उनकी मेनस्ट्रीम कारों की रेंज में क्लीन-एयर टेक्नोलॉजी शामिल हो गई है, क्योंकि इसके ZXI Plus ट्रिम्स में खास PM2.5 एयर प्यूरीफायर दिया गया है. ऑटो-प्यूरीफाई मोड कार के अंदर की प्रदूषित हवा को तेज़ी से साफ़ करता है और आप 10.54-इंच की बड़ी इंफोटेनमेंट स्क्रीन पर हवा की क्वालिटी के असल आंकड़े सीधे देख सकते हैं.

Maruti Suzuki Victoris LT 6 jpg

परफॉर्मेंस के मामले में, आप स्टैंडर्ड 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन चुन सकते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड सेटअप के लिए थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, जो लगभग 28 kmpl का माइलेज देता है. फैक्ट्री CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है.

 

6. ह्यून्दे क्रेटा

Creta Coast to Coast drive 15

कीमत: रु.15.04 लाख एक्स-शोरूम 

(SX ट्रिम से शुरू)

क्रेटा में एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी सीधे ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट में दी गई है, और यह सुविधा लोकप्रिय SX वैरिएंट से ही मिलने लगती है. आप डैशबोर्ड पर दिए गए साफ़-सुथरे हैप्टिक टच बटन से पूरे सेटअप को कंट्रोल कर सकते हैं. ह्यून्दे ने इसमें एक इन-बिल्ट केबिन परफ्यूम डिफ्यूज़र भी दिया है, ताकि केबिन में अच्छी खुशबू बनी रहे, जबकि फ़िल्टर हवा को साफ़ करते रहते हैं.

Creta Coast to Coast drive 6

ह्यून्दे की पांच-सीटर कार 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 1.5-लीटर डीज़ल इंजन के साथ आती है.

 

7.एमजी हेक्टर

MG Hector

कीमत: रु.19.19 लाख एक्स-शोरूम 

(सैवी प्रो ट्रिम से शुरू)

 

हेक्टर का कैबिन बहुत बड़ा है, इसलिए हवा को तेजी से साफ करने के लिए इसमें ज्यादा क्षमता वाले PM2.5 फिल्ट्रिअन मॉड्यूल की धार होती है. एमजी ने इस हैवी-ड्यूटी सिस्टम को 'सैवी प्रो' (सेवी प्रो) में शामिल किया है और इसके बाद के सभी मॉडलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें 14-इंच की बड़ी वर्टिकल टच स्क्रीन से कंट्रोल किया जा सकता है। गाड़ी यात्रा के समय आप आसान वॉयस कमांड से भी प्यूरीफायर को चालू या बंद कर सकते हैं.

2026 MG Hector facelift 3

हेक्टर में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल या 2.0-लीटर डीज़ल इंजन लगा है.

 

सम्मानजनक उल्लेख

क्या आप बताए गए नामों के अलावा कुछ और ढूंढ रहे हैं? यहाँ कुछ और गाड़ियाँ हैं जिनमें इन-बिल्ट एयर प्यूरीफ़ायर हैं और जिन पर आप गौर कर सकते हैं.

 

  • मारुति सुज़ुकी ई विटारा: मारुति की नई इलेक्ट्रिक SUV में इन-बिल्ट केबिन एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है (Zeta ट्रिम से, कीमत ₹17.79 लाख एक्स-शोरूम).
  • टाटा सिएरा: इसके 'प्योर' ट्रिम (एक्स-शोरूम कीमत ₹12.99 लाख) से ही, इस लाइफ़स्टाइल SUV में एयर फ़िल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है, जो शहर में गाड़ी चलाने और धूल भरे ऑफ़-रोड रास्तों, दोनों के लिए सही है.
  • लैंड रोवर डिफेंडर: जो खरीदार लग्ज़री कैटेगरी की गाड़ियाँ देख रहे हैं, उनके लिए Defender X (जिसकी शुरुआती कीमत ₹1.07 करोड़ है) में 'कैबिन एयर प्यूरिफिकेशन प्लस' सिस्टम दिया गया है। यह सिस्टम डुअल 'नैनो-ई X' (nanoe X) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, जो मुश्किल हालात में भी एलर्जी पैदा करने वाले कणों और बुरी गंध को दूर करता है।
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