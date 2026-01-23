सिट्रॉएन ने भारत में लॉन्च किया एयरक्रॉस X Max 5-सीटर मॉडल, C3 को भी मिला लाइव (O) वैरिएंट
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 23, 2026
हाइलाइट्स
- एयरक्रॉस एक्स मैक्स 5-सीटर की शुरुआती कीमत रु.12.41 लाख है
- नई C3 लाइव (O) की कीमत रु.5.49 लाख है
- नए वेरिएंट का निर्माण केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही किया जाएगा
सिट्रॉएन ने अपनी 2.0 रणनीति के तहत एयरक्रॉस एक्स (पहले C3 एयरक्रॉस) और C3 हैचबैक को नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया है. एयरक्रॉस एक्स अब सबसे महंगे मैक्स ट्रिम में 5-सीट विकल्प के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.12.41 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. वहीं, C3 में नए फीचर्स से लैस, बेस से दूसरे नंबर का लाइव (ओ) ट्रिम जोड़ा गया है, जिसकी कीमत रु.5.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. खास बात यह है कि नए वैरिएंट तुरंत उपलब्ध नहीं होंगे, सिट्रॉएन का कहना है कि यूनिट्स का निर्माण केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही किया जाएगा.
यह भी पढ़ें: 2025 सिट्रॉएन एयरक्रॉस X भारत में लॉन्च हुई, कीमत रु 8.29 लाख से शुरू
सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स मैक्स का 5-सीट वाला वैरिएंट: इसमें क्या नया है?
जैसा कि नाम से पता चलता है, एयरक्रॉस लाइन-अप के अपडेट में अब खरीदारों के लिए फुली-लोडेड एयरक्रॉस एसयूवी में दो-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प जोड़ा गया है, यह विकल्प मूल रूप से तब पेश किया गया था जब एसयूवी पहली बार भारत में C3 एयरक्रॉस के रूप में लॉन्च हुई थी, हालांकि हाल के मॉडल अपडेट में इसे हटा दिया गया था. इस नये अपडेट से पहले, एयरक्रॉस एक्स केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लोअर स्पेक यू और प्लस ट्रिम्स में 5-सीट मॉडल के रूप में उपलब्ध थी, जबकि टर्बो-पेट्रोल प्लस और मैक्स ट्रिम्स केवल 7-सीट ट्रिम्स थे.
नए बदलावों में सबसे महंगे 5-सीट एयरक्रॉस का विकल्प फिर से शामिल किया गया है, हालांकि सिट्रॉएन का कहना है कि यूनिट्स ऑर्डर पर ही बनाई जाएंगी, यानी बुकिंग मिलने के बाद ही असेंबली लाइन से यूनिट का निर्माण शुरू होगा. 7-सीट मैक्स ट्रिम्स की तरह, 5-सीट वर्जन भी 108 बीएचपी टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध होगा.
सिट्रॉएन C3 लाइव (O): इसमें नया क्या है?
बेस मॉडल लाइव (O) की कीमत लगभग रु.54,000 अधिक है, लाइव (O) मॉडल में कई ऐसे एक्सेसरीज़ दिए गए हैं जिनमें केवल सबसे महंगे वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स शामिल हैं. इन नए फीचर्स में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.1 इंच का नया एंड्रॉयड टचस्क्रीन (सबसे महंगे वैरिएंट में 10.25 इंच का यूनिट मिलता है), बिल्ट-इन स्पीकर, रिवर्स कैमरा, लेदरेट सीट कवर, फॉग लैंप और क्रोम इंसर्ट के साथ साइड बॉडी और व्हील आर्च मोल्डिंग शामिल हैं. इसमें व्हील कवर भी मिलते हैं जो पहले केवल हायर फील ट्रिम में उपलब्ध थे.
दिलचस्प बात यह है कि रु.5.85 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले फील ट्रिम में टचस्क्रीन, रिवर्स कैमरा और फॉग लैंप जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड तौर पर नहीं दी जाती हैं. नए एयरक्रॉस वैरिएंट की तरह, यह वैरिएंट भी ऑर्डर पर ही बनाया जाएगा और केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही इसका निर्माण होगा. नया वैरिएंट केवल पर्ला नेरा ब्लैक रंग में उपलब्ध है.
