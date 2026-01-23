सिट्रॉएन ने भारत में लॉन्च किया एयरक्रॉस X Max 5-सीटर मॉडल, C3 को भी मिला लाइव (O) वैरिएंट

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
रेनो न्यू डस्टरमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaq 2026वॉल्वो
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

सिट्रॉएन ने भारत में लॉन्च किया एयरक्रॉस X Max 5-सीटर मॉडल, C3 को भी मिला लाइव (O) वैरिएंट

सिट्रॉएन का कहना है कि नए वैरिएंट ऑर्डर पर बनाए जाते हैं, और C3 Live (O) में बेस फील ट्रिम की तुलना में कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त फीचर्स मिलते हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 23, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एयरक्रॉस एक्स मैक्स 5-सीटर की शुरुआती कीमत रु.12.41 लाख है
  • नई C3 लाइव (O) की कीमत रु.5.49 लाख है
  • नए वेरिएंट का निर्माण केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही किया जाएगा

सिट्रॉएन ने अपनी 2.0 रणनीति के तहत एयरक्रॉस एक्स (पहले C3 एयरक्रॉस) और C3 हैचबैक को नए वैरिएंट के साथ अपडेट किया है. एयरक्रॉस एक्स अब सबसे महंगे मैक्स ट्रिम में 5-सीट विकल्प के साथ उपलब्ध है, जिसकी कीमत रु.12.41 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. वहीं, C3 में नए फीचर्स से लैस, बेस से दूसरे नंबर का लाइव (ओ) ट्रिम जोड़ा गया है, जिसकी कीमत रु.5.49 लाख (एक्स-शोरूम) है. खास बात यह है कि नए वैरिएंट तुरंत उपलब्ध नहीं होंगे, सिट्रॉएन का कहना है कि यूनिट्स का निर्माण केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही किया जाएगा.

 

यह भी पढ़ें: 2025 सिट्रॉएन एयरक्रॉस X भारत में लॉन्च हुई, कीमत रु 8.29 लाख से शुरू

 

सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स मैक्स का 5-सीट वाला वैरिएंट: इसमें क्या नया है?

Citroen Aircross X

जैसा कि नाम से पता चलता है, एयरक्रॉस लाइन-अप के अपडेट में अब खरीदारों के लिए फुली-लोडेड एयरक्रॉस एसयूवी में दो-रो सीटिंग कॉन्फ़िगरेशन का विकल्प जोड़ा गया है, यह विकल्प मूल रूप से तब पेश किया गया था जब एसयूवी पहली बार भारत में C3 एयरक्रॉस के रूप में लॉन्च हुई थी, हालांकि हाल के मॉडल अपडेट में इसे हटा दिया गया था. इस नये अपडेट से पहले, एयरक्रॉस एक्स केवल नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ लोअर स्पेक यू और प्लस ट्रिम्स में 5-सीट मॉडल के रूप में उपलब्ध थी, जबकि टर्बो-पेट्रोल प्लस और मैक्स ट्रिम्स केवल 7-सीट ट्रिम्स थे.

 

नए बदलावों में सबसे महंगे 5-सीट एयरक्रॉस का विकल्प फिर से शामिल किया गया है, हालांकि सिट्रॉएन का कहना है कि यूनिट्स ऑर्डर पर ही बनाई जाएंगी, यानी बुकिंग मिलने के बाद ही असेंबली लाइन से यूनिट का निर्माण शुरू होगा. 7-सीट मैक्स ट्रिम्स की तरह, 5-सीट वर्जन भी 108 बीएचपी टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प के साथ उपलब्ध होगा.

 


सिट्रॉएन C3 लाइव (O): इसमें नया क्या है?

Citroen C3

बेस मॉडल लाइव (O) की कीमत लगभग रु.54,000 अधिक है, लाइव (O) मॉडल में कई ऐसे एक्सेसरीज़ दिए गए हैं जिनमें केवल सबसे महंगे वैरिएंट में मिलने वाले फीचर्स शामिल हैं. इन नए फीचर्स में स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ 10.1 इंच का नया एंड्रॉयड टचस्क्रीन (सबसे महंगे वैरिएंट में 10.25 इंच का यूनिट मिलता है), बिल्ट-इन स्पीकर, रिवर्स कैमरा, लेदरेट सीट कवर, फॉग लैंप और क्रोम इंसर्ट के साथ साइड बॉडी और व्हील आर्च मोल्डिंग शामिल हैं. इसमें व्हील कवर भी मिलते हैं जो पहले केवल हायर फील ट्रिम में उपलब्ध थे.

 

दिलचस्प बात यह है कि रु.5.85 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाले फील ट्रिम में टचस्क्रीन, रिवर्स कैमरा और फॉग लैंप जैसी सुविधाएं स्टैंडर्ड तौर पर नहीं दी जाती हैं. नए एयरक्रॉस वैरिएंट की तरह, यह वैरिएंट भी ऑर्डर पर ही बनाया जाएगा और केवल कन्फर्म बुकिंग के आधार पर ही इसका निर्माण होगा. नया वैरिएंट केवल पर्ला नेरा ब्लैक रंग में उपलब्ध है.

 

# Citroen C3# Citroen# Citroen India# Citroen Aircross X SUV# Citroen C3 India# Citroen C3 Hatchback# Aircross X SUV# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी इग्निस,
    2024 मारुति सुजुकी इग्निस
    Delta BS IV | 4,381 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.42 लाख
    ₹ 12,131/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    RXL | 92,832 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.28 लाख
    ₹ 5,101/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XE | 45,171 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.22 लाख
    ₹ 8,921/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो,
    2014 मारुति सुजुकी सेलेरियो
    VXI A | 48,702 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 3.08 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई एक्सटर,
    2023 ह्युंडई एक्सटर
    1.2 Kappa SX Option Connect Dual Tone | 15,627 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.46 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा,
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 31,924 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.77 लाख
    ₹ 21,874/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10,
    2017 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    Magna 1.2 Kappa VTVT | 56,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.07 लाख
    ₹ 6,868/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी डिजायर,
    2017 मारुति सुजुकी डिजायर
    ZXI Plus | 1,09,458 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.76 लाख
    ₹ 7,951/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा टियागो,
    2021 टाटा टियागो
    Revotron XZ Plus | 30,218 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.81 लाख
    ₹ 10,166/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2021 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta | 54,917 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 5.6 लाख
    ₹ 12,542/माह emi
    Spinny

लोकप्रिय सिट्रॉन मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • ब्राजील में बनी, बसॉल्ट को लैटिन एनकैप के लिए अधिक कठोर टैस्टिंग से गुजरना पड़ा, जहां भारत एनकैप के तहत भारत-स्पेक मॉडल को 4 स्टार की रेटिंग मिली थी, वहीं लैटिन एनकैप टेस्ट में बसॉल्ट को 0 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली है.
    सिट्रॉएन बसॉल्ट ने लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में किया बेहद निराश, मिली 0 स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट एक्स के समान अपग्रेड होंगे, जिसमें नया कैबिन और नए फीचर्स शामिल हैं.
    लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स, बुकिंग भी खुली
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
  • सिट्रॉएन ने भारत में बसॉल्ट एक्स को नए फीचर्स, नए डिजाइन वाले कैबिन और कम शुरूआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च
  • ब्राजील में बनी, बसॉल्ट को लैटिन एनकैप के लिए अधिक कठोर टैस्टिंग से गुजरना पड़ा, जहां भारत एनकैप के तहत भारत-स्पेक मॉडल को 4 स्टार की रेटिंग मिली थी, वहीं लैटिन एनकैप टेस्ट में बसॉल्ट को 0 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली है.
    सिट्रॉएन बसॉल्ट ने लैटिन एनकैप क्रैश टेस्ट में किया बेहद निराश, मिली 0 स्टार सुरक्षा रेटिंग
  • एयरक्रॉस स्वैच्छिक भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के तहत टैस्टिंग किया जाने वाला दूसरा सिट्रॉएन मॉडल है.
    सिट्रॉएन एयरक्रॉस के 5-सीट वैरिएंट को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग मिली
  • एयरक्रॉस एक्स में बसॉल्ट एक्स के समान अपग्रेड होंगे, जिसमें नया कैबिन और नए फीचर्स शामिल हैं.
    लॉन्च से पहले दिखी सिट्रॉएन एयरक्रॉस एक्स, बुकिंग भी खुली
  • सिट्रॉएन इंडिया ने GST 2.0 लाभों के साथ अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव किया है. C3 की शुरुआती कीमत अब रु.4.80 लाख, बसॉल्ट X की कीमत रु.7.95 लाख और C5 एयरक्रॉस की कीमत में लगभग रु.2.70 लाख की कमी आई है.
    GST 2.0 प्रभाव: सिट्रॉएन इंडिया ने अपनी सभी कारों की कीमतों में बदलाव की घोषणा की
  • सिट्रॉएन ने भारत में बसॉल्ट एक्स को नए फीचर्स, नए डिजाइन वाले कैबिन और कम शुरूआती कीमत के साथ लॉन्च किया है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.7.95 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    सिट्रॉएन बसॉल्ट X भारत में रु.7.95 लाख में हुई लॉन्च
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • सिट्रॉएन ने भारत में लॉन्च किया एयरक्रॉस X Max 5-सीटर मॉडल, C3 को भी मिला लाइव (O) वैरिएंट