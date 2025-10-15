पत्रिकायूज़्ड कार्स
क्रिकेटर केएल राहुल ने खरीदी नई एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी

केएल राहुल ने हाल ही में बिल्कुल नई एमजी M9 को खरीदा है, केएल राहुल से पहले करण जौहर और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों भी इस लग्ज़री एमपीवी की डिलेवरी ले चुकी हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

3 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • क्रिकेटर केएल राहुल ने हाल ही में एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी की डिलेवरी ली
  • एमजी M9 को इस साल 21 जुलाई को रु,69.90 लाख की (एक्स- शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया था
  • M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी की बिक्री एमजी साइबस्टर के साथ ब्रांड के प्रीमियम डीलर नेटवर्क 'एमजी सिलेक्ट' के माध्यम से होती है

भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य केएल राहुल ने हाल ही में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है, एमजी M9 को कंपनी द्वारा 21 जुलाई 2025 में रु.69.90 लाख की (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया गया था और इसे कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप नेटवर्क एमजी सिलेक्ट के माध्यम से कंपनी की भारत में पहली टू-सीटर स्पोर्ट्स कार एमजी साइबस्टर ईवी के साथ बेचा जाता है. एमजी M9 कंफर्ट और लग्ज़री का एक शानदार पैकेज इलेक्ट्रिक अवतार में पेश करती है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची

 

undefined

 

बाहरी डिज़ाइन

एमजी M9 तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है, पर्ल लस्टर व्हाइट, मेटल ब्लैक और कंक्रीट ग्रे. एमजी M9 का बाहरी डिज़ाइन अनोखा है, जिसमें एक बोल्ड ट्रेपोज़ॉइडल मेश ग्रिल है जो इसकी आधुनिक उपस्थिति को दर्शाता है. स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स और कनेक्टेड डीआरएल इसे एक शार्प और परिष्कृत फ्रंट लुक देते हैं. पीछे की तरफ, वाटरफॉल-स्टाइल इंटीग्रेटेड एलईडी टेललाइट डिज़ाइन एक अनूठी और खूबसूरत पहचान सुनिश्चित करता है. इस गाड़ी में स्टाइलिश 19-इंच कॉन्टिसील (सेल्फ-सीलिंग) टायर मिलते हैं, जबकि हीटेड ओआरवीएम अलग-अलग मौसम की स्थिति में स्पष्ट दृश्यता सुनिश्चित करते हैं.

MG M9 EV Web 22

कैबिन

एमजी M9 के कैबिन में 16-वे एडजस्टमेंट, 8 मसाज सेटिंग्स, हीटिंग और वेंटिलेशन की सुविधा है. इसमें यॉट-स्टाइल डुअल सनरूफ और 64-रंगों वाली एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है जो पैसेंजर्स को हर यात्रा के लिए एक बेहतरीन मूड बनाने में मदद करती है. इसके अलावा इसमें दूसरी रो में “ओटोमन”/ प्रेसीडेंशियल सीटें, बॉस मोड, जो मिड रो में बैठे पैसेंजर्स को आगे की सीट को आगे की ओर इलेक्ट्रिक रूप से एडजेस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे पीछे बैठने वालों को अधिक लेगरूम मिलता है इसके अतिरिक्त 13-स्पीकर साउंड सिस्टम (सबवूफर और एम्पलीफायर सहित) जैसे ढेरों फीचर्स हैं.

MG M9 Electric MPV Launched In India At Rs xx

एमजी M9 बैटरी और पावरट्रेन

एमजी एम9 में 90-kWh की NMC बैटरी लगी है जो क्रमशः 245 hp और 350 Nm का टॉर्क बनाती है, और इसकी रेंज 548 किमी होने का दावा किया गया है. ब्रांड मानक इंस्टॉलेशन के साथ 11-kW वॉल बॉक्स चार्जर और इलेक्ट्रिक MPV के लिए 3.3-kW पोर्टेबल चार्जर देता है. इसके अलावा, पहले मालिक के लिए HV बैटरी की आजीवन वारंटी और 3 साल/असीमित किमी की वाहन वारंटी भी मिलती है. 

MG M9 EV Web 1

गौरतलब है कि एमजी M9 अपने बड़े आकरा और आरामदायक फीचर्स के चलते सिलेब्रिटीज़ के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है, के एल राहुल से पहले वेटरन एक्ट्रेस हेमा मालिनी और फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी एमजी M9 को खरीदा है.

MG M9 EV Web 9

बात करें के एल राहुल की तो वह हाल ही में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ घर में खेली गई टेस्ट टीम का हिस्सा रहे, जहां उन्होंने पहले टेस्ट में शानदार शतक जड़ा, इसके अलावा वह 19 अक्तूबर 2025 से शुरू होने वाली भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया वन डे सीरीज़ का भी हिस्सा हैं. यह सीरीज़ ऑस्ट्रेलियाई सरज़मी पर खेली जाएगी.

# MG M9# MG Motors# MG Electric Car# MG M9 Luxury MPV# MG M9 MPV# MG M9 Electric MPV# MG MPV# Indian Cricket Team# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
    एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री
  • हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है. इस एमपीवी को कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है.
    हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • एमजी की लोकप्रिय इलेक्ट्रिक कार के सबसे महंगे मॉडल में लॉन्ग रेंज वैरिएंट मूल रूप से रु.17.50 लाख (शुरुआती, एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था.
    एमजी विंडसर ईवी एसेंस प्रो की कीमत में रु.21,000 की बढ़ोतरी हुई
  • भारत में साइबरस्टर को एक ही AWD वैरिएंट में पेश किया गया है और इसे ब्रांड की प्रीमियम 'सेलेक्ट' डीलरशिप सीरीज़ के माध्यम से बेचा जाएगा.
    एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक रोडस्टर भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.72.49 लाख
