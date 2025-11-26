महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा ने खरीदी एमजी साइबरस्टर ईवी
द्वारा ऋषभ परमार
2 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 26, 2025
हाइलाइट्स
- एमजी साइबरस्टर की कीमत रु.75 लाख (एक्स-शोरूम) है
- डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन 528 बीएचपी और 725 एनएम टॉर्क पैदा करता है
- जुलाई 2025 में लॉन्च होने के बाद से भारत में 250 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं
भारतीय महिला क्रिकेट स्टार शेफाली वर्मा ने ब्रांड की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, एमजी साइबरस्टर, की डिलेवरी ले ली है. यह खबर भारतीय महिला टीम के आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने के कुछ ही समय बाद आई है. खेल के तीनों प्रारूपों में भारत की ओर से खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक, वर्मा ने खेल में अच्छी-खासी सफलता हासिल की है, 2025 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के साथ-साथ 2023 एशिया कप और 2023 अंडर-19 टी20 विश्व कप भी जीता है.
साइबरस्टर, वर्षों में वैश्विक बाज़ार के लिए एमजी की पहली रोडस्टर है और वर्तमान में भारत में ब्रांड का हेलो मॉडल है, जहाँ इसे एमजी की प्रीमियम सेलेक्ट डीलरशिप में M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी के साथ बेचा जाता है. जुलाई 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध होने के बाद से, साइबरस्टर को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. एमजी का कहना है कि इसके पहले दो महीनों में 250 से ज़्यादा यूनिट्स बिक गईं, और इसकी प्रतीक्षा अवधि चार महीने तक पहुंच गई है.
इलेक्ट्रिक एमजी रोडस्टर भारत में एक ही वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन है जो 77 kWh की बैटरी के साथ मिलकर 528 bhp और 725 Nm का टॉर्क पैदा करता है. एमजी का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है और पूरी तरह चार्ज होने पर 580 किमी तक की रेंज देती है.
डिज़ाइन की बात करें तो, साइबरस्टर अपने निचले और स्लीक लुक और फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप रूफ के साथ एक असली स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है. कैबिन में स्टीयरिंग के पीछे तीन-स्क्रीन डिस्प्ले के साथ ड्राइवर-सेंट्रिक लेआउट भी है - एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके दोनों ओर 7.0-इंच के दो सहायक डिस्प्ले और एक फ्लैट-बॉटम मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है. अन्य तकनीकी खासियतों में बोस ऑडियो सिस्टम, ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक 7.0-इंच टचस्क्रीन (ड्राइवर यूनिट से अलग), एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन और पावर से चलने वाले बटरफ्लाई डोर शामिल हैं.
साइबरस्टर ईवी की वर्तमान कीमत रु.75 लाख (एक्स-शोरूम) है.
