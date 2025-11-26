महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा ने खरीदी एमजी साइबरस्टर ईवी

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा क्सइवी नाइनएसमारुति सुजुकी ई-विटाराकिया नई सेल्टोसएमजी 4 ईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा ने खरीदी एमजी साइबरस्टर ईवी

शेफाली वर्मा खेल के तीनों प्रारूपों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 26, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी साइबरस्टर की कीमत रु.75 लाख (एक्स-शोरूम) है
  • डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन 528 बीएचपी और 725 एनएम टॉर्क पैदा करता है
  • जुलाई 2025 में लॉन्च होने के बाद से भारत में 250 से ज़्यादा यूनिट बिक चुकी हैं

भारतीय महिला क्रिकेट स्टार शेफाली वर्मा ने ब्रांड की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार, एमजी साइबरस्टर, की डिलेवरी ले ली है. यह खबर भारतीय महिला टीम के आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जीतने के कुछ ही समय बाद आई है. खेल के तीनों प्रारूपों में भारत की ओर से खेलने वाली सबसे कम उम्र की महिलाओं में से एक, वर्मा ने खेल में अच्छी-खासी सफलता हासिल की है, 2025 में विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा होने के साथ-साथ 2023 एशिया कप और 2023 अंडर-19 टी20 विश्व कप भी जीता है.

MG Cyberster image 40

साइबरस्टर, वर्षों में वैश्विक बाज़ार के लिए एमजी की पहली रोडस्टर है और वर्तमान में भारत में ब्रांड का हेलो मॉडल है, जहाँ इसे एमजी की प्रीमियम सेलेक्ट डीलरशिप में M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी के साथ बेचा जाता है. जुलाई 2025 में बिक्री के लिए उपलब्ध होने के बाद से, साइबरस्टर को काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिली है. एमजी का कहना है कि इसके पहले दो महीनों में 250 से ज़्यादा यूनिट्स बिक ​​गईं, और इसकी प्रतीक्षा अवधि चार महीने तक पहुंच गई है.

 

यह भी पढ़ें: विग्नेश शिवम ने नयनतारा को उनके जन्मदिन पर उपहार में दी बिल्कुल नई रोल्स रॉयस स्पेक्ट्रे ब्लैक बैज

 

इलेक्ट्रिक एमजी रोडस्टर भारत में एक ही वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें डुअल-मोटर AWD पावरट्रेन है जो 77 kWh की बैटरी के साथ मिलकर 528 bhp और 725 Nm का टॉर्क पैदा करता है. एमजी का दावा है कि यह 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार 3.2 सेकंड में पकड़ लेती है और पूरी तरह चार्ज होने पर 580 किमी तक की रेंज देती है.

MG Cyberster image 23

डिज़ाइन की बात करें तो, साइबरस्टर अपने निचले और स्लीक लुक और फोल्डिंग सॉफ्ट टॉप रूफ के साथ एक असली स्पोर्ट्स कार जैसी दिखती है. कैबिन में स्टीयरिंग के पीछे तीन-स्क्रीन डिस्प्ले के साथ ड्राइवर-सेंट्रिक लेआउट भी है - एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके दोनों ओर 7.0-इंच के दो सहायक डिस्प्ले और एक फ्लैट-बॉटम मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील मिलता है. अन्य तकनीकी खासियतों में बोस ऑडियो सिस्टम, ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक 7.0-इंच टचस्क्रीन (ड्राइवर यूनिट से अलग), एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन और पावर से चलने वाले बटरफ्लाई डोर शामिल हैं.

 

साइबरस्टर ईवी की वर्तमान कीमत रु.75 लाख (एक्स-शोरूम) है.

# MG Motors# MG Electric Car# MG Motor India# JSW MG Motor India# MG Cyberster# MG Cyberster Sports car# MG Cyberster electric roadster# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • कार निर्माता ने यह उपलब्धि एक वर्ष से कुछ अधिक समय में हासिल की है.
    एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • केएल राहुल ने हाल ही में बिल्कुल नई एमजी M9 को खरीदा है, केएल राहुल से पहले करण जौहर और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों भी इस लग्ज़री एमपीवी की डिलेवरी ले चुकी हैं.
    क्रिकेटर केएल राहुल ने खरीदी नई एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
    एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री
  • हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है. इस एमपीवी को कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है.
    हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • कार निर्माता ने यह उपलब्धि एक वर्ष से कुछ अधिक समय में हासिल की है.
    एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • केएल राहुल ने हाल ही में बिल्कुल नई एमजी M9 को खरीदा है, केएल राहुल से पहले करण जौहर और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों भी इस लग्ज़री एमपीवी की डिलेवरी ले चुकी हैं.
    क्रिकेटर केएल राहुल ने खरीदी नई एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
    एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री
  • हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है. इस एमपीवी को कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है.
    हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता शेफाली वर्मा ने खरीदी एमजी साइबरस्टर ईवी