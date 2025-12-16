2026 एमजी हेक्टर की कीमतें, वैरिएंट-के हिसाब से फीचर्स यहां जानें

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने हाल ही में 2026 हेक्टर फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जो टाटा हैरियर की टक्कर वाली इस कार का तीसरा अपडेट है. लेटेस्ट अपडेट के तहत, एमजी ने हेक्टर को मामूली स्टाइलिंग रिफ्रेश के साथ-साथ कैबिन में भी कुछ बदलाव किए हैं, और वैरिएंट लाइन-अप को भी ज़्यादा आसान बनाया है. पहले की तरह, हेक्टर 5-सीटर स्टैंडर्ड और तीन-रो वाली हेक्टर प्लस दोनों अवतार में उपलब्ध है. यहाँ इस SUV के वैरिएंट-वाइज़ फीचर्स की लिस्ट दी गई है.

एमजी हेक्टर स्टाइल (मैनुअल: रु.11.99 लाख)

6 एयरबैग

रियर पार्किंग सेंसर

ईएसपी

ट्रैक्शन कंट्रोल

हिल स्टार्ट असिस्ट

एबीएस

ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक

सीटबेल्ट रिमाइंडर

ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

हेलोजन हेडलैंप

एलईडी डीआरएल

17-इंच स्टील व्हील कवर के साथ

फैब्रिक सीट

ऑडियो सिस्टम के साथ यूएसबी और ब्लूटूथ

4 स्पीकर्स

ड्राइवर सीट हाईट एडजेस्ट

सेंट्रल लॉकिंग

पॉवर एडजेस्टेबल विंग मिरर

एसी के सेकंड रो वेंट

रियर वाइपर और वॉशर

पॉवर विंडो - ऑल 4

टिल्ट-एडजेस्ट स्टीयरिंग

एमजी हेक्टर सिलेक्ट प्रो (मैनुअल: रु.13.99 लाख )

एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप

एलईडी टेल लैंप

फॉग लैंप के साथ कॉर्नरिंग फंक्शन

17-इंच अलॉय व्हील

ऑरा हेक्स ग्रिल

डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

14-इंच टचस्क्रीन के साथ नया जेस्चर कंट्रोल (आई-स्वाइप)

एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले

6 स्पीकर्स

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

पैनोरमिक सनरूफ

वायरलेस फोन चार्जर

क्रज़ कंट्रोल

कूल्ड ग्लॉव बॉक्स

रिवर्स कैमरा

फॉलो-मी-होम हेडलैप



एमजी हेक्टर स्मार्ट प्रो (मैनुअल: रु.14.99 लाख ; CVT: रु.16.29 लाख)

फ्रंट पार्किंग सेंसर

इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक (CVT केवल)

टॉयर प्रेशर मॉनिटरिंग

18-इंच ऑरा बोल्ट अलॉय व्हील

डुअल टोन आईस ग्रे कैबिन(5-सीटर)

हाइड्रा ग्लॉस एक्सेंट (CVT केवल)

लेदरेट अपहोल्सट्री

सबवूफर और एंप्लिफायर

8 स्पीकर्स

i-स्मार्ट कनेक्टेड कार टेक

ड्राइवर मोड (CVT केवल)

कीलेस एंट्री और गो

पॉवर फोल़्डिंग विंग मिरर

रियर पार्सल कर्टन (5-सीटर)



एमजी हेक्टर/हेक्टर प्लस शार्प प्रो (मैनुअल: रु.16.79 लाख /रु.17.29 लाख ; CVT: रु.18.09 लाख /रु.18.59 लाख )

एलईडी फॉग लैंप

8 कलर एंबियंट लाइटिंग

इन्फिनिटी बाय हरमन ऑडियो सिस्टम

वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स

इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल फ्रंट सीट

ऑटो हैडलपैं और वाइपर्स

ऑटो-डिमिंग आईरवीएम

टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजेस्ट (मैनुअल केवल)

ऑटो क्लाइमेंट कंट्रोल

डुअल टोन अर्बन टैन अपहोल्स्ट्री (हेक्टर प्लस)

दूसरी रो में कैप्टन सीट्स (हेक्टर प्लस)

स्लाइड एडजेस्टमेंट दूसरी रो के लिए (हेक्टर प्लस)

तीसरी रो एसी वेंट्स के साथ फैन स्पीड कंट्रोल (हेक्टर प्लस)



एमजी हेक्टर/हेक्टर प्लस सैवी प्रो (CVT: रु.18.99 लाख /रु.19.49 लाख )

360-डिग्री कैमरा के साथ व्हील व्यू

लेवल 2 ADAS फंक्शन

पावर टेलगेट

PM 2.5 एयर प्यूरीफायर के साथ AQI डिस्प्ले

टेसिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजेस्ट



पहले की तरह, अपडेटेड हेक्टर 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल या CVT ऑप्शन में मिलता है. डीज़ल मॉडल आने वाले महीनों में लाइन-अप में शामिल होगा. 6-सीटर वैरिएंट की कीमतें भी अभी सामने नहीं आई हैं.

सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) तय की गई हैं