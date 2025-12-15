2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट रु.11.99 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- 5-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध; 6-सीटर, डीज़ल 2026 में लॉन्च होगा
- कीमतें रु.11.99 लाख से लेकर रु.19.49 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
- 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और CVT ऑप्शन में उपलब्ध है
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 2026 हेक्टर फेसलिफ्ट को रु.11.99 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है. यह फेसलिफ्ट एसयूवी का तीसरा बड़ा बदलाव है, जिसे मूल रूप से 2019 में भारत में लॉन्च किया गया था और उसके बाद 2021 और 2023 में अपडेट आए थे. ताज़ा चीज़ों में बाहरी डिज़ाइन में छोट-छोटे बदलाव किये गए हैं, एक नया कैबिन रंग विकल्प स्कीम और अपडेटेड टेक शामिल हैं. अभी के लिए, 2026 हेक्टर सिर्फ पेट्रोल वैरिएंट में 5-सीटर या 7-सीटर लेआउट में मिलेगी, जबकि डीजल वैरिएंट और 6-सीटर मॉडल 2026 में आएंगे.
|एमजी हेक्टर 5-सीटर
|स्टाइल
|सिलेक्ट प्रो
|स्मार्ट प्रो
|शार्प प्रो
|सेवी प्रो
|1.5 पेट्रोल मैनुअल
|₹11.99 लाख
|₹13.99 लाख
|₹14.99 लाख
|₹16.79 लाख
|---
|1.5 पेट्रोल सीवीटी
|---
|---
|₹16.29 लाख
|₹18.09 लाख
|₹18.99 लाख
|एमजी हेक्टर 7-सीटर
|शार्प प्रो
|सेवी प्रो
|1.5 पेट्रोल मैनुअल
|₹17.29 लाख
|---
|1.5 पेट्रोल सीवीटी
|₹18.59 लाख
|₹19.49 लाख
सभी कीमतें शुरुआती हैं, (एक्स-शोरूम) हैं
शुरुआत करते हुए, 2026 हेक्टर में नए वर्टिकल लूवर्स डिज़ाइन के साथ एक नया ग्रिल डिज़ाइन मिलता है और यह क्रोम फिनिश में है. एमजी इसे नया ऑरा हेक्स ग्रिल कहती है, और तस्वीरों से लगता है कि इस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. फ्रंट बंपर को भी रीडिज़ाइन किया गया है, जिसमें सिल्वर सराउंड के साथ एक बड़ा सिंगल-पीस सेंट्रल एयर वेंट है. कुल मिलाकर, हेक्टर सामने से थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखती है.
साइड्स की बात करें तो, बदलाव नए 16-इंच ऑरा बोल्ट डुअल-टोन अलॉय व्हील्स के रूप में आते हैं. बाकी बॉडी वर्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसी तरह, पीछे की तरफ, डिज़ाइन में पिछले मॉडल की तुलना में बहुत कम बदलाव हुआ है, सिवाय एक नए रियर बंपर के. आखिर में, नई सेलाडॉन ब्लू और पर्ल व्हाइट पेंट फिनिश दी गई हैं.
कैबिन की बात करें तो एमजी ने हेक्टर के लिए कैबिन कलर स्कीम को अपडेट किया है. पहले की तरह, दो-रो और तीन-रो वेरिएंट में अलग-अलग कलर स्कीम मिलती हैं, जिसमें पहले वाले में आइस ग्रे और ब्लैक अपहोल्स्ट्री और बाद वाले में ब्लैक और टैन अपहोल्स्ट्री मिलती है. बाकी कॉस्मेटिक एलिमेंट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
फीचर्स के मामले में, सबसे बड़ा बदलाव टचस्क्रीन में हुआ है. हालांकि डिस्प्ले का साइज़ 14-इंच ही है, लेकिन MG का कहना है कि अब यह कार के अंदर के अलग-अलग फंक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए मल्टी-फिंगर स्वाइप को सपोर्ट करता है. दो-फिंगर स्वाइप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तरीके से एयर-कॉन फंक्शन्स को कंट्रोल करते हैं, जबकि तीन-फिंगर स्वाइप से साउंडट्रैक बदला जा सकता है या स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट की जा सकती है. एमजी का कहना है कि टचस्क्रीन को अपग्रेडेड RAM का भी फायदा मिलता है.
इसमें 360-डिग्री कैमरा फंक्शन को भी अपडेट किया गया है, जिसमें अब 'व्हील व्यू' फंक्शन मिलता है. इसमें मिलने वाले दूसरे फीचर्स में 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक ब्लूटूथ की, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर, ADAS और बहुत कुछ शामिल हैं.
अब मैकेनिक्स की बात करें तो, एमजी ने कन्फर्म किया है कि 2026 हेक्टर में मौजूदा मॉडल वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही होगा, जो मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ आएगा. डीज़ल मॉडल अगले साल कभी भी आ सकता है.
2026 हेक्टर का मुकाबला जल्द ही लॉन्च होने वाली महिंद्रा XUV 7XO, टाटा हैरियर और सफारी और जीप कंपस से होगा.
