2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Rocफॉक्सवैगन टेरॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450ट्रायंफरॉयल एनफील्डयामाहा YZF R7बेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा

आने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट के लेटेस्ट टीज़र वीडियो से पता चलता है कि कैबिन में बहुत कम कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं और इसमें नए अलॉय-व्हील डिज़ाइन भी दिखाए गए हैं.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 15, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • हेक्टर फेसलिफ्ट में दिखने में बदलाव होने की पुष्टि हुई है
  • इसमें अतिरिक्त फीचर्स मिलने की संभावना है
  • इसे 15 दिसंबर को पेश किया जाएगा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट का एक और टीज़र जारी किया है. लेटेस्ट टीज़र में SUV के कैबिन की झलक मिलती है और साथ ही अपहोल्स्ट्री के रंग और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन जैसी कुछ चीज़ों की भी पुष्टि होती है. पिछले टीज़र्स में नए लुक वाले फ्रंट बंपर और ग्रिल के साथ-साथ नए नीले बाहरी पेंट शेड का भी संकेत दिया गया था.

 

यह भी पढें: एमजी हेक्टर का तीसरा फेसलिफ्ट वैरिएंट 15 दिसंबर को होगा लॉन्च

2026 MG Hector facelift 5

लेटेस्ट टीज़र से पता चलता है कि कैबिन में कॉस्मेटिक बदलाव सिर्फ़ कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स में होने की संभावना है, जबकि बेसिक डिज़ाइन मौजूदा SUV जैसा ही रहेगा. टीज़र में सीटों और डैशबोर्ड पर ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दिखाई गई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार बनाने वाली कंपनी हेक्टर 5-सीटर में दी जाने वाली व्हाइट लेदरेट अपहोल्स्ट्री को हटा सकती है. हेक्टर प्लस में पहले से ही ब्राउन और ब्लैक कैबिन कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, और टीज़र में SUV के थ्री-रो लेआउट की भी झलक दिखाई गई है.

2026 MG Hector facelift 3

अभी तक दिए जाने वाले फीचर्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हालांकि हम टचस्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और शायद सबसे महंगे वैरिएंट में ADAS तकनीक में भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं. एमजी महिंद्रा XUV 700 (जो जल्द ही XUV 7XO बनने वाली है) और टाटा हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों से बेहतर मुकाबला करने के लिए और भी फीचर्स जोड़ सकती है.

2026 MG Hector facelift 4

इसके अलावा, नई हैक्टर SUV की हाल ही में कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे फ्रंट एंड में हुए बदलावों की पूरी जानकारी मिलती है. ग्रिल का आकार पिछली SUV जैसा ही है, हालांकि नई क्रोम वाली ग्रिल फिनिश पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है.

2026 MG Hector facelift spied

इंजन लाइन-अप की बात करें तो, उम्मीद है कि वही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स या CVT के साथ दिया जाएगा, जबकि डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल ही रहेगा.

 

स्पाई शॉट्स सूत्र

# 2026 MG Hector facelift# MG Hector# MG Hector SUV# MG Hector Plus# MG Hector facelift# MG Hector facelift price# MG Hector Plus facelift# Cars# Upcoming SUVs# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.9 लाख
    ₹ 17,693/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
  • निसान द्वारा भारत के लिए तीन नए मॉडलों में से यह नई MPV पहला मॉडल होगी, इसके साथ टेक्टन और एक थ्री-रो SUV भी लॉन्च की जाएगी.
    निसान की एंट्री एमपीवी का डिज़ाइन 18 दिसंबर को किया जाएगा पेश
  • आइकॉनिक कूपर हैचबैक का ड्रॉप-टॉप वेरिएंट सिंगल कूपर S स्पेसिफिकेशन में उपलब्ध है.
    नई मिनी कन्वर्टिबल रु.58.50 लाख में हुई लॉन्च
  • दूसरी पीढ़ी की सेल्टॉस अपने साथ कुछ खास बदलाव लेकर आई है - प्लेटफॉर्म, साइज़ और टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन यह सेगमेंट लीडर - ह्यून्दे क्रेटा से कितनी अलग है?
    नई किआ सेल्टॉस बनाम ह्यून्दे क्रेटा: आकार, इंजन और फीचर्स की तुलना
  • यहां भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी की सूची दी गई है, जो फीचर्स और आराम चाहने वाले बजट के प्रति जागरूक खरीदारों के लिए एकदम सही हैं.
    भारत में रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे किफायती ऑटोमैटिक एसयूवी
  • नई किआ सेल्टॉस की बुकिंग 11 दिसंबर से शुरू होगी, जबकि कीमत की घोषणा 2 जनवरी, 2026 को की जाएगी.
    नई किआ सेल्टॉस हुई पेश, तस्वीरों में देखें कैबिन और बाहरी डिज़ाइन
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • 2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा