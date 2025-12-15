2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 15, 2025
हाइलाइट्स
- हेक्टर फेसलिफ्ट में दिखने में बदलाव होने की पुष्टि हुई है
- इसमें अतिरिक्त फीचर्स मिलने की संभावना है
- इसे 15 दिसंबर को पेश किया जाएगा
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट का एक और टीज़र जारी किया है. लेटेस्ट टीज़र में SUV के कैबिन की झलक मिलती है और साथ ही अपहोल्स्ट्री के रंग और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन जैसी कुछ चीज़ों की भी पुष्टि होती है. पिछले टीज़र्स में नए लुक वाले फ्रंट बंपर और ग्रिल के साथ-साथ नए नीले बाहरी पेंट शेड का भी संकेत दिया गया था.
यह भी पढें: एमजी हेक्टर का तीसरा फेसलिफ्ट वैरिएंट 15 दिसंबर को होगा लॉन्च
लेटेस्ट टीज़र से पता चलता है कि कैबिन में कॉस्मेटिक बदलाव सिर्फ़ कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स में होने की संभावना है, जबकि बेसिक डिज़ाइन मौजूदा SUV जैसा ही रहेगा. टीज़र में सीटों और डैशबोर्ड पर ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दिखाई गई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार बनाने वाली कंपनी हेक्टर 5-सीटर में दी जाने वाली व्हाइट लेदरेट अपहोल्स्ट्री को हटा सकती है. हेक्टर प्लस में पहले से ही ब्राउन और ब्लैक कैबिन कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, और टीज़र में SUV के थ्री-रो लेआउट की भी झलक दिखाई गई है.
अभी तक दिए जाने वाले फीचर्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हालांकि हम टचस्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और शायद सबसे महंगे वैरिएंट में ADAS तकनीक में भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं. एमजी महिंद्रा XUV 700 (जो जल्द ही XUV 7XO बनने वाली है) और टाटा हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों से बेहतर मुकाबला करने के लिए और भी फीचर्स जोड़ सकती है.
इसके अलावा, नई हैक्टर SUV की हाल ही में कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे फ्रंट एंड में हुए बदलावों की पूरी जानकारी मिलती है. ग्रिल का आकार पिछली SUV जैसा ही है, हालांकि नई क्रोम वाली ग्रिल फिनिश पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है.
इंजन लाइन-अप की बात करें तो, उम्मीद है कि वही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स या CVT के साथ दिया जाएगा, जबकि डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल ही रहेगा.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय एमजी मॉडल्स
- एमजी कॉमेट ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.5 - 10 लाख
- एमजी हेक्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 21.52 लाख
- एमजी ग्लॉस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 38.33 - 42.49 लाख
- एमजी जेडएस ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 17.99 - 20.5 लाख
- एमजी हेक्टर प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 16.05 - 21.34 लाख
- एमजी एस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.65 - 15.36 लाख
- एमजी साइबरस्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 75 लाख
- एमजी एम9 ईवीएक्स-शोरूम कीमत₹ 81.08 लाख
- एमजी विंडसर EVएक्स-शोरूम कीमत₹ 14 - 17.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 18, 2025
- एमजी जेडएस एचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 20, 2025
- फॉक्सवैगन टी-रॉकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 24 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 23, 2025
- फॉक्सवैगन टेरॉनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 24, 2025
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 25, 2025
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 29, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 30, 2025
- स्कोडा कॉमिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- रॉयल एनफील्ड Himalayan 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 4.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 15, 2025
- यामाहा एनएमएक्स 155एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.6 - 1.7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चदिस॰ 31, 2025
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स