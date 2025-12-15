2026 एमजी हेक्टर फेसलिफ्ट का कैबिन पेश होने से पहले दिखा

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाली हेक्टर फेसलिफ्ट का एक और टीज़र जारी किया है. लेटेस्ट टीज़र में SUV के कैबिन की झलक मिलती है और साथ ही अपहोल्स्ट्री के रंग और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन जैसी कुछ चीज़ों की भी पुष्टि होती है. पिछले टीज़र्स में नए लुक वाले फ्रंट बंपर और ग्रिल के साथ-साथ नए नीले बाहरी पेंट शेड का भी संकेत दिया गया था.

लेटेस्ट टीज़र से पता चलता है कि कैबिन में कॉस्मेटिक बदलाव सिर्फ़ कुछ सॉफ्ट एलिमेंट्स में होने की संभावना है, जबकि बेसिक डिज़ाइन मौजूदा SUV जैसा ही रहेगा. टीज़र में सीटों और डैशबोर्ड पर ब्राउन लेदरेट अपहोल्स्ट्री दिखाई गई है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कार बनाने वाली कंपनी हेक्टर 5-सीटर में दी जाने वाली व्हाइट लेदरेट अपहोल्स्ट्री को हटा सकती है. हेक्टर प्लस में पहले से ही ब्राउन और ब्लैक कैबिन कलर कॉम्बिनेशन मिलता है, और टीज़र में SUV के थ्री-रो लेआउट की भी झलक दिखाई गई है.

अभी तक दिए जाने वाले फीचर्स के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, हालांकि हम टचस्क्रीन, इंस्ट्रूमेंट कंसोल और शायद सबसे महंगे वैरिएंट में ADAS तकनीक में भी बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं. एमजी महिंद्रा XUV 700 (जो जल्द ही XUV 7XO बनने वाली है) और टाटा हैरियर और सफारी जैसी गाड़ियों से बेहतर मुकाबला करने के लिए और भी फीचर्स जोड़ सकती है.

इसके अलावा, नई हैक्टर SUV की हाल ही में कुछ स्पाई शॉट्स सामने आए हैं, जिनसे फ्रंट एंड में हुए बदलावों की पूरी जानकारी मिलती है. ग्रिल का आकार पिछली SUV जैसा ही है, हालांकि नई क्रोम वाली ग्रिल फिनिश पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है.

इंजन लाइन-अप की बात करें तो, उम्मीद है कि वही 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन मिलते रहेंगे. पेट्रोल इंजन मैनुअल गियरबॉक्स या CVT के साथ दिया जाएगा, जबकि डीज़ल इंजन सिर्फ़ मैनुअल ही रहेगा.

स्पाई शॉट्स सूत्र