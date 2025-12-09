एमजी हेक्टर का तीसरा फेसलिफ्ट वैरिएंट 15 दिसंबर को होगा लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित दिसंबर 9, 2025
हाइलाइट्स
- दिखने में बदलाव ग्रिल और बंपर शामिल हैं
- कैबिन में और अधिक तकनीक शामिल की जा सकती है
- इंजन विकल्प अपरिवर्तित रहने की संभावना है
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया 15 दिसंबर, 2025 को अपडेटेड एमजी हेक्टर एसयूवी को पेश करने के लिए तैयार है. यह पुरानी एसयूवी के लिए तीसरा फेसलिफ्ट होगा, जिसमें 2021 और 2023 में पहले उल्लेखनीय अपडेट आएंगे. हेक्टर को मूल रूप से भारत में 2019 में लॉन्च किया गया था.
एक छोटा सा टीज़र वीडियो इस SUV में हुए कुछ अपडेट्स की जानकारी देता है, जिनमें सबसे ख़ास है चौड़े खुलने वाले मेश डिज़ाइन वाली नई ग्रिल जिसमें मोटे वर्टिकल क्रोम इन्सर्ट हैं. स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, हालाँकि बंपर के निचले हिस्से में ज़्यादा मज़बूत क्लैडिंग दिख रही है, जो पूरे डिज़ाइन में कुछ और दमदारपन ला सकती है.
टेल लैंप्स की भी झलक दिखाई गई है, जो मौजूदा मॉडल के सेगमेंट लाइट-बार स्टाइल डिज़ाइन को बरकरार रखते हैं. अपडेट के तहत रियर बंपर और अलॉय व्हील डिज़ाइन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है.
अंदर, उम्मीद है कि एमजी द्वारा दिये गए फीचर्स में कुछ अपडेट किए जाएंगे, जिसमें टचस्क्रीन में अपडेट और एडवांस ADAS फ़ंक्शन सहित अधिक फीचर्स शामिल हो सकते हैं.
इंजन की बात करें तो, मौजूदा 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन विकल्पों को जारी रखा जाएगा. पेट्रोल यूनिट मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी, जबकि डीज़ल केवल मैनुअल ही रहेगा.
हेक्टर का मुकाबला टाटा हैरियर और आगामी महिंद्रा एक्सयूवी 7XO से होगा.
