एमजी हेक्टर का तीसरा फेसलिफ्ट वैरिएंट 15 दिसंबर को होगा लॉन्च

टीज़र से ग्रिल और फ्रंट बम्पर के डिज़ाइन अपडेट का पता चलता है, हालांकि कैबिन में भी अपडेट की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 9, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • दिखने में बदलाव ग्रिल और बंपर शामिल हैं
  • कैबिन में और अधिक तकनीक शामिल की जा सकती है
  • इंजन विकल्प अपरिवर्तित रहने की संभावना है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया 15 दिसंबर, 2025 को अपडेटेड एमजी हेक्टर एसयूवी को पेश करने के लिए तैयार है. यह पुरानी एसयूवी के लिए तीसरा फेसलिफ्ट होगा, जिसमें 2021 और 2023 में पहले उल्लेखनीय अपडेट आएंगे. हेक्टर को मूल रूप से भारत में 2019 में लॉन्च किया गया था.

 

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

 

2026 MG Hector facelift 2

एक छोटा सा टीज़र वीडियो इस SUV में हुए कुछ अपडेट्स की जानकारी देता है, जिनमें सबसे ख़ास है चौड़े खुलने वाले मेश डिज़ाइन वाली नई ग्रिल जिसमें मोटे वर्टिकल क्रोम इन्सर्ट हैं. स्प्लिट हेडलैंप डिज़ाइन को बरकरार रखा गया है, हालाँकि बंपर के निचले हिस्से में ज़्यादा मज़बूत क्लैडिंग दिख रही है, जो पूरे डिज़ाइन में कुछ और दमदारपन ला सकती है.

2026 MG Hector facelift 1

टेल लैंप्स की भी झलक दिखाई गई है, जो मौजूदा मॉडल के सेगमेंट लाइट-बार स्टाइल डिज़ाइन को बरकरार रखते हैं. अपडेट के तहत रियर बंपर और अलॉय व्हील डिज़ाइन में भी बदलाव किए जाने की उम्मीद है.

 

अंदर, उम्मीद है कि एमजी द्वारा दिये गए फीचर्स में कुछ अपडेट किए जाएंगे, जिसमें टचस्क्रीन में अपडेट और एडवांस ADAS फ़ंक्शन सहित अधिक फीचर्स शामिल हो सकते हैं.

2026 MG Hector facelift 3

इंजन की बात करें तो, मौजूदा 1.5 टर्बो-पेट्रोल और 2.0-लीटर डीज़ल इंजन विकल्पों को जारी रखा जाएगा. पेट्रोल यूनिट मैनुअल और सीवीटी गियरबॉक्स विकल्पों के साथ उपलब्ध होगी, जबकि डीज़ल केवल मैनुअल ही रहेगा.

 

हेक्टर का मुकाबला टाटा हैरियर और आगामी महिंद्रा एक्सयूवी 7XO से होगा.

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्नोस्टॉर्म एडिशन पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों और पांच-, छह- और सात-सीट लेआउट के साथ पेश किया गया है.
    एमजी हैक्टर और हैक्टर प्लस स्नोस्टॉर्म एडिशन भारत में हुआ लॉन्च, कीमतें रु. 21.53 लाख से शुरू
  • एमजी मोटर के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में खास वैरिएंट्स एक अलग 'सदाबहार' रंग में तैयार किए गए हैं जो प्रतिष्ठित 'ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन' पेंट योजना को श्रद्धांजलि देते हैं.
    एमजी कॉमेट, एस्टोर, हेक्टर और जेडएस ईवी के '100-ईयर लिमिटेड एडिशन भारत में लॉन्च हुए
  • ब्लैकस्टॉर्म एडिशन को मानक हैक्टर की तुलना में कॉस्मेटिक बदलाव मिलेगा और यह सबसे महंगे वैरिएंट पर आधारित होने की संभावना है.
    एमजी हैक्टर ब्लैकस्टॉर्म एडिशन 10 अप्रैल को होगा लॉन्च
  • एमजी मोटर इंडिया ने CY2023 में 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 56,902 वाहन बेचे, जोकि ईवी कंपनी की कुल बिक्री में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान देती है.
    2023 में एमजी मोटर की बिक्री 18 प्रतिशत बढ़ी, बनी भारत की दूसरी सबसे ज्यादा ईवी बेचने वाली कंपनी
  • एमजी मोटर इंडिया ने 31 दिसंबर तक वैध ऑफर के साथ अपने लाइनअप में बड़े लाभ के साथ दिसंबर फेस्ट सेल शुरू किया है.
    एमजी मोटर इंडिया ने इस दिसंबर में Rs. 1 लाख तक की छूट और एक्सचेंज बोनस की घोषणा की
