एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया
प्रकाशित नवंबर 19, 2025
हाइलाइट्स
- एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 50,000 यूनिट के पार
- 400 दिनों में बिक्री का आंकड़ा पार किया
- विंडसर ईवी भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगी
जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि विंडसर ईवी ने 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. 50,000 यूनिट की यह उपलब्धि एक साल से भी ज़्यादा समय में, खासकर 400 दिनों में हासिल की गई है. भारतीय बाज़ार में बिक्री शुरू होने के बाद से यह इस मॉडल की पहली बड़ी उपलब्धि है.
अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही विंडसर ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है. एमजी का बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम, जो खरीदारों को बैटरी अलग से सब्सक्राइब करके शुरुआती ख़रीद मूल्य कम करने की सुविधा देता है, इस मॉडल के पूरे प्रदर्शन में योगदान देने वाले कारणों में से एक रहा है. लॉन्च के बाद से, विंडसर ईवी ने ब्रांड के लिए लगातार मासिक बिक्री का एक बड़ा हिस्सा दर्ज किया है.
अक्टूबर 2025 में, एमजी ने इस मॉडल का पहला स्पेशल एडिशन, विंडसर इंस्पायर एडिशन, लॉन्च किया. 300 यूनिट्स तक सीमित, इसमें ब्लैक रंग के बाहरी एलिमेंट्स और कैबिन में लाल रंग के एक्सेंट थे. इंस्पायर एडिशन की कीमत रु.16.65 लाख थी, जो कि BaaS योजना चुनने वाले खरीदारों के लिए रु.9.99 लाख थी. यह वैरिएंट विंडसर के बिक्री के पहले वर्ष के खत्म होने पर आया, और तब तक एमजी ने 40,000 से अधिक कारें बेच दी थीं.
इससे पहले मई 2025 में, एमजी ने इस रेंज में एक नया सबसे महंगा वैरिएंट, विंडसर प्रो, जोड़ा था. यह वर्जन 52.9 kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो मानक 38 kWh पैक से अपग्रेड है. इससे इसकी रेंज मानक मॉडल के 331 किमी से बढ़कर 449 किमी हो जाती है. विंडसर प्रो में पहले मालिक के लिए आजीवन बैटरी वारंटी भी शामिल है. नए प्रो वेरिएंट को पहले 24 घंटों के भीतर 8,000 बुकिंग मिल गईं.
