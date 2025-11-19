एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
टाटा सिएरा ईवीटाटा सिएरामर्सिडीज़-बेंज़ जीएलसी EVमहिंद्रा क्सइवी नाइनएस
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155टीवीएस जेपलिनयामाहा YZF MT-07रॉयल एनफील्डट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया

कार निर्माता ने यह उपलब्धि एक वर्ष से कुछ अधिक समय में हासिल की है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित नवंबर 19, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • एमजी विंडसर ईवी की बिक्री 50,000 यूनिट के पार
  • 400 दिनों में बिक्री का आंकड़ा पार किया
  • विंडसर ईवी भारत में अक्टूबर 2024 में लॉन्च होगी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने घोषणा की है कि विंडसर ईवी ने 50,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है. 50,000 यूनिट की यह उपलब्धि एक साल से भी ज़्यादा समय में, खासकर 400 दिनों में हासिल की गई है. भारतीय बाज़ार में बिक्री शुरू होने के बाद से यह इस मॉडल की पहली बड़ी उपलब्धि है.

MG Windsor PRO 14

अक्टूबर 2024 में लॉन्च होने के बाद से ही विंडसर ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया है. एमजी का बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) प्रोग्राम, जो खरीदारों को बैटरी अलग से सब्सक्राइब करके शुरुआती ख़रीद मूल्य कम करने की सुविधा देता है, इस मॉडल के पूरे प्रदर्शन में योगदान देने वाले कारणों में से एक रहा है. लॉन्च के बाद से, विंडसर ईवी ने ब्रांड के लिए लगातार मासिक बिक्री का एक बड़ा हिस्सा दर्ज किया है.

 

यह भी पढ़ें: एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी भारत में रु.70 लाख में हुई लॉन्च

 

अक्टूबर 2025 में, एमजी ने इस मॉडल का पहला स्पेशल एडिशन, विंडसर इंस्पायर एडिशन, लॉन्च किया. 300 यूनिट्स तक सीमित, इसमें ब्लैक रंग के बाहरी एलिमेंट्स और कैबिन में लाल रंग के एक्सेंट थे. इंस्पायर एडिशन की कीमत रु.16.65 लाख थी, जो कि BaaS योजना चुनने वाले खरीदारों के लिए रु.9.99 लाख थी. यह वैरिएंट विंडसर के बिक्री के पहले वर्ष के खत्म होने पर आया, और तब तक एमजी ने 40,000 से अधिक कारें बेच दी थीं.

MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details

इससे पहले मई 2025 में, एमजी ने इस रेंज में एक नया सबसे महंगा वैरिएंट, विंडसर प्रो, जोड़ा था. यह वर्जन 52.9 kWh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो मानक 38 kWh पैक से अपग्रेड है. इससे इसकी रेंज मानक मॉडल के 331 किमी से बढ़कर 449 किमी हो जाती है. विंडसर प्रो में पहले मालिक के लिए आजीवन बैटरी वारंटी भी शामिल है. नए प्रो वेरिएंट को पहले 24 घंटों के भीतर 8,000 बुकिंग मिल गईं.

# MG Motor India# MG Windsor EV# MG Windsor EV India Launch# MG Windsor EV Sales# MG Windsor EV Inspire Edition# MG Windsor EV Inspire Edition Launched# MG Windsor EV Pro# Windsor EV Sales# Windsor EV# Windsor# MG Electric Car# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.99 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.35 लाख
    ₹ 20,941/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.99 लाख
    ₹ 31,330/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014], Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2023 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 21,952 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.99 लाख
    ₹ 17,892/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.5
    2023 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    VXI (O) | 23,294 km | पेट्रोल+सीनजी | मैन्युअल
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केएल राहुल ने हाल ही में बिल्कुल नई एमजी M9 को खरीदा है, केएल राहुल से पहले करण जौहर और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों भी इस लग्ज़री एमपीवी की डिलेवरी ले चुकी हैं.
    क्रिकेटर केएल राहुल ने खरीदी नई एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
    एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री
  • हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है. इस एमपीवी को कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है.
    हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने भारत में अपनी अब तक की सबसे तेज़ कार साइबरस्टर लॉन्च की है, और हमने इसे चलाया देश के सबसे बेहतरीन ट्रैक बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर।
    एमजी साइबरस्टर का रिव्यू, भीड़ से अलग लेकिन लाजवाब!
  • केएल राहुल ने हाल ही में बिल्कुल नई एमजी M9 को खरीदा है, केएल राहुल से पहले करण जौहर और हेमा मालिनी जैसी हस्तियों भी इस लग्ज़री एमपीवी की डिलेवरी ले चुकी हैं.
    क्रिकेटर केएल राहुल ने खरीदी नई एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
    एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची
  • एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
    एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री
  • हेमा मालिनी ने हाल ही में मुंबई में लग्ज़री एमपीवी एमजी M9 की डिलेवरी ली है. इस एमपीवी को कंपनी के प्रीमियम डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है.
    हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
  • जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर ने भारत में अपनी अब तक की सबसे तेज़ कार साइबरस्टर लॉन्च की है, और हमने इसे चलाया देश के सबसे बेहतरीन ट्रैक बुद्ध अंतरराष्ट्रीय सर्किट पर।
    एमजी साइबरस्टर का रिव्यू, भीड़ से अलग लेकिन लाजवाब!
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी विंडसर ईवी ने 50,000 कारों की बिक्री का आंकड़ा पार किया