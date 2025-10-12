पत्रिकायूज़्ड कार्स
एमजी साइबरस्टर की बिक्री दो महीनों में 250 कारों के पार पहुंची

जुलाई 2025 में लॉन्च किया गया, साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी का प्रमुख इलेक्ट्रिक रोडस्टर है और ब्रांड के नए अपमार्केट एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के माध्यम से बिक्री की जाती है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • साइबरस्टर को भारत में जुलाई 2025 के अंत में लॉन्च किया गया था
  • इसमें ऑल-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक पावरट्रेन है और साइबरस्ट 528 बीएचपी की ताकत के साथ 725 एनएम टॉर्क बनाती है
  • यह एमजी की प्रीमियम एमजी सेलेक्ट डीलरशिप श्रृंखला के माध्यम से उपलब्ध है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने खुलासा किया है कि जुलाई 2025 में लॉन्च होने के बाद से साइबरस्टर की बिक्री 250 यूनिट को पार कर गई है. साइबरस्टर भारतीय बाजार के लिए एमजी की प्रमुख इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार है और इसे रु.74.99 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया गया था. लॉन्च के समय पहले से बुकिंग कराने वाले ग्राहकों के लिए यह कीमत घटकर रु.72.49 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई.

 

यह भी पढ़ें: एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री

 

कुल मिलाकर, एमजी का कहना है कि उसने सितंबर के अंत तक अपनी प्रमुख स्पोर्ट्स कार की 256 यूनिट बेची हैं, और इस मॉडल के लिए वेंटिग पीरियड 4 महीने तक है.

MG Cyberster image 40

साइबरस्टर का वैश्विक डेब्यू अप्रैल 2023 में ऑटो शंघाई में हुआ था, जिसके बाद यह दुनिया भर के बाज़ारों में बिक्री के लिए उपलब्ध हुई. रोडस्टर का भारत में डेब्यू मार्च 2024 में हुआ, और हमारे देश में इसका लॉन्च एक साल से भी ज़्यादा समय बाद जुलाई 2025 में हुआ.

 

वैश्विक बाज़ारों में रियर-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव, दोनों विकल्पों में उपलब्ध होने के बावजूद, साइबरस्टर भारतीय बाज़ार में केवल रियर-व्हील ड्राइव पावरट्रेन और एक ही वेरिएंट में उपलब्ध है. ऑल-व्हील ड्राइव वैरिएंट में दो इलेक्ट्रिक मोटर (प्रत्येक एक्सल पर एक) लगी हैं जो संयुक्त रूप से 528 बीएचपी और 725 एनएम का टॉर्क पैदा करती हैं, जो इसे चारों पहियों तक पहुँचाती हैं. दावा किया गया है कि यह 0-100 किमी/घंटा की गति 3.2 सेकंड में प्राप्त कर लेती है. कार में 77 kWh का बैटरी पैक लगा है जो एक बार चार्ज करने पर अधिकतम 580 किमी की रेंज देती है.

MG Cyberster image 4

लुक्स के मामले में, साइबरस्टर एक असली रोडस्टर जैसी दिखती है, और एमजी का कहना है कि इसकी डिज़ाइन प्रेरणा पुरानी क्लासिक स्पोर्ट्स कारों से ली गई है. कैबिन, स्टीयरिंग के पीछे 3-स्क्रीन डिस्प्ले के साथ ड्राइवर पर ज़ोर देता है - एक 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जिसके दोनों ओर 7.0-इंच के दो सहायक डिस्प्ले और एक फ्लैट-बॉटम मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील है. अन्य तकनीकी खासियतों में बोस ऑडियो सिस्टम, ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ एक 7.0-इंच टचस्क्रीन (ड्राइवर यूनिट से अलग), एक 360-डिग्री कैमरा सिस्टम, एडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, लेवल 2 ADAS फ़ंक्शन और पावर-संचालित बटरफ्लाई डोर शामिल हैं.

MG Cyberster launched in india 4

एमजी M9 लग्ज़री एमपीवी के साथ साइबरस्टर की बिक्री खासतौर से एमजी के नए प्रीमियम एमजी सेलेक्ट डीलरशिप के ज़रिए की जाती है. एमजी का कहना है कि वर्तमान में देश भर के प्रमुख शहरों में उसके 14 सेलेक्ट डीलरशिप हैं.

