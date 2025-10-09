एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
ऑडी ई कॉन्सेप्टस्कोडा एलरोकमहिंद्रा एक्सयूवी.ई9महिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ओला इलेक्ट्रिक New Gigकावासाकी जेड400होंडा सीआरएफ300एलट्रायंफबेनेली 752 एस
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री

एक साल पहले लॉन्च होने के बाद से विंडसर ईवी का यह पहला खास वैरिएंट है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 9, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • इंस्पायर वैरिएंट पर जगह-जगह काले रंग का इस्तेमाल किया गया है
  • बैटरी एज़-ए-सर्विस के बाद कीमत रु. 9.99 लाख है
  • 38 kWh बैटरी पैक मिलता है

एमजी विंडसर ईवी का पहला वैरिएंट एडिशन इंस्पायर एडिशन लॉन्च हो गया है. रु.16.65 लाख (बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प के साथ रु.9.99 लाख) की कीमत वाले इस वैरिएंट में मुख्य रूप से डिज़ाइन अपडेट दिए गए हैं, जिनमें ब्लैक-आउट बाहरी एलिमेंट्स और कैबिन के अंदर लाल रंग के एक्सेंट शामिल हैं. 300 यूनिट तक सीमित, इंस्पायर एडिशन इस मॉडल के लॉन्च के एक साल पूरे होने का प्रतीक है, इस दौरान एमजी ने विंडसर ईवी की 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं.

 

यह भी पढ़ें: हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी

MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details 4

विंडसर इंस्पायर एडिशन में डुअल-टोन पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लैक बाहरी रंग है, जिसकी खासियत रोज़ गोल्ड क्लैडिंग वाले ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs और इंस्पायर बैजिंग है. इस स्पेशल एडिशन में एक एक्सेसरी पैक भी शामिल है, जिसमें फ्रंट ग्रिल एलिमेंट और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स पर रोज़ गोल्ड स्टाइलिंग के संकेत दिए गए हैं.

MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details 2

कैबिन की बात करें तो, इंस्पायर एडिशन में संगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर कढ़ाई वाला इंस्पायर लोगो और पूरे कैबिन में सुनहरे रंग की सजावट के साथ इसकी थीम बरकरार है. इसमें थीम वाले मैट, कुशन, रियर विंडो सनशेड और लेदर की कवर भी हैं.

MG Windsor EV Inspire Edition Launched Price Details 3

एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन में 38 kWh का बैटरी पैक लगा है जो आगे के पहियों को चलाने वाले परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा है. यह सेटअप 134 बीएचपी और 200 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. एमजी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 331 किलोमीटर तक चल सकती है, और डीसी फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी लगभग 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है.

 

लिमिटेड एडिशन वाले विंडसर इंस्पायर वैरिएंट की बुकिंग आज (9 अक्टूबर) से शुरू हो रही है, तथा डिलेवरी 15 अक्टूबर से शुरू होगी.

# MG Motor India# MG Windsor EV Inspire Edition# MG Windsor EV Inspire Edition Launched# Windsor EV Inspire Edition# MG Windsor EV# Windsor EV# MG Windsor EV Features# Windsor# Windsor Special Edition# MG Electric Car# Electric Vehicles# Electric Cars# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 26,963/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 8.25 लाख
    ₹ 18,477/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई वेन्यू, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 ह्युंडई वेन्यू
    S 1.2 | 27,685 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 27,436/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.2 लाख
    ₹ 13,886/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 14.25 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.5 लाख
    ₹ 21,277/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 14.15 लाख
    ₹ 31,691/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 होंडा जैज़, Yozna Vihar, New Delhi
    2022 होंडा जैज़
    ZX | 62,122 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 6.9 लाख
    ₹ 15,454/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय एमजी मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • स्पाई शॉट्स में भारत में रेनॉ की सबसे छोटी पेशकश के लिए नई स्टाइलिंग और अपडेटेड कैबिन की झलक दिखाई गई है.
    नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?
  • ऑल-इलेक्ट्रिक GLC में 94 kWh का बैटरी पैक है, जबकि इसका व्हीलबेस पेट्रोल-डीज़ल GLC से थोड़ी लंबी है.
    मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • VF6 और VF7 को भारत में तमिलनाडु के थूथुकुडी में विनफास्ट के नए प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा.
    विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू
  • ब्रांड ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिष्ठित छोटी कारों के ईवी मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किफायती बनाना चाहता है
    फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
  • स्पाई शॉट्स में भारत में रेनॉ की सबसे छोटी पेशकश के लिए नई स्टाइलिंग और अपडेटेड कैबिन की झलक दिखाई गई है.
    नई रेनॉ क्विड टैस्टिंग के दौरान दिखी: क्या यह एक ईवी है?
  • ऑल-इलेक्ट्रिक GLC में 94 kWh का बैटरी पैक है, जबकि इसका व्हीलबेस पेट्रोल-डीज़ल GLC से थोड़ी लंबी है.
    मर्सिडीज-बेंज GLC इलेक्ट्रिक 713 किमी तक की रेंज के साथ वैश्विक स्तर पर हुई पेश
  • VF6 और VF7 को भारत में तमिलनाडु के थूथुकुडी में विनफास्ट के नए प्लांट में स्थानीय रूप से असेंबल किया जाएगा.
    विनफास्ट VF6 और VF7 इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.16.49 लाख से शुरू
  • ब्रांड ने घोषणा की है कि वह अपनी प्रतिष्ठित छोटी कारों के ईवी मॉडल लॉन्च करके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को किफायती बनाना चाहता है
    फोक्सवैगन पोलो ईवी का प्रोडक्शन रेडी मॉडल 8 सितंबर को IAA 2025 में होगा पेश
  • काउंसिल की बैठक से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को उनकी कीमत के आधार पर अलग-अलग कर स्लैब में रखा जाएगा.
    इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसे कम जीएसटी लगना रहेगा जारी
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री