एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन रु.16.65 लाख में हुआ लॉन्च, सिर्फ 300 कारों तक होगी बिक्री

एमजी विंडसर ईवी का पहला वैरिएंट एडिशन इंस्पायर एडिशन लॉन्च हो गया है. रु.16.65 लाख (बैटरी-एज़-अ-सर्विस विकल्प के साथ रु.9.99 लाख) की कीमत वाले इस वैरिएंट में मुख्य रूप से डिज़ाइन अपडेट दिए गए हैं, जिनमें ब्लैक-आउट बाहरी एलिमेंट्स और कैबिन के अंदर लाल रंग के एक्सेंट शामिल हैं. 300 यूनिट तक सीमित, इंस्पायर एडिशन इस मॉडल के लॉन्च के एक साल पूरे होने का प्रतीक है, इस दौरान एमजी ने विंडसर ईवी की 40,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेची हैं.

विंडसर इंस्पायर एडिशन में डुअल-टोन पर्ल व्हाइट और स्टारी ब्लैक बाहरी रंग है, जिसकी खासियत रोज़ गोल्ड क्लैडिंग वाले ऑल-ब्लैक अलॉय व्हील्स, ब्लैक ORVMs और इंस्पायर बैजिंग है. इस स्पेशल एडिशन में एक एक्सेसरी पैक भी शामिल है, जिसमें फ्रंट ग्रिल एलिमेंट और बंपर कॉर्नर प्रोटेक्टर्स पर रोज़ गोल्ड स्टाइलिंग के संकेत दिए गए हैं.

कैबिन की बात करें तो, इंस्पायर एडिशन में संगरिया रेड और ब्लैक लेदर अपहोल्स्ट्री, हेडरेस्ट पर कढ़ाई वाला इंस्पायर लोगो और पूरे कैबिन में सुनहरे रंग की सजावट के साथ इसकी थीम बरकरार है. इसमें थीम वाले मैट, कुशन, रियर विंडो सनशेड और लेदर की कवर भी हैं.

एमजी विंडसर ईवी इंस्पायर एडिशन में 38 kWh का बैटरी पैक लगा है जो आगे के पहियों को चलाने वाले परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर से जुड़ा है. यह सेटअप 134 बीएचपी और 200 एनएम का टॉर्क पैदा करता है. एमजी का दावा है कि एक बार फुल चार्ज होने पर यह 331 किलोमीटर तक चल सकती है, और डीसी फ़ास्ट चार्जिंग से बैटरी लगभग 40 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है.

लिमिटेड एडिशन वाले विंडसर इंस्पायर वैरिएंट की बुकिंग आज (9 अक्टूबर) से शुरू हो रही है, तथा डिलेवरी 15 अक्टूबर से शुरू होगी.