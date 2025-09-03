हेमा मालिनी ने खरीदी MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक एमपीवी
प्रकाशित सितंबर 3, 2025
हाइलाइट्स
- एमजी M9 245 बीएचपी और 350 एनएम टॉर्क बनाती है
- ताकत विशेष रूप से आगे के पहियों तक पहुँचती है
- इस मॉडल की MIDC प्रमाणित रेंज एक बार चार्ज करने पर 500 किमी से ज्यादा है
बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस और "ड्रीम गर्ल" के नाम से मशहूर हेमा मालिनी ने अपने गैराज में एक नई लग्जरी कार एमजी M9 को जोड़ा है, और उन्होंने नई कार को खरीदने के लिए गणेशोत्सव के अवसर को चुना. एमजी M9 को कंपनी ने 21 जुलाई 2025 को भारत में रु.69.90 लाख की शुरुआती (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया था. यह एक लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार है जो कंपनी की प्रीमियम डीलरशिप 'एमजी सिलेक्ट' के माध्यम से बेचा जाता है. गौरतलब है कि एमजी मोटर्स इंडिया अपने प्रीमियम डीलरशिप 'एमजी सिलेक्ट' के माध्यम से 2 कारों की बिक्री करता है, जिसमें एमजी M9 लग्ज़री एमपीवी के साथ एमजी साइबस्टर का नाम शामिल हैं, जो एक स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार है.
यह भी पढ़ें: एमजी M9 इलेक्ट्रिक एमपीवी भारत में रु.70 लाख में हुई लॉन्च
दिखने में, M9 की पहचान इसकी बॉक्सी आकार, लगभग सपाट छत और लंबे ओवरहैंग्स से होती है. इस MPV के आगे के हिस्से में पतले डे-टाइम रनिंग लैंप हैं, जिन्हें पारंपरिक एयर इनलेट की जगह एक काले रंग के एलिमेंट के साथ जोड़ा गया है. हेडलैंप्स, क्रोम-लाइन वाले बंपर में हैं, और फॉग लैंप्स को और भी नीचे, निचले एयर डैम के साथ लगाया गया है. इस एमपीवी में 19-इंच के अलॉय व्हील्स हैं और इसमें स्लाइडिंग रियर डोर है. पीछे के हिस्से में पूरी चौड़ाई वाला टेललैंप है जिसके सिग्नेचर नीचे की ओर फैले हुए हैं.
एमजी M9 का कैबिन कॉन्यैक ब्राउन रंग में साबर और लैदर से बना है. डैशबोर्ड में एसी वेंट हैं जो पैनल की पूरी चौड़ाई में फैले हुए हैं, साथ ही एक फ्रीस्टैंडिंग 12.23-इंच टचस्क्रीन और 7-इंच ड्राइवर डिस्प्ले भी है. आगे की रो में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, हीटेड, वेंटिलेटेड और मसाज-सक्षम फ्रंट सीटें हैं. दूसरी रो में पैसेंजर्स के लिए 16-वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली दो कैप्टन सीटें हैं, जिनमें आर्मरेस्ट पर लगे टच पैनल के साथ फोल्ड-आउट इलेक्ट्रिक ओटोमन के साथ एक फुल-रिक्लाइन भी शामिल है. पीछे के पैसेंजर्स वैकल्पिक मनोरंजन स्क्रीन का विकल्प भी चुन सकते हैं.
फीचर्स की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक कार में पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर, सिंगल-पैन सनरूफ, तीन ड्राइव मोड, डिजिटल IRVM और PM 2.5 एयर फ़िल्टर जैसे फ़ीचर्स दिए गए हैं. इसके अलावा, इसमें व्हीकल-टू-लोड (V2L) और व्हीकल-टू-व्हीकल (V2V) कम्पैटिबिलिटी और 55-लीटर का फ्रंक भी दिया गया है.
पावरट्रेन की बात करें तो, MG M9 में 90 kWh निकेल मैंगनीज़ कोबाल्ट (NMC) बैटरी लगी है जो फ्रंट एक्सल पर लगे इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देती है. इस इलेक्ट्रिक कार की ताकत 245 bhp और 350 Nm है. MG का दावा है कि यह लग्ज़री इलेक्ट्रिक कार सिंगल चार्ज पर 500 किमी तक की रेंज दे सकती है.
