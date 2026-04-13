दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल को उद्घाटन के लिए तैयार, घंटों लंबे सफर से मिलेगी राहत!

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
फॉक्सवैगन New Taigunविनफ़ास्टजगुआर 00 EVऑडी ए6
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बीएमडब्ल्यूबेनेली लिओसीनो 800यामाहा YZF R9बीएसए स्क्रैम्बलर 650ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल को उद्घाटन के लिए तैयार, घंटों लंबे सफर से मिलेगी राहत!

करीब रु.12,000 करोड़ की लागत से बने इस एक्सप्रेसवे में टोल प्लाजा, इंटरचेंज, पुल और यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं, साथ ही हरिद्वार और चार धाम राजमार्ग से कनेक्टिविटी भी मिलेगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अप्रैल 13, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को 210 किमी लंबे दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे
  • यात्रा समय 6.5 घंटे से घटकर करीब 2.5 घंटे हो जाएगा, साथ ही हरिद्वार और चार धाम राजमार्ग से सीधा जुड़ाव मिलेगा
  • राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 12 किमी एलिवेटेड सेक्शन और वन्यजीवों के लिए खास अंडरपास जैसे इको-फ्रेंडली फीचर्स शामिल हैं

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन कर तैयार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे के दौरान करने वाले हैं, और देहरादून में अंतिम तैयारियां चल रही हैं. 210 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के बीच संपर्क को काफी हद तक बेहतर बनाने, यात्रा के समय को कम करने और मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होगा.

Be Funky collage

 

यह भी पढ़ें: 3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण

 

इस परियोजना में पांच टोल प्लाजा होंगे. इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग रु.12,000 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जिसकी डिज़ाइन गति 100 किमी/घंटा है. इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग 6.5 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे होने की उम्मीद है.

undefined

इस कॉरिडोर में हरिद्वार को जोड़ने वाला एक अतिरिक्त मार्ग भी शामिल होगा और यह चार धाम राजमार्ग से जुड़ेगा, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंच में सुधार होगा. इस एक्सप्रेसवे में यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए सात इंटरचेंज शामिल हैं। इसमें दो रेल ओवरब्रिज और 10 प्रमुख पुल भी हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए, 14 मार्ग-किनारे की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. इनमें विश्राम स्थल, भोजनालय, ईंधन स्टेशन और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी, ताकि लंबी यात्राएं सुविधाजनक और सुरक्षित बन सकें.

Delhi Uttrakhand Expressway

इस एक्सप्रेसवे की एक प्रमुख विशेषता राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से गुजरने वाला इसका 12 किलोमीटर लंबा ऊंचा हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से वन्यजीवों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. जंगल को जमीन से काटने के बजाय, इस परियोजना में दो बड़े हाथी अंडरपास शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 200 मीटर लंबा है, ताकि हाथी यातायात के संपर्क में आए बिना आसानी से पार कर सकें. इसके साथ ही, अन्य वन्यजीवों के लिए छह अतिरिक्त पशु पारगमन मार्ग बनाए गए हैं.

Delhi Uttrakhand Expressway 2

उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक दात काली मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. अधिकारियों ने मंदिर में तैयारियां तेज कर दी हैं, जिनमें वृंदावन और पश्चिम बंगाल से मंगाए गए फूलों से सजावट करना शामिल है. गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उम्मीद है.

 

तस्वीर सूत्र

# expressways# NHAI# National Highways# NHAI# Uttrakhand# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2018 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2018 ह्युंडई ईलाइट आई20
    Asta 1.2 | 51,698 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.19 लाख
    ₹ 11,621/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2014 होंडा ब्रियो,
    2014 होंडा ब्रियो
    S | 42,532 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.6 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 ह्युंडई वरना,
    2021 ह्युंडई वरना
    1.5 MPI SX | 22,190 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.88 लाख
    ₹ 22,123/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2016 होंडा जैज़,
    2016 होंडा जैज़
    V BS IV | 92,655 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.17 लाख
    ₹ 7,092/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2018 रेनो क्विड,
    2018 रेनो क्विड
    Climber A | 37,480 km | पेट्रोल | एएमटी
    Rs. 2.95 लाख
    ₹ 6,607/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2019 होंडा अमेज़,
    2019 होंडा अमेज़
    VX | 69,312 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.82 लाख
    ₹ 10,788/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2020 रेनो क्विड,
    2020 रेनो क्विड
    RXT 1.0 (O) BS IV | 47,012 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.2 लाख
    ₹ 7,167/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2021 टाटा अलट्रोज़,
    2021 टाटा अलट्रोज़
    XT | 44,343 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.6 लाख
    ₹ 9,730/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 महिंद्रा थार,
    2023 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 32,982 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.07 लाख
    ₹ 27,025/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी सियाज़,
    2017 मारुति सुजुकी सियाज़
    Alpha BS IV | 1,01,014 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.18 लाख
    ₹ 11,596/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • इगतपुरी और ठाणे के बीच 76 किलोमीटर लंबे हिस्से के उद्घाटन के साथ, मुंबई और नागपुर के बीच का पूरा 701 किलोमीटर का हिस्सा अब पूरी तरह से खुल गया है.
    नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से खुला, अंतिम 76 किलोमीटर का हिस्सा आवागमन के लिए शुरू हुआ
  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) 31 मार्च, 2025 को रात 12 बजे के बाद से टोल टैक्स में वृद्धि लागू करने जा रहा है.
    1 अप्रैल 2025 से महंगा होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर, जानें कितना बढ़ेगा टोल
  • सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को वार्षिक और यहां तक ​​कि आजीवन पास की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले भारी टोल के बोझ से उसे कुछ राहत मिलेगी.
    राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए बनेगा वार्षिक और आजीवन टोल पास
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में प्रवेश के लिए पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा की, जो सोमवार आधी रात से प्रभावी होगी.
    मुंबई के 5 एंट्री टोल प्लाज़ा पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल माफी की घोषणा की गई
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 6/7 सीटों वाले वाहनों के लिए फास्टैग वार्षिक पास के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
    3 रो वाली कारों पर फास्टैग वार्षिक पास मान्य नहीं? NHAI ने पेश किया स्पष्टीकरण
  • इगतपुरी और ठाणे के बीच 76 किलोमीटर लंबे हिस्से के उद्घाटन के साथ, मुंबई और नागपुर के बीच का पूरा 701 किलोमीटर का हिस्सा अब पूरी तरह से खुल गया है.
    नागपुर-मुंबई समृद्धि महामार्ग पूरी तरह से खुला, अंतिम 76 किलोमीटर का हिस्सा आवागमन के लिए शुरू हुआ
  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) 31 मार्च, 2025 को रात 12 बजे के बाद से टोल टैक्स में वृद्धि लागू करने जा रहा है.
    1 अप्रैल 2025 से महंगा होगा राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर, जानें कितना बढ़ेगा टोल
  • सरकार ने निजी वाहनों के मालिकों को वार्षिक और यहां तक ​​कि आजीवन पास की पेशकश करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे आम आदमी की जेब पर पड़ने वाले भारी टोल के बोझ से उसे कुछ राहत मिलेगी.
    राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे के लिए बनेगा वार्षिक और आजीवन टोल पास
  • महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में प्रवेश के लिए पांच टोल बूथों पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा की, जो सोमवार आधी रात से प्रभावी होगी.
    मुंबई के 5 एंट्री टोल प्लाज़ा पर हल्के मोटर वाहनों के लिए टोल माफी की घोषणा की गई
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल को उद्घाटन के लिए तैयार, घंटों लंबे सफर से मिलेगी राहत!