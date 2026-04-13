दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे 14 अप्रैल को उद्घाटन के लिए तैयार, घंटों लंबे सफर से मिलेगी राहत!

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन कर तैयार है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरे के दौरान करने वाले हैं, और देहरादून में अंतिम तैयारियां चल रही हैं. 210 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर राष्ट्रीय राजधानी और उत्तराखंड के बीच संपर्क को काफी हद तक बेहतर बनाने, यात्रा के समय को कम करने और मार्ग पर यातायात की भीड़भाड़ को कम करने में सहायक होगा.

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इस परियोजना में पांच टोल प्लाजा होंगे. इस एक्सप्रेसवे का निर्माण लगभग रु.12,000 करोड़ की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, जिसकी डिज़ाइन गति 100 किमी/घंटा है. इससे दिल्ली और देहरादून के बीच यात्रा का समय लगभग 6.5 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे होने की उम्मीद है.

#WATCH | Uttarakhand: The Dehradun–Delhi Expressway, which is set to be inaugurated tomorrow by Prime Minister Narendra Modi, has an estimated total cost of around Rs 12,000 to Rs 13,000 crore.



The project also features Asia’s longest elevated wildlife corridor, spanning… pic.twitter.com/TZx8WYyQep — ANI (@ANI) April 13, 2026 undefined undefined

इस कॉरिडोर में हरिद्वार को जोड़ने वाला एक अतिरिक्त मार्ग भी शामिल होगा और यह चार धाम राजमार्ग से जुड़ेगा, जिससे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों और प्रमुख तीर्थ स्थलों तक पहुंच में सुधार होगा. इस एक्सप्रेसवे में यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए सात इंटरचेंज शामिल हैं। इसमें दो रेल ओवरब्रिज और 10 प्रमुख पुल भी हैं. यात्रियों की सुविधा के लिए, 14 मार्ग-किनारे की सुविधाओं का विकास किया जा रहा है. इनमें विश्राम स्थल, भोजनालय, ईंधन स्टेशन और शौचालय जैसी सुविधाएं शामिल होंगी, ताकि लंबी यात्राएं सुविधाजनक और सुरक्षित बन सकें.

इस एक्सप्रेसवे की एक प्रमुख विशेषता राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर से गुजरने वाला इसका 12 किलोमीटर लंबा ऊंचा हिस्सा है, जिसे विशेष रूप से वन्यजीवों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है. जंगल को जमीन से काटने के बजाय, इस परियोजना में दो बड़े हाथी अंडरपास शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक लगभग 200 मीटर लंबा है, ताकि हाथी यातायात के संपर्क में आए बिना आसानी से पार कर सकें. इसके साथ ही, अन्य वन्यजीवों के लिए छह अतिरिक्त पशु पारगमन मार्ग बनाए गए हैं.

उद्घाटन से पहले, प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक दात काली मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे. अधिकारियों ने मंदिर में तैयारियां तेज कर दी हैं, जिनमें वृंदावन और पश्चिम बंगाल से मंगाए गए फूलों से सजावट करना शामिल है. गौरतलब है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वरिष्ठ नेताओं के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उम्मीद है.

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