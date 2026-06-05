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भारत में ग्रीन SM की इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस हुई शुरू, दिल्ली-NCR में विनफास्ट लिमो ग्रीन MPV हुई पेश

विनफास्ट की पैरेंट कंपनी विनग्रुप के सपोर्ट वाली इस फ्लीट में विनफास्ट लिमोग्रीन इलेक्ट्रिक MPV का इस्तेमाल किया जाएगा और यह Uber और Ola जैसी पहले से मौजूद कंपनियों को टक्कर देगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 5, 2026

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हाइलाइट्स

  • दिल्ली-NCR में ऑपरेशन शुरू
  • 60.13 kWh बैटरी पैक से लैस
  • 11 जून तक शुरुआती राइड पर डिस्काउंट उपलब्ध

वियतनाम की राइड-हेलिंग कंपनी ग्रीन SM ने दिल्ली-NCR में अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करके भारतीय बाज़ार में एंट्री की है. इस कंपनी को विनग्रुप का सपोर्ट हासिल है – यह वियतनाम का वही ग्रुप है जिसकी कंपनी विनफास्ट भी है. कंपनी शुरू में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में अपनी सर्विस चलाएगी और बाद में इसे धीरे-धीरे दूसरे शहरों में भी फैलाएगी.

 

यह भी पढ़ें: विनफास्ट भारत में GSM फ्लीट सर्विस करेगी शुरू, कैब के लिए लिमो ग्रीन लाइन-अप किया जाएगा लॉन्च

 

इसके आने के साथ ही, ग्रीन SM देश में Uber और Ola जैसी पहले से मौजूद राइड-हेलिंग कंपनियों को टक्कर देगी. यह सर्विस विनफास्ट लिमोग्रीन का इस्तेमाल करके चलाई जाएगी, जो कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए खास तौर पर बनाई गई सात-सीट वाली इलेक्ट्रिक एमपीवी है.

Green SM Vin Fast Limo Green Taxi 1

फ्लीट-ओरिएंटेड मॉडल में सियान पेंट, ग्रीन SM ब्रांडिंग और व्हील कवर वाले स्टील व्हील्स दिए गए हैं. लिमोग्रीन में एक सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर (FWD) और 60.13 kWh की बैटरी लगी है, जो 201 bhp की ताकत और 280 एनएम का टॉर्क बनाती है. यह MPV फुल चार्ज पर 517 km तक की ARAI-सर्टिफाइड रेंज देती है.

 

ग्रीन SM का कहना है कि उनकी गाड़ियों में ऑनबोर्ड सेफ्टी सिस्टम होंगे, जिनमें अंदर और बाहर के कैमरे, AI-असिस्टेड मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी और इमरजेंसी असिस्टेंस बटन शामिल होंगे. बुकिंग कंपनी के स्मार्टफोन ऐप से की जा सकती है, साथ ही ग्राहक ऑपरेशनल ज़ोन में सीधे गाड़ियां भी बुला सकेंगे.

Vin Fast Limo Green 2

ग्रीन SM के आने के साथ ही, विनफास्ट, मारुति सुज़ुकी, टाटा मोटर्स, टोयोटा और ह्यून्दे जैसी उन कंपनियों की लिस्ट में शामिल हो गई है, जिनके प्रोडक्ट्स फ्लीट सेक्टर में इस्तेमाल हो रहे हैं.

 

वियतनाम, लाओस, इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत 'ग्रीन SM' के लिए पांचवां इंटरनेशनल मार्केट बन गया है. कंपनी ने 5 जून से 11 जून के बीच अपने ऐप से बुक की गई राइड्स पर शुरुआती डिस्काउंट (50% या रु.250 तक) देने की भी घोषणा की है.

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