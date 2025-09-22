पत्रिकायूज़्ड कार्स
जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ

जीएसटी 2.0 के तहत कीमतों में फेरबदल जारी है, जिसमें कीवे, ज़ोंटेस और क्यूजे मोटर बाइक अधिक सस्ती हो गई हैं, जबकि बेनेली मॉडल की कीमतें बढ़ जाएंगी.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 22, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • कीवे और ज़ोंटेस और QJ मोटर की कीमतों में बदलाव हुआ
  • नए स्लैब के तहत बेनेली बाइक्स की कीमतें बढ़ेंगी
  • कीमतें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी

भारतीय बाजार में कीवे, ज़ोंटेस, क्यूजे मोटर और बेनेली जैसे ब्रांडों के वितरक, आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) ने पुष्टि की है कि वह बदली हुई जीएसटी दरों का लाभ खरीदारों को देगी. 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिए जाने के साथ, कंपनी के अधिकांश मॉडलों की कीमतें कम होने वाली हैं, जिससे ये मोटरसाइकिलें ग्राहकों के लिए और भी सुलभ हो जाएँगी.

 

यह भी पढ़ें: 2025 कीवे RR 300 रु.1.99 लाख में हुई लॉन्च

Keeway K Light 250 V and Zontes 350 X Prices Slashed

कीवे लाइनअप

मॉडलबदली हुई कीमतें 
(एक्स-शोरूम)
एसआर 125रु.1,16,250
एसआर 250रु.1,43,220
के300एसएफरु.1,57,200
आरआर300रु.1,85,000
के-लाइट 250रु.2,50,000
Vieste 300रु.3,02,250
सिक्स्टीस 300iरु.3,07,000
वी302सीरु.3,99,000

बदली हुई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ, कीवे एसआर 125 की कीमत अब रु.1.16 लाख और एसआर 250 की कीमत रु.1.43 लाख हो गई है. K300SF की कीमत रु.1.57 लाख और RR300 की कीमत रु.1.85 लाख है. K-लाइट 250 की कीमत रु.2.50 लाख , विएस्टे 300 की कीमत रु.3.02 लाख और सिक्सटीज़ 300i की कीमत रु.3.07 लाख है. इस लाइन-अप में सबसे ऊपर V302C है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख है. इन दोपहिया वाहनों की कीमत में मॉडल के आधार पर लगभग रु.6,500 से लेकर रु.29,500 तक की कमी की गई है.

 

ज़ोेटेस मोटरसाइकिल

मॉडलबदली हुई कीमतें 
(एक्स-शोरूम)
350एक्सरु.2,32,500
जीके 350रु.3,22,800
350आररु.2,57,200
350टीरु.2,75,650
350टी एडवेंचररु.2,99,600


ज़ोंटेस ने अपनी 350 सीसी रेंज की कीमतों में भी बदलाव किया है. 350X की कीमत अब रु.2.33 लाख और 350R की कीमत अब रु.2.57 लाख हो गई है. 350T की कीमत अब रु.2.76 लाख और 350T ADV की कीमत अब रु.3 लाख हो गई है. इस लाइन-अप में सबसे ऊपर, GK 350 की कीमत रु.3.23 लाख हो गई है. इन दोपहिया वाहनों की कीमतों में मॉडल के आधार पर रु.17,000 से रु.25,000 तक की कमी की गई है.

Zontes 350 X 23 2023 01 02 T03 47 53 644 Z

QJ मोटर्स

मॉडलबदली हुई कीमतें 
(एक्स-शोरूम)
एसआरवी 300रु.2,97,000
एसआरसी 250रु.1,37,500


QJ मोटर ने भी बदली हुई जीएसटी दरों के अनुरूप अपनी कीमत सूची अपडेट की है. एसआरसी 250 की शुरुआती कीमत अब रु.1.38 लाख है, जबकि एसआरवी 300 की कीमत रु.2.97 लाख है. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था के तहत बड़ी एसआरके 400 और एसआरसी 500 की कीमतों में बढ़ोतरी होगी.

QJ Bikes 1

बेनेली मोटरसाइकिल

Benelli 502 TRK 502 TRK X Launched In India Gets New TFT Display Heated Grips 1

इसके विपरीत, बेनेली के पोर्टफोलियो, जिसमें वर्तमान में केवल 350 सीसी से ऊपर के मॉडल शामिल हैं, जैसे लियोनसिनो 500, टीआरके 502, टीआरके 502एक्स और 502सी, की कीमतों में संशोधित जीएसटी ढांचे के तहत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. ये मोटरसाइकिलें अब 31% की पूर्व प्रभावी दर की तुलना में 40% के उच्च टैक्स दायरे में आती हैं.

 

ऊपर बताई गई सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं और शहर दर शहर अलग-अलग हो सकती हैं.

