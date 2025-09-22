जीएसटी 2.0: कीवे, ज़ोंटेस और QJ मोटर के दोपहिया वाहनों की कीमतों में बदलाव हुआ

भारतीय बाजार में कीवे, ज़ोंटेस, क्यूजे मोटर और बेनेली जैसे ब्रांडों के वितरक, आदिश्वर ऑटो राइड इंडिया (AARI) ने पुष्टि की है कि वह बदली हुई जीएसटी दरों का लाभ खरीदारों को देगी. 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर कर 28% से घटाकर 18% कर दिए जाने के साथ, कंपनी के अधिकांश मॉडलों की कीमतें कम होने वाली हैं, जिससे ये मोटरसाइकिलें ग्राहकों के लिए और भी सुलभ हो जाएँगी.

कीवे लाइनअप

मॉडल बदली हुई कीमतें

(एक्स-शोरूम) एसआर 125 रु.1,16,250 एसआर 250 रु.1,43,220 के300एसएफ रु.1,57,200 आरआर300 रु.1,85,000 के-लाइट 250 रु.2,50,000 Vieste 300 रु.3,02,250 सिक्स्टीस 300i रु.3,07,000 वी302सी रु.3,99,000

बदली हुई जीएसटी दरों के लागू होने के साथ, कीवे एसआर 125 की कीमत अब रु.1.16 लाख और एसआर 250 की कीमत रु.1.43 लाख हो गई है. K300SF की कीमत रु.1.57 लाख और RR300 की कीमत रु.1.85 लाख है. K-लाइट 250 की कीमत रु.2.50 लाख , विएस्टे 300 की कीमत रु.3.02 लाख और सिक्सटीज़ 300i की कीमत रु.3.07 लाख है. इस लाइन-अप में सबसे ऊपर V302C है, जिसकी कीमत रु.3.99 लाख है. इन दोपहिया वाहनों की कीमत में मॉडल के आधार पर लगभग रु.6,500 से लेकर रु.29,500 तक की कमी की गई है.

ज़ोेटेस मोटरसाइकिल

मॉडल बदली हुई कीमतें

(एक्स-शोरूम) 350एक्स रु.2,32,500 जीके 350 रु.3,22,800 350आर रु.2,57,200 350टी रु.2,75,650 350टी एडवेंचर रु.2,99,600



ज़ोंटेस ने अपनी 350 सीसी रेंज की कीमतों में भी बदलाव किया है. 350X की कीमत अब रु.2.33 लाख और 350R की कीमत अब रु.2.57 लाख हो गई है. 350T की कीमत अब रु.2.76 लाख और 350T ADV की कीमत अब रु.3 लाख हो गई है. इस लाइन-अप में सबसे ऊपर, GK 350 की कीमत रु.3.23 लाख हो गई है. इन दोपहिया वाहनों की कीमतों में मॉडल के आधार पर रु.17,000 से रु.25,000 तक की कमी की गई है.

QJ मोटर्स

मॉडल बदली हुई कीमतें

(एक्स-शोरूम) एसआरवी 300 रु.2,97,000 एसआरसी 250 रु.1,37,500



QJ मोटर ने भी बदली हुई जीएसटी दरों के अनुरूप अपनी कीमत सूची अपडेट की है. एसआरसी 250 की शुरुआती कीमत अब रु.1.38 लाख है, जबकि एसआरवी 300 की कीमत रु.2.97 लाख है. वहीं, नई टैक्स व्यवस्था के तहत बड़ी एसआरके 400 और एसआरसी 500 की कीमतों में बढ़ोतरी होगी.

बेनेली मोटरसाइकिल

इसके विपरीत, बेनेली के पोर्टफोलियो, जिसमें वर्तमान में केवल 350 सीसी से ऊपर के मॉडल शामिल हैं, जैसे लियोनसिनो 500, टीआरके 502, टीआरके 502एक्स और 502सी, की कीमतों में संशोधित जीएसटी ढांचे के तहत बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. ये मोटरसाइकिलें अब 31% की पूर्व प्रभावी दर की तुलना में 40% के उच्च टैक्स दायरे में आती हैं.

ऊपर बताई गई सभी कीमतें (एक्स-शोरूम) हैं और शहर दर शहर अलग-अलग हो सकती हैं.