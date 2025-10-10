पत्रिकायूज़्ड कार्स
हिमाचल पुलिस ने अपने बेड़े में टाटा कर्व ईवी को किया शामिल

एक्स पूर्व में (ट्विटर) पर एक वीडियो हिमाचल प्रदेश पुलिस का सामने आया है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि हिमाचल पुलिस के बेड़े में टाटा कर्व ईवी को शामिल किया गया है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अक्तूबर 10, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • हिमाचल पुलिस ने अपने बेड़े में टाटा कर्व ईवी को शामिल किया है
  • दो बैटरी पैक विकल्पों, 45 kWh और 55 kWh के साथ आती है
  • बैटरी के आकार के आधार पर 430 किमी और 502 किमी तक की रेंज देने में सक्षम है

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में पोस्ट किए गए एक वीडियो में, एक यूज़र ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के लिए तैयार की गई नई गाड़ियों को दिखाया. वीडियो में, ब्रांड की डीलरशिप पर कुल 6 टाटा कर्व ईवी देखी गईं. ये कारें स्मार्ट लग रही हैं, जिनमें एक विशेष 'पुलिस' पोशाक है और कई जगहों पर 'कॉल 112' जैसे ग्राफ़िक्स भी लगे हैं.

 

यह भी पढ़ें: टाटा कर्व ईवी और नेक्सॉन ईवी 45 पर मिल रही लाइफटाइम बैटरी वारंटी

 

इन इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बेहद अहम साबित हो सकता है क्योंकि ये टेलपाइप उत्सर्जन को कम करते हैं और पहाड़ों को प्रदूषण मुक्त रखने में मदद करते हैं. इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक वाहन पुलिस विभागों की परिचालन लागत को भी कम करने में मदद कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक वाहन तेज़, तात्कालिक टॉर्क देने में सक्षम हैं, जो ढलानों पर और पुलिस द्वारा रोज़ाना की जाने वाली त्वरित प्रतिक्रिया वाली आपात स्थितियों में मददगार साबित होते हैं.

undefined

इन फायदों के अलावा, क्लच और ब्रेक खराब होने की लागत जैसी चिंताएँ भी हैं, जो इन विभागों को पेट्रोल-डीज़ल वाहनों के संचालन के दौरान उठानी पड़ती हैं. हालाँकि, इलेक्ट्रिक वाहन इन दोनों चिंताओं को कम कर देते हैं, क्योंकि इन कारों में पारंपरिक गियरबॉक्स नहीं होता, जिससे क्लच की मरम्मत पर बचत होती है. कर्व ईवी में रीजन ब्रेकिंग होने के कारण, ब्रेक पैड को नियमित रूप से बदलने का खर्च भी कम होगा. रीजन ब्रेकिंग बैटरी को चार्ज करती है और साथ ही वाहन की गति भी कम करती है. यह सुविधा ढलान पर उतरते समय बहुत मददगार साबित हो सकती है.

 

टाटा कर्व ईवी 165 बीएचपी की अधिकतम तीकत और 215 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करती है. दो बैटरी पैक विकल्पों, 45 kWh और 55 kWh यूनिट के साथ उपलब्ध, कर्व ईवी आपकी बैटरी के आकार के आधार पर 430 किमी और 502 किमी तक की रेंज देने में सक्षम है. बैटरी क्षमता और वेरिएंट के आधार पर इसकी कीमत ₹17.49 लाख से ₹21.99 लाख (दोनों एक्स-शोरूम) तक है.

 

वीडियो

