भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने खरीदी महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी

तिलक वर्मा ने अपनी एक्सईवी 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी काले रंग में चुनी है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

4 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित सितंबर 18, 2025

Story

हाइलाइट्स

  • एक्सईवी 9e को वर्तमान में चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है
  • पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री
  • एक्सईवी 9e को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में पूरे 5 स्टार्स की सुरक्षा रेटिंग मिली है

भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे तिलक वर्मा ने बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदी है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने हाल ही में ब्लैक कलर की महिंद्रा एक्सयूवी 9e की डिलेवरी ली है, जानकारी के मुताबिक तिलक ने यह कार अपने पिता को तोहफे में दी है. इस दौरान तिलक कार की डिलेवरी लेने अपने परिवार के साथ पहुंचे थे. गौरतलब है कि महिंद्रा एक्सईवी 9e और बीई6 को कंपनी ने 26 नवंबर 2024 को पेश किया था और इसकी डिलेवरी मार्च 2025 से शुरू की गई.

 

यह भी पढ़ें: महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट सितंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या मिलेगा खास

undefined

एक्सईवी 9e को वर्तमान में चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है - पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री. सबसे महंगे पैक थ्री ट्रिम को छोड़कर सभी में 59 kWh बैटरी पैक मानक के रूप में मिलता है, जबकि 79 kWh बैटरी पूरी तरह से लोड किए गए ट्रिम तक सीमित है. अब, हाल ही में टाइप अप्रूवल फाइलिंग के अनुसार, कार निर्माता ने दो अतिरिक्त सबसे महंगे वेरिएंट शामिल किए हैं - बड़ी 79 kWh बैटरी के साथ पैक थ्री सेलेक्ट और छोटे 59 kWh पैक के साथ टॉप पैक थ्री.

एक्सईवी 9e वैरिएंट्सकीमत
पैक 1, 59 kWh₹21.90 लाख
पैक 2, 59 kWh ₹24.90 लाख
पैक 3, 59 kWh ₹27.90 लाख
पैक, 3 सिलेक्ट 79 kWh₹30.50 लाख

फीचर्स की बात करें तो एक्सईवी 9e एसयूवी में आपको ले वल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, पेट मोड के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिकॉर्डर फंक्शन वाला 360-डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. XEV 9e में एक तीन स्क्रीन वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है, जो इसकी प्रीमियमने को और बढ़ा देता है.

'Mahindra XEV 9 E 45

भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग पाने वाली इस एसयूवी के सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो एक्सईवी 9e में 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ब्रेक-बाय-वायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक,  360-डिग्री कैमरे के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आपको ड्राइवर ड्राउज़ीनेस का पता लगाने की सुविधा भी मिलती है.

Mahindra XEV 9 E 14 44e9e05c88

एक्सईवी 9e में 59 kWh और एक बड़ा 79 kWh बैटरी पैक उपलब्ध हैं. इसकी दावा की गई रेंज क्रमशः 542 किमी और 656 किमी है. बात अगर तिलक वर्मा की करें तो मौजूदा समय में दुबई में चल रही 2025 एशिया कप टी-20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं.जहां वो अपने बल्ले से फैंस का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्ता को हराया था, और अब वो एशिया कप के सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई है, जहां एक बार फिर रविवार 21 सितंबर को भारत-पाक का मुकाबला होना है. 

Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

  लेटेस्ट News

  रिलेटेड आर्टिकल्स

  • थार 3-डोर मॉडल में थार रॉक्स से कई स्टाइलिंग संकेत और फीचर्स लिए जाने की उम्मीद है.
    महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट सितंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या मिलेगा खास
  • मूल रूप से 300 कारों तक सीमित एक खास वैरिएंट पेशकश के रूप में तैयार, अपनी तरह का पहला BE 6 बैटमैन एडिशन अब 23 अगस्त को ऑर्डर बुक खुलने पर बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होगा.
    महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन का अब 999 कारों तक होगा निर्माण
  • इस स्वतंत्रता दिवस पर चार कारों में से एक, महिंद्रा ने अपने आगामी NU_IQ मॉड्यूलर प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित विज़न टी कॉन्सेप्ट को पेश या है. "बॉर्न आइकॉनिक" विजन के साथ डिज़ाइन किया गया, यह कॉन्सेप्ट भारतीय और वैश्विक बाज़ारों के लिए 2027 में निर्माण के लिए तैयार है.
    महिंद्रा ने ग्लोबल विजन 2027 के तहत विजन टी कॉन्सेप्ट एसयूवी को पेश किया
  • कंपनी के NU_IQ प्लेटफॉर्म पर आधारित, यह मूलतः विज़न टी कॉन्सेप्ट का एक ओपन टेलगेट वैरिएंट है.
    महिंद्रा विजन SXT कॉन्सेप्ट से पर्दा उठा
  • BE 6 इलेक्ट्रिक एसयूवी को पहला स्पेशल एडिशन मिलेगा, और यह एक स्टेल्थ,ब्लैक वैरिएंट होगा.
    ऑल-ब्लैक महिंद्रा BE 6 स्पेशल एडिशन की 14 अगस्त को लॉन्च से पहले दिखी झलक
