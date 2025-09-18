भारतीय क्रिकेटर तिलक वर्मा ने खरीदी महिंद्रा XEV 9e इलेक्ट्रिक एसयूवी
द्वारा ऋषभ परमार
4 मिनट पढ़े
प्रकाशित सितंबर 18, 2025
हाइलाइट्स
- एक्सईवी 9e को वर्तमान में चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है
- पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री
- एक्सईवी 9e को भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में पूरे 5 स्टार्स की सुरक्षा रेटिंग मिली है
भारतीय क्रिकेट टीम के उभरते सितारे तिलक वर्मा ने बिल्कुल नई इलेक्ट्रिक एसयूवी खरीदी है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने हाल ही में ब्लैक कलर की महिंद्रा एक्सयूवी 9e की डिलेवरी ली है, जानकारी के मुताबिक तिलक ने यह कार अपने पिता को तोहफे में दी है. इस दौरान तिलक कार की डिलेवरी लेने अपने परिवार के साथ पहुंचे थे. गौरतलब है कि महिंद्रा एक्सईवी 9e और बीई6 को कंपनी ने 26 नवंबर 2024 को पेश किया था और इसकी डिलेवरी मार्च 2025 से शुरू की गई.
यह भी पढ़ें: महिंद्रा थार 3-डोर फेसलिफ्ट सितंबर में होगी लॉन्च, जानें क्या मिलेगा खास
एक्सईवी 9e को वर्तमान में चार ट्रिम स्तरों में पेश किया गया है - पैक वन, पैक टू, पैक थ्री सेलेक्ट और पैक थ्री. सबसे महंगे पैक थ्री ट्रिम को छोड़कर सभी में 59 kWh बैटरी पैक मानक के रूप में मिलता है, जबकि 79 kWh बैटरी पूरी तरह से लोड किए गए ट्रिम तक सीमित है. अब, हाल ही में टाइप अप्रूवल फाइलिंग के अनुसार, कार निर्माता ने दो अतिरिक्त सबसे महंगे वेरिएंट शामिल किए हैं - बड़ी 79 kWh बैटरी के साथ पैक थ्री सेलेक्ट और छोटे 59 kWh पैक के साथ टॉप पैक थ्री.
|एक्सईवी 9e वैरिएंट्स
|कीमत
|पैक 1, 59 kWh
|₹21.90 लाख
|पैक 2, 59 kWh
|₹24.90 लाख
|पैक 3, 59 kWh
|₹27.90 लाख
|पैक, 3 सिलेक्ट 79 kWh
|₹30.50 लाख
फीचर्स की बात करें तो एक्सईवी 9e एसयूवी में आपको ले वल 2+ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम, पेट मोड के साथ डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पावर्ड ड्राइवर सीट, फ्रंट सीट वेंटिलेशन, रिकॉर्डर फंक्शन वाला 360-डिग्री कैमरा, डॉल्बी एटमॉस के साथ 16-स्पीकर वाला हरमन कार्डन साउंड सिस्टम और ऑगमेंटेड रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले जैसे कई फीचर्स शामिल हैं. XEV 9e में एक तीन स्क्रीन वाला वाइडस्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है, जो इसकी प्रीमियमने को और बढ़ा देता है.
'
भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग पाने वाली इस एसयूवी के सुरक्षा फीचर्स की बात करें तो एक्सईवी 9e में 6 एयरबैग, ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक, ब्रेक-बाय-वायर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, 360-डिग्री कैमरे के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स मिलते हैं. इसके अलावा आपको ड्राइवर ड्राउज़ीनेस का पता लगाने की सुविधा भी मिलती है.
एक्सईवी 9e में 59 kWh और एक बड़ा 79 kWh बैटरी पैक उपलब्ध हैं. इसकी दावा की गई रेंज क्रमशः 542 किमी और 656 किमी है. बात अगर तिलक वर्मा की करें तो मौजूदा समय में दुबई में चल रही 2025 एशिया कप टी-20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं.जहां वो अपने बल्ले से फैंस का दिल जीत रहे हैं. हाल ही में भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्ता को हराया था, और अब वो एशिया कप के सुपर 4 में क्वालिफाई कर गई है, जहां एक बार फिर रविवार 21 सितंबर को भारत-पाक का मुकाबला होना है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
लोकप्रिय महिंद्रा मॉडल्स
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XOएक्स-शोरूम कीमत₹ 7.49 - 15.8 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिकएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.77 - 17.72 लाख
- महिंद्रा स्कॉर्पियो-Nएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.99 - 25.62 लाख
- महिंद्रा बोलेरो पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.32 - 11.34 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.97 - 12.18 लाख
- महिंद्रा बोलेरोएक्स-शोरूम कीमत₹ 9.81 - 10.93 लाख
- महिंद्रा एक्सयूवी700एक्स-शोरूम कीमत₹ 14.49 - 26.99 लाख
- महिंद्रा कशूव400एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.49 - 17.69 लाख
- महिंद्रा बोलेरो नियो प्लसएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.41 - 12.51 लाख
- महिंद्रा बोलेरो बिग पिक-अपएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.85 - 9.12 लाख
- महिंद्रा बोलेरो कैंपरएक्स-शोरूम कीमत₹ 8.93 - 10.76 लाख
- महिंद्रा मराज़ोएक्स-शोरूम कीमत₹ 14.59 - 17 लाख
- महिंद्रा थारएक्स-शोरूम कीमत₹ 11.5 - 17.62 लाख
- महिंद्रा थार रॉक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 12.99 - 23.39 लाख
- महिंद्रा बी 6इएक्स-शोरूम कीमत₹ 18.9 - 28.54 लाख
- महिंद्रा एक्सईवी 9ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.9 - 31.25 लाख
अपकमिंग कार्स
- ऑडी ए5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 5, 2025
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 7, 2025
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 13, 2025
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 14, 2025
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2025
- महिंद्रा एक्सयूवी.ई9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 16, 2025
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 19, 2025
- वॉल्वो ईए एक्स रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- वॉल्वो ईएएक्स 30 रिचार्जएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 36 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 20, 2025
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर1एमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.5 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- यामाहा वाईज़ेडएफ-आर1एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20.4 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 27, 2025
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 750एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 1, 2025
- ओला इलेक्ट्रिक Gigएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 45,000 - 55,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 21, 2025
- कावासाकी जेड400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4 - 5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 22, 2025
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 23, 2025
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 31, 2025
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 1, 2025
- टीवीएस टसेपेल्लिनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 3.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चनव॰ 29, 2025
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स