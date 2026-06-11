साउथ अफ्रीका में किआ सॉनेट को 1-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली, क्या भारतीय ग्राहकों की बढ़ेगी चिंता?
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जून 11, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में बिकने वाली सॉनेट में अतिरिक्त स्टैंडर्ड सेफ्टी किट मिलती है
- भारत में Sonet के लिए अलग इंजन लाइन-अप भी मिलता है
हाल ही में साउथ अफ्रीका-स्पेक सब-कॉम्पैक्ट एसयूवी के क्रैश टेस्ट के नतीजे ग्लोबल NCAP ने जारी किए, जिसके बाद किआ सॉनेट चर्चा में आ गई. सॉनेट को सिर्फ़ 1-स्टार रेटिंग मिली. ग्लोबल एनकैप ने बताया कि टक्कर के बाद गाड़ी की बॉडीशेल और फुटवेल अस्थिर थे, साइड इम्पैक्ट टेस्ट में छाती की सुरक्षा खराब थी, और सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट और फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच न होने की वजह से इसके पॉइंट्स कम हो गए. दिलचस्प बात यह है कि टेस्ट कार में ESC स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया था, लेकिन इस मॉडल को ESC स्टैंडर्ड तौर पर न देने के लिए कम रेटिंग दी गई.
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तो, क्या हमें भारत में कम रेटिंग को लेकर चिंता करनी चाहिए?
किया सॉनेट: स्टैंडर्ड सेफ्टी किट में अंतर
भारत में बिकने वाली सॉनेट और साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट की जाने वाली कार के स्पेसिफिकेशन्स में फ़र्क है, जिसमें फ़ीचर्स से लेकर पावरट्रेन तक शामिल हैं. जहाँ भारत में मिलने वाली सब-कॉम्पैक्ट SUV में 1.2-लीटर नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन का ऑप्शन मिलता है, वहीं साउथ अफ्रीका में एक्सपोर्ट की जाने वाली गाड़ी में 1.5-लीटर NA पेट्रोल या 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है.
सेफ़्टी की बात करें तो, ग्लोबल NCAP आम तौर पर बाज़ार में मिलने वाले कारों के सबसे बेसिक वैरिएंट का टेस्ट करता है, और साउथ अफ़्रीका-स्पेक सोनेट के मामले में भी ऐसा ही है. साउथ अफ़्रीका में सॉनेट के बेस वैरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल फ्रंट एयरबैग, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX मिलते हैं, और पिछली बेंच पर सिर्फ़ बाहर की तरफ़ बैठे दो पैसेंजर के लिए 3-पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है. स्टैंडर्ड तौर पर सिर्फ़ ड्राइवर की सीट के लिए सीटबेल्ट रिमाइंडर दिया गया था.
इसकी तुलना में, भारत में बिकने वाली सॉनेट में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग्स मिलते हैं. साथ ही, इसमें रियर पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग, इम्पैक्ट-सेंसिंग डोर अनलॉक, सभी पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर और सभी लोगों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट जैसे एक्स्ट्रा फीचर्स भी दिए गए हैं. कागज़ पर देखें तो इसका मतलब यह है कि भारत वाली एसयूवी को एक्सपोर्ट होने वाली SUV के मुकाबले बेहतर स्कोर मिलना चाहिए.
क्या कोई चिंता होनी चाहिए?
क्या भारतीय खरीदार को चिंता करनी चाहिए? दुर्भाग्य से, इस सवाल का जवाब साफ़ तौर पर 'नहीं' नहीं है. हालांकि भारत में बिकने वाली सॉनेट (Sonet) में स्टैंडर्ड तौर पर ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं और कागज़ों पर यह साउथ अफ़्रीकी मॉडल से ज़्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन इसकी टैस्टिंग ग्लोबल NCAP या भारत NCAP में से किसी ने भी नहीं की है. ग्लोबल NCAP ने अपनी क्रैश टेस्ट रिपोर्ट में साउथ अफ़्रीका-स्पेक कार की बॉडीशेल को 'अनस्टेबल' (अस्थिर) बताया था, इसलिए यह पता नहीं है कि टक्कर होने पर भारत-स्पेक गाड़ी की बॉडीशेल और अलग-अलग सेफ्टी फीचर्स कैसा प्रदर्शन करेंगे.
इसके बावजूद, हाल के सालों में क्रैश टेस्ट रेटिंग के मामले में किआ का प्रदर्शन अच्छा रहा है. नई सेल्टॉस और सिरोस, दोनों को 5-स्टार भारत NCAP सेफ्टी रेटिंग मिली है, जबकि कैरेंस MPV (6 एयरबैग और ESC के साथ) जैसे पुराने मॉडल्स को दिसंबर 2023 के बाद बनी सभी यूनिट्स के लिए 3-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली थी.
क्या भारत-स्पेसिफ़िक सॉनेट का क्रैश-टेस्ट किया जाएगा?
यह देखना बाकी है कि क्या मौजूदा इंडिया-स्पेसिफिक सॉनेट का क्रैश टेस्ट ग्लोबल NCAP या भारत NCAP करेगा या नहीं. हालांकि, अभी ऐसा होने की संभावना बहुत कम लगती है. एक तो, भारत NCAP के आने के बाद से ग्लोबल NCAP ने भारतीय मॉडल्स की टेस्टिंग में सक्रिय रूप से शामिल होना कम कर दिया है, और भारत NCAP में टेस्टिंग स्वैच्छिक (अपनी मर्ज़ी से) है. इसके अलावा, किआ अपनी लोकप्रिय सब-कॉम्पैक्ट SUV के दूसरे जेनरेशन पर तेज़ी से काम कर रही है, जिसके 2027 में आने की उम्मीद है; इसलिए मौजूदा जेनरेशन की सोनेट का स्वैच्छिक क्रैश टेस्ट होने की संभावना बहुत कम है.
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