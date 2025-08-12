नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च

KTM इंडिया ने पुष्टि की है कि नई KTM 160 ड्यूक पर आधारित KTM RC 160 जल्द ही लॉन्च की जाएगी. RC 160, नेकेड KTM 160 ड्यूक का फुल-फेयर्ड स्पोर्टबाइक वर्ज़न होगी, जिसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. 160 ड्यूक, KTM ड्यूक परिवार का नया एंट्री-लेवल मॉडल है और इसे KTM 125 ड्यूक की जगह लेने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे मार्च 2025 में बंद कर दिया गया था. अब, KTM इंडिया ने पुष्टि की है कि RC 160 को नई KTM 160 ड्यूक के लॉन्च के "कुछ हफ़्तों या महीनों के भीतर" लॉन्च किया जाएगा, और यह KTM RC 200 से नीचे रहेगी.

160 ड्यूक में 160 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, SOHC इंजन लगा है, जो पहली पीढ़ी के KTM 125 ड्यूक वाले प्लेटफॉर्म से लिया गया है. इस नए 164.2 सीसी इंजन का बोर 66 मिमी और स्ट्रोक 48 मिमी है. यह 9,500 आरपीएम पर 18.7 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है.

राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, सुपरमोटो ABS और WP एपेक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क व WP मोनोशॉक के साथ स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर निर्मित, RC 160 में समान हार्डवेयर और फीचर्स साझा किए जाने की उम्मीद है. 320 मिमी फ्रंट डिस्क रोटर, 230 मिमी रियर बायब्रे कैलिपर्स, 110-सेक्शन फ्रंट और 140-सेक्शन रियर ट्यूबलेस टायर, साथ ही 5-स्पोक, 17-इंच एलॉय व्हील भी दोनों मॉडलों में साझा किए जाने की संभावना है.

RC 160 के डिज़ाइन में एकमात्र बड़ा अंतर होगा, जिसमें सुपरस्पोर्ट मॉडल की स्थिति के अनुरूप एक पूर्ण फेयरिंग होगी. RC 160, KTM 160 ड्यूक से थोड़ी भारी होने की संभावना है और इसके स्पोर्टी व्यक्तित्व के अनुरूप इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार भी होने की उम्मीद है. KTM RC 160 में भी KTM 160 ड्यूक जैसा ही 5-इंच का LCD कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूजिक कंट्रोल होने की संभावना है.