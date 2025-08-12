नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
महिंद्रा बीई.05मर्सिडीज़-एएमजी CLE 53विनफ़ास्ट वीएफ7एमजी जेडएस एचईवी
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
बेनेली न्यू बीएन 302आरसुज़ुकी वी-स्ट्रॉम 1050सुज़ुकीरॉयल एनफील्डबेनेली लिओसीनो 800
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च

केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित नई केटीएम आरसी 160 के सितंबर 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

2 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित अगस्त 12, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • केटीएम RC 160 जल्द ही लॉन्च होगी
  • केटीएम RC 160, नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित है
  • 160 सीसी इंजन 18.7 बीएचपी और 15.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है

KTM इंडिया ने पुष्टि की है कि नई KTM 160 ड्यूक पर आधारित KTM RC 160 जल्द ही लॉन्च की जाएगी. RC 160, नेकेड KTM 160 ड्यूक का फुल-फेयर्ड स्पोर्टबाइक वर्ज़न होगी, जिसकी कीमत रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) है. 160 ड्यूक, KTM ड्यूक परिवार का नया एंट्री-लेवल मॉडल है और इसे KTM 125 ड्यूक की जगह लेने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसे मार्च 2025 में बंद कर दिया गया था. अब, KTM इंडिया ने पुष्टि की है कि RC 160 को नई KTM 160 ड्यूक के लॉन्च के "कुछ हफ़्तों या महीनों के भीतर" लॉन्च किया जाएगा, और यह KTM RC 200 से नीचे रहेगी.

 

यह भी पढ़ें: केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च

2025 KTM 160 Duke m3

160 ड्यूक में 160 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, SOHC इंजन लगा है, जो पहली पीढ़ी के KTM 125 ड्यूक वाले प्लेटफॉर्म से लिया गया है. इस नए 164.2 सीसी इंजन का बोर 66 मिमी और स्ट्रोक 48 मिमी है. यह 9,500 आरपीएम पर 18.7 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करता है.

2025 KTM 160 Duke m2

राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, सुपरमोटो ABS और WP एपेक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क व WP मोनोशॉक के साथ स्टील ट्रेलिस फ्रेम पर निर्मित, RC 160 में समान हार्डवेयर और फीचर्स साझा किए जाने की उम्मीद है. 320 मिमी फ्रंट डिस्क रोटर, 230 मिमी रियर बायब्रे कैलिपर्स, 110-सेक्शन फ्रंट और 140-सेक्शन रियर ट्यूबलेस टायर, साथ ही 5-स्पोक, 17-इंच एलॉय व्हील भी दोनों मॉडलों में साझा किए जाने की संभावना है.

KTM RC 200 1

RC 160 के डिज़ाइन में एकमात्र बड़ा अंतर होगा, जिसमें सुपरस्पोर्ट मॉडल की स्थिति के अनुरूप एक पूर्ण फेयरिंग होगी. RC 160, KTM 160 ड्यूक से थोड़ी भारी होने की संभावना है और इसके स्पोर्टी व्यक्तित्व के अनुरूप इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार भी होने की उम्मीद है. KTM RC 160 में भी KTM 160 ड्यूक जैसा ही 5-इंच का LCD कंसोल, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूजिक कंट्रोल होने की संभावना है.

# KTM RC 160# KTM RC 160 Launch# KTM RC 160 Launch Date# 2025 KTM RC 160# Bikes# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2016 ह्युंडई क्रेटा, Rohini Courts, New Delhi
    7
    2016 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 SX Plus | 74,493 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 7.49 लाख
    ₹ 15,839/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो, Rohini Courts, New Delhi
    7.8
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Zeta BS IV | 38,911 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.49 लाख
    ₹ 10,054/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी वैगन आर, Rohini Courts, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 52,620 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.49 लाख
    ₹ 12,293/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Rohini Courts, New Delhi
    8.3
    2022 महिंद्रा थार
    LX 4 Seater Hard Top | 40,017 km | डीज़ल | मैन्युअल
    Rs. 12.5 लाख
    ₹ 26,440/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10, Rohini Courts, New Delhi
    7.5
    2015 ह्युंडई ग्रैंड आई10
    1.2 Sportz BS IV | 34,500 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2019 मारुति सुजुकी अर्टिगा
    ZXI BS IV | 32,878 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 8.49 लाख
    ₹ 19,012/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2018 जीप कम्पास, Yozna Vihar, New Delhi
    7.5
    2018 जीप कम्पास
    Limited 1.4 Multi AIR D BS IV | 16,400 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 9.75 लाख
    ₹ 21,837/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2025 महिंद्रा थार रॉक्स, Rohini Courts, New Delhi
    9.2
    2025 महिंद्रा थार रॉक्स
    AX7L 4X4 | 3,004 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 25 लाख
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2017 होंडा अमेज़, Rohini Courts, New Delhi
    7.9
    2017 होंडा अमेज़
    S BS IV | 51,759 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.25 लाख
    ₹ 9,519/माह emi
    INDRAPRASTHA AUTOMOBILES PVT. LTD. Rohini Courts, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 टाटा पंच, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2022 टाटा पंच
    Adventure | 55,088 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 5.75 लाख
    ₹ 12,878/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
  • थ्रक्सटन 400 ट्रायम्फ के 400 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित पांचवीं मोटरसाइकिल है.
    ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.74 लाख
  • केटीएम 160 ड्यूक अब केटीएम ड्यूक परिवार का एंट्री लेवल मॉडल है और केटीएम 200 ड्यूक से नीचे रखा गया है.
    केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
  • मोबस्टर भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध होने वाला कंपनी का पहला पेट्रोल स्कूटर होगा,
    वीएलएफ मोबस्टर भारत में 25 सितंबर को होगा लॉन्च
  • स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.51 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    भारत में ट्रायम्फ स्पीड 400 की कीमतें बढ़ीं
  • 160 ड्यूक भारतीय बाजार में ब्रांड की पहली एंट्री लेवल बाइक होगी.
    लॉन्च से पहले केटीएम 160 ड्यूक की दिखी झलक
  • थ्रक्सटन 400 ट्रायम्फ के 400 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित पांचवीं मोटरसाइकिल है.
    ट्रायम्फ थ्रक्सटन 400 भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.2.74 लाख
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई केटीएम 160 ड्यूक पर आधारित केटीएम RC 160 जल्द होगी लॉन्च