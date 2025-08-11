केटीएम 160 ड्यूक रु.1.85 लाख में हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 11, 2025
हाइलाइट्स
- नई एंट्री-लेवल KTM ड्यूक लॉन्च हुई
- केटीएम ड्यूक 160, 18.7 बीएचपी की ताकत और 15.5NM टॉर्क पैदा करती है
- केटीएम 160 ड्यूक,, ड्यूक परिवार में 200 से नीचे होगी
केटीएम इंडिया ने अपना एंट्री-लेवल मॉडल, बिल्कुल नई KTM 160 ड्यूक को रु.1.85 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च कर दिया है. इस साल की शुरुआत में KTM 125 ड्यूक के बंद होने के बाद, नई 160 ड्यूक अब ड्यूक परिवार का एंट्री-लेवल मॉडल है. ड्यूक परिवार के पहले जनरेशन वाले प्लेटफॉर्म, जिसमें KTM 200 ड्यूक और KTM 125 ड्यूक शामिल थे, पर आधारित नई KTM 160 ड्यूक में बिल्कुल नया 160 सीसी सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा है जिसका बोर 66 मिमी और स्ट्रोक KTM 125 ड्यूक जितना ही 48 मिमी है.
यह भी पढ़ें: बदली हुई केटीएम 390 एडवेंचर X हुई लॉन्च, कीमत रु.3.03 लाख
164.2 सीसी का SOHC इंजन 9,500 आरपीएम पर 18.7 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 15.5 एनएम टॉर्क पैदा करता है. इसका थ्रॉटल राइड-बाय-वायर है, जिसमें सुपरमोटो एबीएस के साथ डुअल-चैनल ABS है, और ABS को पिछले पहिये पर स्विच किया जा सकता है. ब्रेकिंग हार्डवेयर में 320 मिमी फ्रंट डिस्क और 230 मिमी रियर डिस्क शामिल हैं. ड्यूक परिवार के बाकी मॉडलों की तरह, KTM 160 ड्यूक में स्टील ट्रेलिस फ्रेम, होलो एक्सल के साथ WP एपेक्स अपसाइड डाउन फ्रंट फोर्क और WP मोनोशॉक रियर सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है.
डिज़ाइन के लिहाज़ से, नई KTM 160 ड्यूक की डिज़ाइन भाषा KTM 200 ड्यूक जैसी ही है. लाइटिंग फुल-एलईडी है और इसमें 5-इंच का एलसीडी इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, जिसमें स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और कॉल/म्यूजिक कंट्रोल जैसे फ़ीचर हैं. केटीएम के अनुसार, नई 160 ड्यूक 18-24 वर्ष की आयु वर्ग के युवा राइडर्स को ध्यान में रखकर बनाई गई है और यह छोटी कारों से अपग्रेड करने वाले अन्य राइडर्स को भी ध्यान में रखेगी.
नई KTM 160 ड्यूक की कीमत रु.1,84,998 (एक्स-शोरूम) है और यह इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज और अटलांटिक ब्लू व सिल्वर मेटैलिक मैट रंगों में उपलब्ध है. बुकिंग अभी शुरू हो चुकी है और भारत में KTM नेटवर्क पर डिलेवरी शुरू होने की उम्मीद है. प्रतिद्वंद्वियों की बात करें तो KTM 160 ड्यूक का मुकाबला यामाहा MT-15 और होंडा हॉर्नेट 2.0 जैसी बाइक्स से होगा. अगले कुछ हफ़्तों में, भारत में एक फुल-फेयर्ड KTM RC 160 भी लॉन्च होने की उम्मीद है.
