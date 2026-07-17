महिंद्रा ने चाकन प्लांट से अपनी 30 लाखवीं गाड़ी बनाकर पेश की
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 17, 2026
हाइलाइट्स
- चाकन प्लांट में दिसंबर 2009 में प्रोडक्शन शुरू हुआ
- मार्च 2024 में 20 लाख यूनिट का माइलस्टोन हासिल किया गया
- 30 लाखवीं यूनिट महिंद्रा BE 6 थी
महिंद्रा ने अपने चाकन प्लांट से अपनी 30 लाखवीं (3 मिलियन) गाड़ी निकाली है. यह खास गाड़ी महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV थी; यह EV उन 19 गाड़ियों में से एक है जिन्हें कंपनी अभी इस प्लांट में बना रही है. चाकन प्लांट पैसेंजर गाड़ियों (इंटरनल कंबशन और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की) और कमर्शियल गाड़ियों, दोनों के प्रोडक्शन का केंद्र है.
इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव बिज़नेस के प्रेसिडेंट, आर वेलुसामी ने कहा, “चाकन से हमारी तीस लाखवीं (3-मिलियन) गाड़ी, BE 6 का रोलआउट महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक गर्व का पल है। पहली दस लाख गाड़ियों के लिए 107 महीने से लेकर हालिया दस लाख गाड़ियों के लिए सिर्फ़ 27 महीने तक का यह तेज़ सफ़र हमारे ग्राहकों के बढ़ते भरोसे और हमारे लोगों, पार्टनर्स और सप्लायर्स की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”
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महिंद्रा ने दिसंबर 2009 में चाकन प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया था और सितंबर 2018 में इस प्लांट ने 10 लाख यूनिट के प्रोडक्शन का माइलस्टोन हासिल किया. 20 लाख यूनिट का माइलस्टोन मार्च 2024 में पूरा हुआ, और अब जुलाई 2026 में - यानी लगभग 27 महीने बाद - 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने की घोषणा की गई है.
BE 6, महिंद्रा की उन पहली दो 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' SUV में से एक है जिन्हें INGLO आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. XEV 9e के साथ, इस SUV को 2024 के आखिर में भारत में लॉन्च किया गया था और इसकी डिलेवरी 2025 में शुरू होगी. BE 6 में 59 kWh और 79 kWh के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और यह पांच ट्रिम लेवल में उपलब्ध है. BE 6 की कीमत रु.18.90 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 22, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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