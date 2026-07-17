महिंद्रा ने चाकन प्लांट से अपनी 30 लाखवीं गाड़ी बनाकर पेश की

महिंद्रा ने अपने चाकन प्लांट से अपनी 30 लाखवीं (3 मिलियन) गाड़ी निकाली है. यह खास गाड़ी महिंद्रा BE 6 इलेक्ट्रिक SUV थी; यह EV उन 19 गाड़ियों में से एक है जिन्हें कंपनी अभी इस प्लांट में बना रही है. चाकन प्लांट पैसेंजर गाड़ियों (इंटरनल कंबशन और इलेक्ट्रिक, दोनों तरह की) और कमर्शियल गाड़ियों, दोनों के प्रोडक्शन का केंद्र है.

इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के ऑटोमोटिव बिज़नेस के प्रेसिडेंट, आर वेलुसामी ने कहा, “चाकन से हमारी तीस लाखवीं (3-मिलियन) गाड़ी, BE 6 का रोलआउट महिंद्रा की मैन्युफैक्चरिंग यात्रा में एक गर्व का पल है। पहली दस लाख गाड़ियों के लिए 107 महीने से लेकर हालिया दस लाख गाड़ियों के लिए सिर्फ़ 27 महीने तक का यह तेज़ सफ़र हमारे ग्राहकों के बढ़ते भरोसे और हमारे लोगों, पार्टनर्स और सप्लायर्स की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है.”

यह भी पढ़ें: FADA सेल्स जून 2026: पैसेंजर कारों और टू-व्हीलर वाहनों की बिक्री में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई

महिंद्रा ने दिसंबर 2009 में चाकन प्लांट में प्रोडक्शन शुरू किया था और सितंबर 2018 में इस प्लांट ने 10 लाख यूनिट के प्रोडक्शन का माइलस्टोन हासिल किया. 20 लाख यूनिट का माइलस्टोन मार्च 2024 में पूरा हुआ, और अब जुलाई 2026 में - यानी लगभग 27 महीने बाद - 30 लाख यूनिट का आंकड़ा पार करने की घोषणा की गई है.

BE 6, महिंद्रा की उन पहली दो 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' SUV में से एक है जिन्हें INGLO आर्किटेक्चर पर बनाया गया है. XEV 9e के साथ, इस SUV को 2024 के आखिर में भारत में लॉन्च किया गया था और इसकी डिलेवरी 2025 में शुरू होगी. BE 6 में 59 kWh और 79 kWh के बैटरी ऑप्शन मिलते हैं और यह पांच ट्रिम लेवल में उपलब्ध है. BE 6 की कीमत रु.18.90 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है.