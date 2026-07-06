FADA सेल्स जून 2026: पैसेंजर कारों और टू-व्हीलर वाहनों की बिक्री में 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई

ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के फेडरेशन ने जून 2026 के लिए अब तक की सबसे अच्छी ऑटो बिक्री की घोषणा की, जिसमें इंडस्ट्री की बिक्री में साल-दर-साल 20% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई. डीलर्स की मुख्य संस्था ने कुल 25,57,234 यूनिट्स की ऑटो बिक्री की जानकारी दी – जो जून 2025 के मुकाबले 21.83% ज़्यादा है और जून के महीने में अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री का आंकड़ा है. सभी सेगमेंट में बिक्री 15% से ज़्यादा बढ़ी, जिसमें पैसेंजर गाड़ियों और दो-पहिया वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी क्रमशः 28.63% और 21.22% दर्ज की गई.

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बिक्री के आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, FADA के प्रेसिडेंट सी एस विग्नेश्वर ने कहा: "जून का महीना भारतीय ऑटो रिटेल के लिए एक अहम महीना रहा है — यह अब तक का सबसे अच्छा जून रहा है, जिसमें टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और कुल रजिस्ट्रेशन, सभी ने जून के अब तक के सबसे ज़्यादा आंकड़े दर्ज किए हैं. इंडस्ट्री ने 25,57,234 यूनिट्स बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 21.83% की ज़बरदस्त बढ़ोतरी और मई के मुकाबले 1.03% की बढ़त है। इसमें PV (+28.63%) और ट्रैक्टर (+25.31%) सबसे आगे रहे, इसके बाद 2W (+21.22%), CV (+16.88%) और 3W (+16.20%) का नंबर रहा, जबकि ऊंचे बेस के कारण व्हील्ड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में 40.94% की गिरावट आई. ट्रैक्टरों ने जून का अपना दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन दर्ज किया."

पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री 28% से ज़्यादा बढ़ी; वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की बिक्री का हिस्सा 40% के पार पहुंचा

जून 2026 में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में सबसे ज़्यादा 28.63% की बढ़ोतरी दर्ज की गई; यह संख्या जून 2025 के 2,19,412 यूनिट से बढ़कर 2026 में 4,10,853 यूनिट हो गई, जो जून महीने के लिए अब तक की सबसे ज़्यादा बिक्री है. FADA की रिपोर्ट के मुताबिक, शहरी इलाकों में साल-दर-साल 24.67% की बढ़ोतरी के मुकाबले ग्रामीण बाज़ारों में पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 35.09% की ज़्यादा तेज़ी देखी गई, हालांकि यह भी देखा गया कि 'मानसून की वजह से ग्रामीण इलाकों में आई सुस्ती' के कारण वहां महीने-दर-महीने बिक्री में मामूली 0.11% की गिरावट आई.

इस महीने एक बड़ी उपलब्धि यह रही कि भारतीय बाज़ार में CNG, हाइब्रिड और EV की कुल बिक्री का हिस्सा पहली बार 40% से ज़्यादा हो गया. बिक्री में CNG का योगदान सबसे ज़्यादा रहा, इसके बाद हाइब्रिड का नंबर आया और EV बहुत कम अंतर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं.

पैसेंजर व्हीकल की बिक्री पर टिप्पणी करते हुए विग्नेश्वर ने कहा, "पैसेंजर व्हीकल (PV) की खुदरा बिक्री 4,10,853 यूनिट रही, जो साल-दर-साल (YoY) 28.63% और महीने-दर-महीने (MoM) 2.05% ज़्यादा है — यह अब तक का सबसे अच्छा जून रहा. साल-दर-साल के आधार पर, ग्रामीण बाज़ार की बढ़त जारी रही, जिसमें ग्रामीण PV में +35.09% और शहरी PV में +24.67% की वृद्धि हुई; हालाँकि, महीने-दर-महीने (MoM) के आधार पर शहरी PV में +3.54% की वृद्धि के मुकाबले ग्रामीण PV में 0.11% की गिरावट आई, जो मॉनसून के कारण ग्रामीण बाज़ार में आई सुस्ती को दर्शाता है. इस महीने की एक अहम उपलब्धि यह रही कि PV के वैकल्पिक-ईंधन (CNG, हाइब्रिड और EV) का कुल हिस्सा पहली बार 40% के आंकड़े को पार कर 40.35% (CNG 24.33%, हाइब्रिड 8.27%, EV 7.75%) तक पहुँच गया, जिसमें PV EV की खुदरा बिक्री 31,823 यूनिट रही, जो अब तक का सबसे ऊँचा स्तर है."

टू-्व्हीलर वाहनों की बिक्री में 21.22% की बढ़ोतरी; कुल बिक्री में EV की हिस्सेदारी 10% से ज़्यादा

टू-व्हीलर सेगमेंट में, FADA ने जून 2026 में कुल 18,28,458 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की – जो एक साल पहले की 15,08,378 यूनिट्स से ज़्यादा है. हालाँकि यह साल-दर-साल 20% से ज़्यादा की बढ़त थी और इस महीने के लिए अब तक का सबसे अच्छा आंकड़ा था, लेकिन मई 2026 की तुलना में बिक्री में 0.89% की गिरावट आई, जिसकी वजह ग्रामीण बाज़ारों में मांग में कमी थी – यानी महीने-दर-महीने इसमें 4.55% की गिरावट हुई.

डीलर संगठन ने यह भी बताया कि टू-व्हीलर सेगमेंट में EV की बिक्री का हिस्सा पहली बार डबल डिजिट में पहुँच गया है. बेचे गए सभी टू-व्हीलर में EV की हिस्सेदारी 10.6% रही.

कमर्शियल गाड़ियों और तिपहिया वाहनों की बिक्री में 15% से ज़्यादा की बढ़ोतरी; ट्रैक्टरों की बिक्री 25% बढ़ी

अन्य सेगमेंट की बात करें तो, कमर्शियल वाहनों और थ्री-व्हीलर्स की बिक्री भी इस महीने अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर रही; कमर्शियल वाहनों की 90,972 यूनिट्स और थ्री-व्हीलर्स की 1,20,889 यूनिट्स बिकीं. कमर्शियल वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 16.88% और मई 2026 की तुलना में 8.53% की बढ़ोतरी हुई, जबकि थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में साल-दर-साल 16.20% और मई 2026 की तुलना में 8.40% की वृद्धि दर्ज की गई.

इस बीच, ट्रैक्टर की बिक्री सालाना आधार पर 25.31% बढ़कर 1,00,818 यूनिट हो गई – जो जून महीने में इस सेगमेंट के लिए दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है.