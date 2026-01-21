मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जनवरी 21, 2026
हाइलाइट्स
- मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपना 5वां प्लांट लगाएगी
- नये प्लांट में रु.35000 करोड़ का निवेश किया जाएगा
- इस नए प्लांट से राज्य में 12000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है
देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है. यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा. निवेश पत्र सौंपने का समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी और मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी हिसाशी ताकेउची उपस्थित थे.
यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व
यह आगामी प्लांट गुजरात में कंपनी का दूसरा प्रोडक्शन प्लांट होगा. कंपनी के पास पहले से ही अहमदाबाद के पास स्थित सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (एसएमजी) का प्लांट है. नए प्लांट में चार अलग-अलग प्लांट होंगे, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक निर्माण क्षमता 25 लाख यूनिट होगी. इस प्रकार, खोरज स्थित आगामी प्लांट की कुल निर्माण क्षमता 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी.
गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मारुति के नए प्लांट से 12,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, आसपास के क्षेत्रों में सहायक यूनिट्स और लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किए जाएंगे, जिनसे अनुमानित 75 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. सीएमओ का मानना है कि यह एकीकृत क्लस्टर गुजरात को एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में और अधिक मजबूती देगा.
भारत-गुजरात-जापान संबंधों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा, “यह सिर्फ एक नई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी ऑटोमोबाइल विनिर्माण गलियारों में से एक को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जापान यात्रा के दौरान सुजुकी के सीईओ ने गुजरात को अपना “दूसरा घर” बताया था.
वर्तमान में, मारुति सुजुकी के हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत में तीन और प्लांट हैं. इस नए प्लांट के जुड़ने से दोनों राज्यों में कुल प्लांट की संख्या पाँच हो गई है.
पुरानी कारों पर शानदार डीलसभी यूज़्ड कार देखें
अपकमिंग कार्स
- निसान ग्रेवाइटएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 5.5 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 21, 2026
- मारुति सुजुकी ई-विटाराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 28, 2026
- महिंद्रा कशूव900एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- स्कोडा कुशाकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11 - 19 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 12, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 13, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 22 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- टाटा सिएरा ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 17, 2026
- ऑडी ई कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 19, 2026
- स्कोडा एलरोकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 24, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- ज़ीनो Emara ADVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.1 - 1.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 30, 2026
- ट्रायंफ Tracker 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.1 - 2.35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- यामाहा YZF MT-07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 10 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजन॰ 31, 2026
- होंडा एक्टिवा 7जीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 80,000 - 95,000 एक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 10, 2026
- हीरो करिज्मा XMR 250एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.2 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- सुज़ुकी Hayabusa 2026एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चफ़र॰ 28, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 15, 2026
- हीरो Xpulse 421एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.9 - 4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 21, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
और ज्यादा खोजें
लेटेस्ट News
रिलेटेड आर्टिकल्स