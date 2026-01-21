मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान ग्रेवाइटमारुति सुजुकी ई-विटारास्कोडा New Kushaqमहिंद्रा कशूव900
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
ज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07होंडा एक्टिवा 7जीसुज़ुकी
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश

यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जनवरी 21, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • मारुति सुजुकी इंडिया गुजरात में अपना 5वां प्लांट लगाएगी
  • नये प्लांट में रु.35000 करोड़ का निवेश किया जाएगा
  • इस नए प्लांट से राज्य में 12000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है. यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा. निवेश पत्र सौंपने का समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी और मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी हिसाशी ताकेउची उपस्थित थे.

 

यह भी पढ़ें: दिसंबर 2025 में मारुति सुजुकी ऑल्टो ने कंपनी की एंट्री लेवल कार बिक्री में सुधार का किया नेतृत्व

Maruti Gujarat Plant

यह आगामी प्लांट गुजरात में कंपनी का दूसरा प्रोडक्शन प्लांट होगा. कंपनी के पास पहले से ही अहमदाबाद के पास स्थित सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (एसएमजी) का प्लांट है. नए प्लांट में चार अलग-अलग प्लांट होंगे, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक निर्माण क्षमता 25 लाख यूनिट होगी. इस प्रकार, खोरज स्थित आगामी प्लांट की कुल निर्माण क्षमता 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी.

undefined

गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मारुति के नए प्लांट से 12,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, आसपास के क्षेत्रों में सहायक यूनिट्स और लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किए जाएंगे, जिनसे अनुमानित 75 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. सीएमओ का मानना ​​है कि यह एकीकृत क्लस्टर गुजरात को एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में और अधिक मजबूती देगा.

Maruti Suzuki Commences Operations At New Kharkhoda Plant

भारत-गुजरात-जापान संबंधों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा, “यह सिर्फ एक नई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी ऑटोमोबाइल विनिर्माण गलियारों में से एक को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जापान यात्रा के दौरान सुजुकी के सीईओ ने गुजरात को अपना “दूसरा घर” बताया था.

 

वर्तमान में, मारुति सुजुकी के हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत में तीन और प्लांट हैं. इस नए प्लांट के जुड़ने से दोनों राज्यों में कुल प्लांट की संख्या पाँच हो गई है.

# Maruti Suzuki# Maruti Suzuki India# Maruti Suzuki Plants# New Maruti Suzuki Plant# New Maruti Plant Gujarat# Cars# SUV# Hatchbacks# Latest News# Auto Industry# Cars# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10,
    2023 मारुति सुजुकी अल्टो के10
    LXI | 51,860 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 3.42 लाख
    ₹ 7,652/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014],
    2022 ह्युंडई आए20 [2008-2014]
    1.2 Asta | 20,021 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 7.69 लाख
    ₹ 17,220/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2024 ह्युंडई वरना,
    2024 ह्युंडई वरना
    1.4 VTVT E | 27,836 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.4 लाख
    ₹ 27,772/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2013 मारुति सुजुकी वैगन आर,
    2013 मारुति सुजुकी वैगन आर
    VXI 1.0 | 54,414 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 मारुति सुजुकी बलेनो,
    2017 मारुति सुजुकी बलेनो
    Delta | 46,642 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.23 लाख
    ₹ 9,469/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 ह्युंडई ईलाइट आई20,
    2023 ह्युंडई ईलाइट आई20
    1.2 Asta | 19,466 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.52 लाख
    ₹ 14,595/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई सैंट्रो,
    2022 ह्युंडई सैंट्रो
    DX | 63,245 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 4.53 लाख
    ₹ 10,141/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2015 होंडा अमेज़,
    2015 होंडा अमेज़
    S | 73,103 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.99 लाख
    ₹ 6,694/माह emi
    Spinny
  • यूज़्ड 2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स,
    2023 मारुति सुजुकी फ्रोंक्स
    1.0 Delta Plus | 46,577 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.92 लाख
    Spinny
  • यूज़्ड 2017 स्कोडा रैपिड,
    2017 स्कोडा रैपिड
    1.6 MPI Style BS IV | 54,818 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 5.1 लाख
    ₹ 11,422/माह emi
    Spinny

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • भारत में फेसलिफ्टेड कुशक को लॉन्च करने के अलावा, स्कोडा ने इस साल कुछ बड़े वाहनों की घोषणाएं कीं, जिनमें ऑक्टेविया VRS का दूसरा बैच और नई कोडियाक VRS शामिल हैं.
    स्कोडा कोडियाक RS भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में होगी लॉन्च, ऑक्टेविया RS की 100 और यूनिट्स भी आएंगी भारत
  • फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
    स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
  • भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई, मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी मैजेस्टर भारत में 12 फरवरी को होगी लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
  • फेसलिफ्टेड पेट्रोल इंजन वाली पंच कार को एडल्ट यात्रियों की सुरक्षा के लिए 32 में से 30.58 और बच्चों की सुरक्षा के लिए 49 में से 45 अंक मिले हैं.
    टाटा पंच फेसलिफ्ट ने भारत एनकैप क्रैश टैस्ट में हासिल की पूरे 5 स्टार की सुरक्षा रेटिंग
  • भारत में फेसलिफ्टेड कुशक को लॉन्च करने के अलावा, स्कोडा ने इस साल कुछ बड़े वाहनों की घोषणाएं कीं, जिनमें ऑक्टेविया VRS का दूसरा बैच और नई कोडियाक VRS शामिल हैं.
    स्कोडा कोडियाक RS भारत में 2026 की दूसरी तिमाही में होगी लॉन्च, ऑक्टेविया RS की 100 और यूनिट्स भी आएंगी भारत
  • फेसलिफ्टेड कुशक को अपडेटेड लुक और केबिन के अंदर नई तकनीक मिलेगी.
    स्कोडा कुशक फेसलिफ्ट कल होगी लॉन्च, जानें क्या हो सकती हैं खासियत
  • भारत में 2025 भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई, मैजेस्टर को ग्लॉस्टर के अधिक प्रीमियम विकल्प के रूप में पेश किए जाने की उम्मीद है.
    एमजी मैजेस्टर भारत में 12 फरवरी को होगी लॉन्च
  • बीएमडब्ल्यू के हाई-परफॉर्मेंस डिवीजन की पहली इलेक्ट्रिक कार में चारों पहियों के लिए अलग-अलग इलेक्ट्रिक मोटर होंगी.
    ऑल-इलेक्ट्रिक BMW M3 की जानकारी आई सामने, सिम्युलेटेड गियर शिफ्ट के साथ मिलेगी सिंथेटिक साउंड्स की सुविधा
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश