मारुति सुजुकी गुजरात में नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ का करेगी निवेश

देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने गुजरात में एक नया प्रोडक्शन प्लांट लगाने के लिए रु.35,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की है. यह नया प्लांट खोराज में गुजरात औद्योगिक विकास निगम (जीआईडीसी) द्वारा उपलब्ध कराई गई 1,750 एकड़ भूमि पर लगाया जाएगा. निवेश पत्र सौंपने का समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल, उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी और मारुति सुजुकी इंडिया के एमडी हिसाशी ताकेउची उपस्थित थे.

यह आगामी प्लांट गुजरात में कंपनी का दूसरा प्रोडक्शन प्लांट होगा. कंपनी के पास पहले से ही अहमदाबाद के पास स्थित सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड (एसएमजी) का प्लांट है. नए प्लांट में चार अलग-अलग प्लांट होंगे, जिनमें से प्रत्येक की वार्षिक निर्माण क्षमता 25 लाख यूनिट होगी. इस प्रकार, खोरज स्थित आगामी प्लांट की कुल निर्माण क्षमता 10 लाख यूनिट प्रति वर्ष हो जाएगी.

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ તથા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવી ઉપરાંત મારુતિ સુઝુકીના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી હિસાશી તાકેઉચીની ઉપસ્થિતિમાં મારુતિ સુઝુકી ઇન્ડિયા લિમિટેડ દ્વારા ખોરજમાં GIDC દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાયેલી 1750 એકર જમીન પર ₹35,000 કરોડના રોકાણ સાથે વ્હીકલ… pic.twitter.com/uTec3Wixtr — CMO Gujarat (@CMOGuj) January 17, 2026

गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मारुति के नए प्लांट से 12,000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है. इसके अतिरिक्त, आसपास के क्षेत्रों में सहायक यूनिट्स और लघु एवं मध्यम उद्यम स्थापित किए जाएंगे, जिनसे अनुमानित 75 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे. सीएमओ का मानना ​​है कि यह एकीकृत क्लस्टर गुजरात को एक ऑटोमोबाइल हब के रूप में और अधिक मजबूती देगा.

भारत-गुजरात-जापान संबंधों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्रभाई पटेल ने कहा, “यह सिर्फ एक नई ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन प्लांट नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रतिस्पर्धी ऑटोमोबाइल विनिर्माण गलियारों में से एक को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.” उन्होंने यह भी याद दिलाया कि जापान यात्रा के दौरान सुजुकी के सीईओ ने गुजरात को अपना “दूसरा घर” बताया था.

वर्तमान में, मारुति सुजुकी के हरियाणा में गुरुग्राम, मानेसर और सोनीपत में तीन और प्लांट हैं. इस नए प्लांट के जुड़ने से दोनों राज्यों में कुल प्लांट की संख्या पाँच हो गई है.