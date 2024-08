एमजी विंडसर ईवी को मिलेगी पैनोरमिक ग्लास रूफ

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने 11 सितंबर को लॉन्च से पहले विंडसर की एक बार फिर से झलक दिखाई है. कंपनी पहले भी कई बार ईवी की झलक दिखा चुकी है और हर मौके पर छोटी-मोटी जानकारी का खुलासा किया है. नए टीज़र से पता चलता है कि विंडसर को पैनोरमिक ग्लास रूफ के साथ पेश किया जाएगा, जो कि पैनोरमिक सनरूफ के विपरीत है जो आमतौर पर भारत में कई बड़े बाजार कारों में देखा जाता है. एमजी की नई ईवी, विंडसर, वूलिंग क्लाउड पर आधारित है जो वर्तमान में वैश्विक बाजारों में बिक्री के लिए पेश की गई है.

Step into a world of boundless elegance and enjoy an uninterrupted view of the sky with first-in-segment Infinity View Glass Roof in the MG Windsor EV.



Arriving soon.#IntelligentCUV #MGWindsorEV #CUV #NextFromMG #MorrisGaragesIndia #MGMotorIndia pic.twitter.com/MSfP5Q9sjM

— Morris Garages India (@MGMotorIn) August 20, 2024