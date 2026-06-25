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डुअल चैनल ABS के साथ रु.2 लाख से कम कीमत पर हीरो एक्सट्रीम 125R से लेकर बजाज पल्सर N 160 तक शामिल हैं ये बाइक्स

भारत में रु.2.00 लाख से कम कीमत वाले कई मोटरसाइकिलों में डुअल-चैनल ABS होता है, जो अचानक परिस्थितियों को संभालने में मदद करता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जून 25, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • डुअल-चैनल ABS कम ट्रैक्शन वाली सतहों पर जब जोर से ब्रेक लगाएं तो व्हील लॉक-अप से बचाता है
  • हीरो एक्सट्रीम 125R इस लिस्ट में अकेली 125cc बाइक है
  • रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 लिस्ट में सबसे महंगी डुअल-चैनल ABS वाली बाइक है

कुछ साल पहले, डुअल-चैनल ABS मुख्य रूप से उन मोटरसाइकिलों में उपलब्ध था जिनकी कीमत रु.2 लाख से ज्यादा थी. अब यह कम्यूटर, स्ट्रीटफाइटर और स्पोर्टबाइक कैटेगरी की मोटरसाइकिलों में भी रु.2 लाख की सीमा पार किए बिना उपलब्ध है. डुअल-चैनल ABS उन राइडर्स के लिए काफी मददगार है जो अक्सर भारी ट्रैफिक, अचानक आने वाली बाधाओं, फिसलन वाली सतहों या लंबी यात्राओं का सामना करते हैं.

 

यह भी पढ़ें: 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर रिव्यू:ऐसा अपडेट जिसने पूरी बाइक बदल दी

 

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) हार्ड ब्रेकिंग के समय व्हील लॉक होने से रोकता है, जिससे मोटरसाइकिल और राइडर कंट्रोल में रहते हैं. सिंगल-चैनल एबीएस केवल फ्रंट व्हील को कंट्रोल करता है, जबकि ड्यूल-चैनल एबीएस दोनों व्हील्स के ब्रेकिंग फोर्स को चेक में रखता है. चाहे आप नए राइडर हों या किसी छोटे कम्यूटर से अपग्रेड कर रहे हों, ड्यूल-चैनल एबीएस वाली मोटरसाइकिल आपातकालीन ब्रेकिंग के समय अतिरिक्त सुरक्षा देती है. खैर, बाजार में कई ऑप्शन हैं जहाँ ये सेफ्टी टेक्नोलॉजी लेने के लिए खरीदार को रु.2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने पड़ते.

 

आइये बाजार में कुछ सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों पर नज़र डालते हैं जिनमें डुअल-चैनल ABS है और जो एक्स-शोरूम रु.2 लाख से कम की हैं.

 

हीरो एक्सट्रीम 125आर

Hero xtreme 125 image 5

कीमत: ₹1.07 लाख से शुरू ('Xtreme 125R डुअल चैनल ABS' वेरिएंट)

 

हीरो एक्सट्रीम 125R कुछ ही 125cc कम्यूटर बाइक में से एक है जिसमें डुअल-चैनल ABS है, जिससे बजट में रहने वाले राइडर्स के लिए हाई-टेक सेफ्टी फीचर उपलब्ध होता है. इस बाइक में यंग राइडर्स के लिए स्पोर्टी राइडिंग अनुभव, ऑल-LED लाइटिंग पैकेज और एग्रैसिव स्ट्रीटफाइटर-प्रेरित डिजाइन भी है. इसे हैंडल करना आसान और वजन में हल्का है, जिससे रोजमर्रा की ड्राइविंग के लिए आरामदायक है, और खुले रास्तों पर भी यह मजेदार है.

 

डुअल-चैनल एबीएस बेहतर ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस देता है, खासकर इमरजेंसी सीनारियो में. एक्सट्रीम 125R, अपनी फ्यूल-सेविंग इंजन, हाई-क्वालिटी स्टाइलिंग और वैल्यू के साथ, एंट्री-लेवल परफॉरमेंस कम्यूटर मार्केट में सबसे आकर्षक प्रोडक्ट्स में से एक बनकर उभरी है.

 

बजाज पल्सर 160

Bajaj Pulsar N160

कीमत: ₹1.18 लाख से शुरू ('डुअल चैनल सिंगल सीट' वेरिएंट से)

 

बजाज पल्सर N160 ने 160cc क्लास की सबसे संतुलित बाइक्स में से एक होने का प्रमाण दिया है. ड्यूल-चैनल ABS के अलावा, राइडर को शानदार इंजन, मस्कुलर स्ट्रीटफाइटर लुक, LED लाइटिंग और रोजमर्रा की सवारी के लिए आरामदायक राइडिंग पोज़ीशन मिलती है. बाइक का लो और मिड-रेंज प्रदर्शन बेहतरीन है, जो इसे शहरी ड्राइविंग के लिए आदर्श बनाता है और वीकेंड पर हाईवे पर क्रूज़िंग के लिए भी अच्छा बनाता है.

 

डुअल-चैनल एबीएस सवार के आत्मविश्वास को बढ़ाता है और बाइक के स्थिर हैंडलिंग गुणों को बेहतर बनाता है. पल्सर N160 छोटे कम्यूटर्स से अपग्रेड करने के लिए लोकप्रिय है, इसकी हाई-एंड स्टाइलिंग, परफॉर्मेंस और किफायती कीमत के कारण.

 

टीवीएस अपाचे आरटीआर 160 4V

TVS Apache RTR 160 4 V carandbike edited 6

कीमत: ₹1.31 लाख से शुरू (डुअल चैनल ABS विद USD वेरिएंट से)

 

टीवीएस अपाचे RTR 160 4V अपनी कैटेगरी की सबसे ज्यादा सुसज्जित मोटरसाइकिलों में से एक है. इसके हाईर वेरिएंट्स में ड्यूल-चैनल एबीएस, राइड मोड्स, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स, स्मार्टएक्सकनेक्ट कनेक्टिविटी और टीवीएस की Glide Through टेक्नोलॉजी शामिल हैं. इसका स्पोर्टी इंजन और स्लिक चेसिस डिज़ाइन ने इसे उन परफॉर्मेंस फैंस में अच्छी खासी लोकप्रियता दिलाई है जो रोज़मर्रा की उपयोगिता को छोड़ना नहीं चाहते.

 

डुअल-चैनल ABS पहले से ही शानदार पैकेज में एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा देता है. जब इसे इसके मजेदार हैंडलिंग, अत्याधुनिक तकनीक और एर्गोनोमिक डिजाइन के साथ जोड़ा जाता है, तो अपाचे RTR 160 4V हाई-एंड 160cc क्लास में से एक सबसे बेहतरीन विकल्पों में से एक है.

 

टीवीएस अपाचे RTR 200 4V

TVS Apache RTR 200 4 V carandbike edited 6

कीमत: ₹1.37 लाख से शुरू (‘2Ch R-Mode’ वेरिएंट से)

 

टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4वी सेगमेंट की सबसे टेक्नोलॉजी-भरपूर मोटरसाइकिलों में से एक है. इसमें राइड मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सस्पेंशन, स्मार्टकनेक्ट कनेक्टिविटी और डुअल-चैनल एबीएस जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे खासकर बाइक के शौकीनों के लिए आकर्षक बनाती हैं. बाइक का रेस्पॉन्सिव इंजन और शार्प चेसिस शहर की सड़कों और ट्विस्टी हाईवे दोनों पर मजेदार राइडिंग एक्सपीरियंस देता है.

 

डुअल-चैनल एबीएस बाइक के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज के साथ मिलकर हर तरह की परिस्थितियों में राइडर का आत्मविश्वास बढ़ाता है. इसके ट्रैक-प्रेरित फीचर्स और रोज़मर्रा की उपयोगिता के साथ, अपाचे RTR 200 4V अपनी क्लास की सबसे शानदार परफॉर्मेंस मोटरसाइकिलों में से एक के रूप में आगे बनी रहती है.

 

बजाज पल्सर N250

Bajaj Pulsar N250 Image 1

कीमत: ₹1.38 लाख से शुरू ('स्टैंडर्ड' वेरिएंट से

 

बजाज पल्सर N250 बजाज पल्सर लाइनअप में नया जुड़ाव है, जो अधिक पावरफुल इंजन और बेहतर स्पेसिफिकेशन्स के साथ आता है, खासकर उन लोगों के लिए जो एक किफायती क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल की तलाश में हैं. इसमें डुअल-चैनल ABS, राइड मोड्स, परिष्कृत इंजन, LED लाइटिंग और आरामदायक ऊपरी राइडिंग पोजीशन है. इसका हाई टॉर्क आउटपुट शहरी इलाकों में आसान राइडिंग और हाइवे स्पीड्स पर आराम से चलाने की सुविधा देता है.

 

डुअल-चैनल एबीएस सामान्य राइडिंग कंडीशंस में सुरक्षा बढ़ाता है और बाइक के रोड बिहेवियर के साथ मेल खाता है. N250 का एर्गोनोमिक डिज़ाइन, शानदार प्रदर्शन और व्यापक फीचर्स इसे अपनी क्लास की सबसे फंक्शनल मोटरसाइकिलों में से एक बनाते हैं.

 

बजाज पल्सर NS200

Bajaj Pulsar NS 200 carandbike edited 5

कीमत: ₹1.46 लाख से शुरू (NS 200 DC USD वेरिएंट से)

 

बजाज पल्सर एनएस200 हमेशा से अपनी परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड नेचर के लिए जाना जाता है. मोटरसाइकिल में एक लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो रोज़मर्रा की यूज़बिलिटी को नुकसान पहुँचाए बिना शानदार हाई-एंड परफॉर्मेंस देता है. NS200 को हाल ही में अपसाइड-डाउन फोर्क्स, एलईडी लाइटिंग और डुअल-चैनल एबीएस के साथ अपडेट किया गया है, जिससे यह बहुत प्रतिस्पर्धी सेगमेंट में भी प्रासंगिक बनी रहती है.

 

डुअल-चैनल ABS अत्यधिक ड्राइविंग और ब्रेकिंग परिस्थितियों में अतिरिक्त सुरक्षा देता है. NS200 का स्पोर्टी इंजन, फुर्तीली हैंडलिंग, और अनोखा स्ट्रिटफाइटर डिज़ाइन इसे परफॉर्मेंस-फोकस्ड, बजट-कॉन्सियस फैंस के बीच लोकप्रिय बनाते हैं.

 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350

Royal Enfield Hunter 350 2

कीमत: ₹1.62 लाख से शुरू ('Dapper Grey, Graphite Grey और Rio White' मिड वेरिएंट से)

 

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के उच्च मॉडलों में डुअल-चैनल ABS है और इसकी राइड क्वालिटी ब्रांड के स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से काफी अलग है. हंटर पिछली मॉडल के मुकाबले हल्की और कॉम्पैक्ट है, और शहरी ट्रैफिक में इसे मैन्यूवर करना काफी आसान है, जो आधुनिक J-प्लेटफॉर्म पर बनी है. अन्य फीचर्स में सीधी राइडिंग पोज़, 800 मिमी की लो सीट हाइट, कुछ मॉडलों में अलॉय व्हील्स और रॉयल एनफील्ड का रिफाइंड 349 सीसी इंजन शामिल है.

 

ड्यूल-चैनल ABS सामान्य सवारी के दौरान ब्रेक लगाने में अधिक आत्मविश्वास देता है, खासकर अनपेक्षित शहरी माहौल में. हंटर 350 का एर्गोनोमिक डिज़ाइन, अनोखा रोडस्टर स्टाइलिंग और शहरी आकर्षण इसे युवा राइडर्स और रॉयल एनफील्ड के शुरुआती खरीदारों के बीच सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक बना दिया है.

 

यामाहा MT-15 V2

Yamaha MT 15 V2 30

कीमत: ₹1.62 लाख से शुरू ('स्टैंडर्ड' और 'डीलक्स' वेरिएंट)

 

यामाहा MT-15 V2 को उन 150cc मोटरसाइकिलों में से एक माना जाता है जिन्हें चलाना सबसे मज़ेदार है. इसमें डुअल-चैनल ABS, यामाहा की वेरियेबल वाल्व एक्ट्यूएशन (VVA) टेक्नोलॉजी, हल्का चेसिस और यामाहा का प्रसिद्ध डेल्टाबॉक्स फ्रेम है. बाइक में स्पोर्टी नेक्ड बाइक डिजाइन, LED लाइटिंग, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और कुछ मॉडल्स में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है.

 

डुअल-चैनल ABS बाइक की हैंडलिंग क्षमता को पूरा करने में मदद करता है और उच्च गति पर राइड करते समय राइडर का आत्मविश्वास बढ़ाता है. MT-15 V2, अपनी शानदार पावर, ईंधन दक्षता और हल्के वजन के साथ, अपने बहुमुखीपन और सड़क पर मज़े देने वाली प्रकृति के कारण उत्साही लोगों के बीच पसंदीदा बनी हुई है.

 

रॉयल एनफील्ड 350

Jawa 350 vs Royal Enfield Bullet 350 1

कीमत: ₹1.90 लाख से शुरू (मैरून और काले वेरिएंट में)

 

रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 भारत में सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिल नामपतों में से एक को बनाए रखने जारी है. महंगे वेरिएंट्स में ड्यूल-चैनल ABS और ब्रांड का मॉडर्न J-सीरीज इंजन है, जो पिछले जनरेशंस की तुलना में कहीं ज्यादा परिष्करण देता है. मोटरसाइकिल अपनी खास लंबे स्ट्रोक वाली पहचान, सीधी राइडिंग पोज़ और आइकॉनिक डिज़ाइन को बनाए रखती है, जो दशकों से बुलेट की पहचान रही है.

 

डुअल-चैनल एबीएस ब्रेकिंग की सुरक्षा बढ़ाता है बिना उस आरामदायक राइडिंग अनुभव को प्रभावित किए जिसके लिए यह मोटरसाइकिल प्रसिद्ध है. बुलेट 350 की हेरिटेज वैल्यू, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस और टूरिंग क्षमताएं इसे उन लोगों के लिए लोकप्रिय बनाती हैं जो रॉयल एनफील्ड की विरासत का अनुभव करना चाहते हैं.

 

यामाहा R15 V4

Yamaha R15 V4 top 10 sport bikes carandbike edited 1

कीमत: रु. 1.71 लाख से शुरू ('स्टैंडर्ड' वेरिएंट से)

 

यामाहा R15 V4 अपनी कैटेगरी की सबसे रिफाइन मोटरसाइकिलों में से एक है. यह यामाहा के बड़े सुपरस्पोर्ट मॉडल्स पर आधारित है, जिसमें डुअल-चैनल एबीएस और ट्रैक्शन कंट्रोल, उच्च-स्पेसिफिकेशन मॉडल्स में क्विक शिफ्टर, अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और एरोडायनामिक बॉडीवर्क शामिल हैं. VVA इंजन अच्छी परफॉर्मेंस के साथ शानदार माइलेज देता है.

 

डुअल-चैनल ABS मोटरसाइकिल की ट्रैक-ओरिएंटेड प्रकृति को बढ़ाता है और जब आप तेजी से ब्रेक लगाते हैं तो अतिरिक्त आत्मविश्वास देता है. R15 V4 भारत में सबसे अधिक मांग वाली स्पोर्टबाइक्स में से एक है, इसकी हैंडलिंग, टेक और रेस-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से.

 

रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350

Royal Enfield Classic 350 vs Jawa 42 carandbike comparison edited 4

कीमत: ₹1.93 लाख से शुरू ('हैल्सियन' वेरिएंट से)

 

क्लासिक 350 एक रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल है जो क्लासिक डिजाइन को आधुनिक तकनीक और सुरक्षा फीचर्स के साथ जोड़ती है. हॉलसियन वेरिएंट में ड्यूल-चैनल ABS, अपग्रेडेड J-सीरीज इंजन, बेहतर राइड कंट्रोल और पिछले जनरेशंस की तुलना में बहुत ही आसान ओनरशिप अनुभव शामिल हैं. इसकी रेट्रो स्टाइलिंग और आइकोनिक सिल्हूट अभी भी हर उम्र के लोगों को पसंद आती है.

 

डुअल-चैनल एबीएस सवार को अधिक आत्मविश्वास देता है बिना मोटरसाइकिल की आरामदायक और आसान प्रकृति को प्रभावित किए. क्लासिक 350 का एर्गोनोमिक डिज़ाइन, टूरिंग क्षमताएँ और समयहीन स्टाइल इसे भारत की सबसे लोकप्रिय हाई-एंड मोटरसाइकिलों में से एक बनाते हैं.

 

जावा 42

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कीमत: ₹1.84 लाख से शुरू ('ऑल स्टार ब्लैक' वेरिएंट से)

 

जावा 42 अपने साथ रेट्रो-स्टाइलिंग लाता है, लेकिन इसमें एक आधुनिक और युवा भावना भी है. उच्च वेरिएंट्स में लिक्विड-कूल्ड इंजन, अलॉय व्हील्स, एलईडी लाइटिंग और एक आधुनिक डिज़ाइन है, जो इसे ज्यादा रेट्रो दिखने वाली मोटरसाइकिलों से अलग बनाता है. यह ज़मीन से थोड़ी नीचे और हल्की भी है, जिससे नए राइडर्स के लिए इसे चलाना आसान होता है.

 

डुअल-चैनल एबीएस एक अतिरिक्त सुरक्षा स्तर देता है और मोटरसाइकिल की फुर्तीली हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाता है। जावा 42 का प्रदर्शन, इसकी अनोखी डिज़ाइन और मजेदार राइडिंग अनुभव इसे रेट्रो-मॉडर्न मोटरसाइकिल मार्केट में एक मजबूत दावेदार बनाते हैं.

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