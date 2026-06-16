2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर रिव्यू:ऐसा अपडेट जिसने पूरी बाइक बदल दी

जब 2022 में येज्दी स्क्रैंबलर को पहली बार लॉन्च किया गया था, तो इसमें काफी संभावनाएं थीं, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी थीं. क्लासिक लीजेंड्स ने साफ़ तौर पर लोगों की बात सुनी है और 2026 येज्दी स्क्रैंबलर इसका जवाब लगती है – यह सिर्फ़ एक रिफ्रेश नहीं, बल्कि काफ़ी हद तक बदली हुई मोटरसाइकिल है. नई येज्दी स्क्रैंबलर में लगभग पूरी तरह से नया इंजन, अपडेटेड चेसिस, बेहतर फ़ीचर्स और कुल मिलाकर हल्का पैकेज मिलता है.

₹2 लाख (एक्स-शोरूम) से थोड़ी कम शुरुआती कीमत वाली यह बाइक, क्या इतने कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में लोगों को प्रभावित कर पाएगी और अपनी मज़बूत जगह बना पाएगी? हमने अपडेटेड येज्दी स्क्रैंबलर के साथ कुछ समय बिताया है ताकि यह समझ सकें कि इसमें क्या-क्या खूबियां हैं.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी

पहली नज़र में, 2026 येज्दी स्क्रैंबलर का लुक और बनावट जानी-पहचानी लगेगी. इसका आकार-प्रकार तो जाना-पहचाना है, लेकिन इसकी डिटेल्स अलग हैं. फ्यूल टैंक का आकार और डिज़ाइन बदला गया है, साथ ही डेकल्स भी बदले गए हैं. ओवल नंबर बोर्ड जैसे दिखने वाले साइड पैनल विंटेज डर्ट और फ़्लैट-ट्रैक बाइक की खासियत हैं. साइड पैनल पर लिखा नंबर "69" उस समय की याद दिलाता है जब येज्दी ब्रांड को भारत में आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था; यह असल जावा ब्रांड से अलग होकर बना था.

नई स्क्रैंबलर के साथ कुछ समय बिताने पर इसमें किए गए सुधार साफ़ नज़र आते हैं. पहली पीढ़ी के मॉडल की तुलना में इसकी ओवरऑल क्वालिटी, वेल्डिंग की क्वालिटी और फ़िट-एंड-फ़िनिश में काफ़ी सुधार किया गया है. इसमें डिज़ाइन से जुड़े कुछ प्रैक्टिकल बदलाव भी किए गए हैं – जैसे बेहतर कूलिंग के लिए हॉरिज़ॉन्टली (आड़ा) लगाया गया रेडिएटर और बीच से गुज़रने वाला सिंगल एग्ज़ॉस्ट, जो बेहतर थर्मल मैनेजमेंट देता है और पुराने क्रॉस-पोर्ट वन-इनटू-टू एग्ज़ॉस्ट डिज़ाइन की जगह लेता है.

हो सकता है कि देखने में इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव न दिखे, लेकिन 2026 स्क्रैम्बलर अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कहीं ज़्यादा प्रीमियम और बेहतर ढंग से बनी हुई मोटरसाइकिल लगती है – और इस सेगमेंट में यह बात मायने रखती है.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: इंजन और परफॉर्मेंस

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर में सबसे बड़ा अपडेट इसका नया सिंगल-सिलेंडर इंजन है – और क्लासिक लीजेंड्स ने इसे 'Katar' यूनिट का नाम दिया है. इस 334cc, फोर-वॉल्व DOHC लिक्विड-कूल्ड इंजन में वॉल्वट्रेन, ब्लॉक और क्रैंक को पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. बेहतर परफॉर्मेंस और काफी बेहतर NVH लेवल के लिए इन्हें हल्के मटीरियल से बनाया गया है. बोर और स्ट्रोक पहले जैसे ही हैं, लेकिन पावर और टॉर्क दोनों बढ़ गए हैं – Katar इंजन अब 29.6 bhp की ताकत और 30 Nm का टॉर्क बनाता है, जो पुराने इंजन के मुकाबले 1 bhp और 1.8 Nm टॉर्क ज़्यादा है.

और यह तो बस शुरुआत है – उम्मीद है कि भविष्य में कतार इंजन का इस्तेमाल 'येज़्दी एडवेंचर' में भी किया जाएगा.

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हालांकि, फ्यूलिंग और बेहतर हो सकती थी, खासकर थ्रॉटल को चालू या बंद करने के दौरान. जब तक इंजन के रेव्स (RPM) ज़्यादा रहते हैं, तब तक आपको यह महसूस नहीं होगा, लेकिन कम रेव्स पर चलाने पर फ्यूल मैप की कमियां साफ़ पता चलने लगती हैं – कम से कम हमारी टेस्ट यूनिट में तो ऐसा ही हुआ.

इसके 6-स्पीड गियरबॉक्स को भी बेहतर और तेज़ी से गियर बदलने के लिए ऑप्टिमाइज़ किया गया है - और जब आप गियर बदलते हैं, तो यह रिफाइनमेंट साफ़ महसूस होता है. आप पूरे दिन 100 kmph की रफ़्तार से गाड़ी चला सकते हैं, और इस रफ़्तार तक आसानी से पहुँचने के लिए इसमें काफ़ी पावर है. इंजन का साइज़ छोटा होने के बावजूद, 80-100 kmph की रफ़्तार पकड़ने की क्षमता (roll-on acceleration) काफ़ी अच्छी है. कुल मिलाकर, अपडेटेड इंजन ज़्यादा रिफाइंड, आसानी से रेव होने वाला और ज़्यादा फुर्तीला लगता है.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: चेसिस और सस्पेंशन

इसके चेसिस को भी नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है. डुअल क्रैडल फ़्रेम अब पहले से हल्का और ज़्यादा मज़बूत है, जिससे गाड़ी को संभालने और चलाने का अनुभव बेहतर हुआ है. बेहतर डैम्पिंग और रिबाउंड परफ़ॉर्मेंस के लिए सस्पेंशन को भी बेहतर बनाया गया है; इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट फ़ोर्क्स 150mm का ट्रैवल देते हैं और ट्विन रियर शॉक्स 130mm के ट्रैवल के साथ पांच-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट की सुविधा देते हैं.

इसका फ्रंट एंड अच्छा फ़ीडबैक और बैलेंस देता है, और मोड़ों पर नई येज्दी स्क्रैंबलर की फुर्ती (agility) काफी पसंद आने वाली है. जब तक आप चिकनी सड़क पर हैं, इसका सस्पेंशन सेटअप आपको किसी भी तरह की कमी महसूस नहीं होने देगा.

स्प्रिंग और डैम्पिंग के नए सेटअप की वजह से, यह गाड़ी खराब सड़कों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर पुराने मॉडल के मुकाबले कहीं बेहतर तरीके से चलती है. लेकिन अगर आप तेज़ रफ़्तार में गाड़ी चलाते हैं, तो सस्पेंशन की कमियां साफ़ पता चलने लगती हैं. हाईवे पर तेज़ रफ़्तार में चलते समय, सड़क पर गड्ढों या ऊबड़-खाबड़ हिस्सों से गुज़रते हुए पिछला सस्पेंशन उछलता हुआ महसूस होता है.

हालांकि, जब आप सड़क से हटकर ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर गाड़ी चलाएंगे, तो आपको बेहतर सस्पेंशन की ज़रूरत महसूस होगी, खासकर तब जब आपको ऑफ-रोडिंग का अनुभव हो और आप स्क्रैम्बलर को मुश्किल रास्तों पर तेज़ी से चलाने की कोशिश करें. एक ज़्यादा प्रीमियम सस्पेंशन सेटअप निश्चित रूप से येज़्दी स्क्रैम्बलर की बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ और भी अच्छा लगता. लेकिन फिर भी, यह कोई हार्डकोर ऑफ-रोड मोटरसाइकिल नहीं है और इसे उसी नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: फ़ीचर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स

फीचर्स की बात करें तो, 2026 स्क्रैम्बलर में दो इंजन मैप्स के साथ तीन राइड मोड मिलते हैं. रोड और ऑफ-रोड मोड में पूरी परफॉर्मेंस मिलती है, जबकि रेन मोड में फिसलन वाली स्थितियों में बेहतर ट्रैक्शन के लिए थ्रॉटल रिस्पॉन्स को कम कर दिया जाता है. हर प्रीसेट मोड ट्रैक्शन कंट्रोल लेवल को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करता है, और ऑफ-रोड मोड में रियर ABS को बंद कर दिया जाता है – जिससे ज़रूरत पड़ने पर राइडर को पूरा कंट्रोल मिलता है.

नई स्क्रैंबलर के साथ एक असली शिकायत यह है कि इसके राइड मोड बदलना उतना आसान या सहज नहीं है, जितना होना चाहिए. एक ऐसी मोटरसाइकिल जो मज़ेदार और रोमांचक होनी चाहिए, उसका मुश्किल इंटरफ़ेस अनुभव में रुकावट डालता है. अगर क्लासिक लीजेंड्स इस समस्या को ठीक कर दे, तो यूज़र का अनुभव बेहतर हो जाएगा.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: वैरिएंट्स और कीमतें



2026 येज्दी स्क्रैंबलर चार कलर ऑप्शन में उपलब्ध है, जिनकी कीमतें इस प्रकार हैं:

लीगेसी ब्लैक : ₹1,99,950 (एक्स-शोरूम)

: ₹1,99,950 (एक्स-शोरूम) OG येलो : ₹2,05,950 (एक्स-शोरूम)

: ₹2,05,950 (एक्स-शोरूम) रैली ब्लू: ₹2,08,950 (एक्स-शोरूम)

आपको जो कुछ मिल रहा है—काफ़ी बेहतर इंजन, अपडेटेड चेसिस, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक्स और एक हल्का व ज़्यादा रिफ़ाइंड पैकेज—उसके हिसाब से इसकी कीमत बहुत अच्छी और कॉम्पिटिटिव है.

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर: फ़ैसला

2026 येज्दी स्क्रैंबलर, अपनी पिछली मॉडल की तुलना में काफी बेहतर मोटरसाइकिल है - यह ज़्यादा रिफाइंड, ज़्यादा काबिल, ज़्यादा प्रीमियम और काफी हल्की है. नया Katar इंजन इसकी सबसे बड़ी खासियत है, और बेहतर चेसिस व राइड मोड्स इसे सड़क और ऑफ-रोड, दोनों जगहों पर असल में ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं.

₹2 लाख से कम कीमत में, यह तेज़ी से कॉम्पिटिटिव होते सेगमेंट में एक मज़बूत दावेदार है. अगर पहली पीढ़ी की स्क्रैंबलर ने आपको उत्सुक तो किया लेकिन पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाई, तो 2026 वर्जन पर ज़रूर दोबारा गौर करना चाहिए – क्योंकि क्लासिक लीजेंड्स ने साफ़ तौर पर लोगों की बात सुनी है और उस पर खरा उतरी है.

और जब आप इसकी तुलना दूसरी गाड़ियों से करते हैं, तो इसकी कीमत फ़ैसला लेना और भी आसान बना देती है. जाकर टेस्ट राइड लें. हो सकता है कि यही वो स्क्रैम्बलर हो जिसका आपको इंतज़ार था.