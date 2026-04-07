येज़्दी स्क्रैम्बलर का भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च

क्लासिक लीजेंड्स 23 अप्रैल, 2026 को भारत में नई येज़्दी स्क्रैम्बलर लॉन्च करने की तैयारी में है. यह मोटरसाइकिल के लिए 2022 की शुरुआत में लॉन्च होने के बाद पहला महत्वपूर्ण बदलाव होगा. जबकि येज़्दी लाइनअप के अन्य मॉडलों को समय-समय पर अपडेट मिले हैं, स्क्रैम्बलर में काफी हद तक कोई बदलाव नहीं हुआ है.



इस मोटरसाइकिल के टेस्ट मॉडल कई बार देखे गए हैं. संभावित अपडेट्स में से एक संशोधित रियर सस्पेंशन सेटअप है, जो मौजूदा मॉडल की तुलना में अधिक ट्रैवल पेश करेगा. इसके अलावा, कुछ कॉस्मेटिक बदलावों के साथ-साथ नए कलर ऑप्शन भी आने की उम्मीद है.

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यांत्रिक रूप से, येज़्दी स्क्रैम्बलर में संभवतः वही अल्फा 2 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन लगा रहेगा, जो छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आएगा.

बीएसए ब्रांड की ओर से अधिक क्षमता वाली स्क्रैम्बलर बाइक के लॉन्च को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं. इस वैरिएंट में संभवतः वही 650 सीसी का सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया जाएगा जो बीएसए गोल्ड स्टार 650 में लगा है. गौरतलब है कि गोल्ड स्टार का स्क्रैम्बलर वेरिएंट अंतरराष्ट्रीय बाजारों में पहले ही आ चुका है.

हाल के महीनों में, क्लासिक लीजेंड्स ने अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया है, जिसमें रोडस्टर रेड वुल्फ एडिशन का लॉन्च भी शामिल है, जबकि येज़्दी एडवेंचर पहले ही कई अपडेट चक्रों से गुजर चुकी है, जिनमें से नये अपडेट 2025 के मध्य में हुआ था.