ट्रायम्फ ट्रैकर 400 भारत में रु.2.46 लाख की कीमत पर हुई लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 6, 2026
हाइलाइट्स
- ट्रायम्फ की टीआर-सीरीज़ लाइनअप का छठा मॉडल है
- फ्लैट ट्रैक से प्रेरित स्टाइलिंग और बेहतर एर्गोनॉमिक्स
- ट्रैकर 400 में लगा 349 सीसी का इंजन भारत के लिए ट्यून किया गया है और लगभग 40 बीएचपी की ताकत पैदा करता है
ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स इंडिया ने ट्रैकर 400 लॉन्च किया है, जो इसकी टीआर-सीरीज़ लाइनअप का छठा मॉडल है. रु.2.46 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली यह नई मोटरसाइकिल अन्य 350सीसी मोटरसाइकिलों के साथ खड़ी है, लेकिन स्टाइलिंग के मामले में यह एक अलग दृष्टिकोण अपनाती है.
ट्रैकर 400 की डिज़ाइन फ्लैट ट्रैक मोटरसाइकिलों से प्रेरित है, जो इसकी स्टाइलिंग में झलकती है. अपने अन्य मॉडलों की तुलना में, इसमें एक सपाट और चौड़ा हैंडलबार है, साथ ही फुटपेग्स की स्थिति भी बदली गई है, जिसके परिणामस्वरूप राइडिंग की मुद्रा अधिक सीधी और थोड़ी दबंग हो जाती है.
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देखने में, मोटरसाइकिल का लुक साफ-सुथरा और मिनिमलिस्ट है. इसमें एक सपाट, लंबी सीट, घुटनों के लिए पर्याप्त जगह वाला पतला फ्यूल टैंक और छोटा टेल सेक्शन है. इसके अलावा, इसमें एलईडी हेडलाइट, नंबर बोर्ड पैनल, सीट कवर और अपेक्षाकृत कम बॉडीवर्क है. यह तीन रंगों में उपलब्ध है: रेसिंग येलो, फैंटम ब्लैक और एल्युमिनियम सिल्वर ग्लॉस आदि.
ट्रैकर 400 के अंदरूनी हिस्से में स्पीड 400 के कई हार्डवेयर पार्ट्स मिलते-जुलते हैं. इसमें आगे की तरफ अपसाइड-डाउन सस्पेंशन और पीछे की तरफ गैस-चार्ज्ड मोनोशॉक सस्पेंशन है, दोनों में 140 मिमी का सस्पेंशन ट्रैवल मिलता है. ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं और मोटरसाइकिल में 17 इंच के अलॉय व्हील लगे हैं, जिन पर सड़क के लिए डिज़ाइन किए गए एमआरएफ टायर्स हैं.
ट्रैकर 400 में 349 सीसी का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो पहले के 399 सीसी प्लेटफॉर्म पर आधारित है. इंजन की क्षमता कम करने का उद्देश्य कम जीएसटी (350 सीसी से अधिक की बाइकों पर लगने वाले 40% के मुकाबले 18%) तक कम करना है. यह इंजन 8,750 आरपीएम पर 39.45 बीएचपी और 7,500 आरपीएम पर 32 एनएम का टॉर्क पैदा करता है और इसमें 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
फीचर्स की बात करें तो, ट्रैकर 400 में फुल-एलईडी लाइटिंग और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसमें एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ डिजिटल डिस्प्ले भी है. इसके अलावा, इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, स्विच करने योग्य ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल एबीएस भी मिलता है.
रु.2.46 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर, ट्रैकर 400 स्पीड 400 (रु.2.32 लाख) और स्क्रैम्बलर 400 (रु.2.59 लाख) के बीच आती है. इसके अलावा, टीआर-सीरीज़ की मोटरसाइकिलें अब पहले के 40% जीएसटी के मुकाबले 18% जीएसटी के दायरे में आती हैं. इसके परिणामस्वरूप, पूरी रेंज की कीमतों में बदलाव किया गया है.
बदली हुई कीमतें इस प्रकार है:
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|अंतर
|स्पीड T4
|रु.1.95 लाख
|रु.1.95 लाख
|-
|स्पीड 400
|रु.2.39 लाख
|रु.2.31 लाख
|रु.8,000
|स्क्रैंबलर 400
|रु.2.70 लाख
|रु.2.59 लाख
|रु.11,000
|थ्रक्सटन 400
|रु.2.76 लाख
|रु.2.65 लाख
|रु.11,000
|स्क्रैंबल 400 XC
|रु.2.97 लाख
|रु.2.89 लाख
|रु.8,000
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