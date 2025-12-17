ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई लॉन्च

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने यूके में अपनी 400cc लाइन-अप को नई ट्रैकर 400 के लॉन्च के साथ बढ़ाया है. यह एक रेट्रो-स्टाइल रोडस्टर है जो क्लासिक फ्लैट-ट्रैक मोटरसाइकिलों से प्रेरित है. हालांकि यह स्पीड 400 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन ट्रैकर 400 में थ्रक्सटन 400 का स्पोर्टी इंजन ट्यून है, जो इसे ट्रायम्फ की छोटी-कैपेसिटी रेंज में ज़्यादा आकर्षक और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ऑप्शन बनाता है.

दिखने में, ट्रैकर 400 को एक क्लीन, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन मिलता है जो फ्लैट-ट्रैक एस्थेटिक्स के हिसाब से है. मुख्य खासियतों में एक फ्लैट और लंबी सीट, प्रमुख घुटनों के लिए जगह वाला पतला फ्यूल टैंक, और एक छोटा, मोटा टेल सेक्शन शामिल है जो मोटरसाइकिल को एक मकसद वाला लुक देता है. गोल LED हेडलैंप, ट्रैकर-स्टाइल साइड पैनल, सीट काउल, और कम बॉडीवर्क जैसी डिटेल्स इसके पुराने ज़माने के लुक को और मज़बूत करती हैं.

साइकिल के ज़्यादातर पार्ट्स स्पीड 400 से लिए गए हैं. ट्रैकर 400 में हाइब्रिड पेरिमीटर स्टील फ्रेम है, जिसमें सस्पेंशन का काम अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड रियर मोनोशॉक करते हैं. ब्रेकिंग दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक से होती है, जिसे डुअल-चैनल ABS सपोर्ट करता है. मोटरसाइकिल 17-इंच अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें रोड-फोकस्ड, नॉबी-स्टाइल टायर लगे हैं जो इसके ट्रैकर-प्रेरित लुक को पूरा करते हैं. फीचर्स के मामले में, ट्रैकर 400 काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है, जिसमें फुल-LED लाइटिंग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं.

इसके सेंटर में जाना-पहचाना 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो स्पीड 400 के साथ शेयर किया गया है लेकिन थ्रक्सटन 400 स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ट्यून किया गया है. इस रूप में, यह 9,000rpm पर लगभग 41.5bhp और 7,500rpm पर 37.5Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे एक ज़बरदस्त मिड-रेंज पंच मिलता है. यह मोटर सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ आती है.

भारत में बनने के बावजूद, ट्रायम्फ ट्रैकर 400 के भारत में लॉन्च होने की संभावना फिलहाल कम है, जिसका मुख्य कारण हाल ही में GST से जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी है. हालांकि, खबरों के मुताबिक बजाज रिवाइज्ड GST नियमों के हिसाब से एक नए 350cc इंजन पर काम कर रहा है, इसलिए इस बाइक के 350cc इंजन वाले वर्जन को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा सकता है.