ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई लॉन्च

पत्रिकायूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
निसान बी-सेगमेंट एमपीवीएमजी जेडएस एचईवीफॉक्सवैगन New T-Rocफॉक्सवैगन टेरॉन
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
यामाहा यामाहा एनमैक्स 155बीएमडब्ल्यूज़ीनोट्रायंफयामाहा YZF MT-07
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

ट्रायम्फ ट्रैकर 400 यूके में हुई लॉन्च

यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है और इसमें थ्रक्सटन 400 की ट्यूनिंग है.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित दिसंबर 17, 2025

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • यह स्पीड 400 के प्लेटफॉर्म पर आधारित है
  • इसमें थ्रक्सटन 400 में मिलने वाला ज़्यादा अग्रेसिव ट्यून वाला मोटर है
  • भारत में लॉन्च होने की संभावना कम है

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने यूके में अपनी 400cc लाइन-अप को नई ट्रैकर 400 के लॉन्च के साथ बढ़ाया है. यह एक रेट्रो-स्टाइल रोडस्टर है जो क्लासिक फ्लैट-ट्रैक मोटरसाइकिलों से प्रेरित है. हालांकि यह स्पीड 400 प्लेटफॉर्म पर आधारित है, लेकिन ट्रैकर 400 में थ्रक्सटन 400 का स्पोर्टी इंजन ट्यून है, जो इसे ट्रायम्फ की छोटी-कैपेसिटी रेंज में ज़्यादा आकर्षक और परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड ऑप्शन बनाता है.

 

यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X पर मिल रही रु.13,300 की कीमत वाली एक्सेसरीज़ मुफ्त

triumph Tracker 400 edited carandbike 2

दिखने में, ट्रैकर 400 को एक क्लीन, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन मिलता है जो फ्लैट-ट्रैक एस्थेटिक्स के हिसाब से है. मुख्य खासियतों में एक फ्लैट और लंबी सीट, प्रमुख घुटनों के लिए जगह वाला पतला फ्यूल टैंक, और एक छोटा, मोटा टेल सेक्शन शामिल है जो मोटरसाइकिल को एक मकसद वाला लुक देता है. गोल LED हेडलैंप, ट्रैकर-स्टाइल साइड पैनल, सीट काउल, और कम बॉडीवर्क जैसी डिटेल्स इसके पुराने ज़माने के लुक को और मज़बूत करती हैं.

triumph Tracker 400 edited carandbike 3

साइकिल के ज़्यादातर पार्ट्स स्पीड 400 से लिए गए हैं. ट्रैकर 400 में हाइब्रिड पेरिमीटर स्टील फ्रेम है, जिसमें सस्पेंशन का काम अपसाइड-डाउन फ्रंट फोर्क्स और गैस-चार्ज्ड रियर मोनोशॉक करते हैं. ब्रेकिंग दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक से होती है, जिसे डुअल-चैनल ABS सपोर्ट करता है. मोटरसाइकिल 17-इंच अलॉय व्हील्स पर चलती है, जिसमें रोड-फोकस्ड, नॉबी-स्टाइल टायर लगे हैं जो इसके ट्रैकर-प्रेरित लुक को पूरा करते हैं. फीचर्स के मामले में, ट्रैकर 400 काफी अच्छी तरह से इक्विप्ड है, जिसमें फुल-LED लाइटिंग, सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS स्टैंडर्ड के तौर पर मिलते हैं.

triumph Tracker 400 edited carandbike 6

इसके सेंटर में जाना-पहचाना 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो स्पीड 400 के साथ शेयर किया गया है लेकिन थ्रक्सटन 400 स्पेसिफिकेशन्स के हिसाब से ट्यून किया गया है. इस रूप में, यह 9,000rpm पर लगभग 41.5bhp और 7,500rpm पर 37.5Nm का टॉर्क बनाता है, जिससे एक ज़बरदस्त मिड-रेंज पंच मिलता है. यह मोटर सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ आती है.

triumph Tracker 400 edited carandbike 5

भारत में बनने के बावजूद, ट्रायम्फ ट्रैकर 400 के भारत में लॉन्च होने की संभावना फिलहाल कम है, जिसका मुख्य कारण हाल ही में GST से जुड़ी कीमतों में बढ़ोतरी है. हालांकि, खबरों के मुताबिक बजाज रिवाइज्ड GST नियमों के हिसाब से एक नए 350cc इंजन पर काम कर रहा है, इसलिए इस बाइक के 350cc इंजन वाले वर्जन को भारत में लॉन्च करने पर विचार किया जा सकता है.

# triumph motorcycles# Triumph Tracker 400# Triumph Tracker 400 specifications# Triumph Tracker 400 features# Bikes# Two wheeler# Latest News# Auto Industry# Bikes# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

पुरानी कारों पर शानदार डील

सभी यूज़्ड कार देखें
  • यूज़्ड 2022 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.2
    2022 ह्युंडई क्रेटा
    1.5 SX Executive Trim | 44,525 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.25 लाख
    ₹ 25,905/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2019 ह्युंडई क्रेटा, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2019 ह्युंडई क्रेटा
    1.6 E Plus | 39,970 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 9.25 लाख
    ₹ 20,717/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 किया सॉनेट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 किया सॉनेट
    HTX | 16,940 km | डीज़ल | आटोमेटिक
    Rs. 11.9 लाख
    ₹ 26,652/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर
    G 1.0 | 23,740 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 10.5 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.8
    2024 महिंद्रा थार
    LX RWD 4 Seater Hard Top | 15,465 km | पेट्रोल | आटोमेटिक
    Rs. 13.9 लाख
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 मारुति सुजुकी स्विफ्ट
    VXI BS IV | 29,000 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 6.75 लाख
    ₹ 15,118/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा, Yozna Vihar, New Delhi
    9.0
    2024 मारुति सुजुकी ब्रेज़ा
    VXI | 6,199 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 10.25 लाख
    ₹ 22,956/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, Yozna Vihar, New Delhi
    8.4
    2024 मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा
    Alpha | 32,437 km | हाइब्रिड | मैन्युअल
    Rs. 13.5 लाख
    ₹ 30,235/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800, Yozna Vihar, New Delhi
    7.9
    2016 मारुति सुजुकी अल्टो 800
    LXI | 67,123 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 2.15 लाख
    ₹ 4,815/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi
  • यूज़्ड 2022 महिंद्रा थार, Yozna Vihar, New Delhi
    8.6
    2022 महिंद्रा थार
    LX Hard Top 4 seater | 23,631 km | पेट्रोल | मैन्युअल
    Rs. 12.75 लाख
    ₹ 28,556/माह emi
    Max Motors Yozna Vihar, New Delhi

लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल्स

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
  • डुअल-चैनल ABS के साथ, पल्सर 220F को दो नए रंग विकल्प भी मिलते हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
  • डिस्काउंट के बाद, एंट्री-लेवल कावासाकी एडवेंचर टूरर की कीमत रु.3.24 लाख (एक्स-शोरूम) है.
    कावासाकी वर्सेस-एक्स 300 पर मिल रहा रु.25,000 का डिस्काउंट
  • डुअल-चैनल ABS के साथ, पल्सर 220F को दो नए रंग विकल्प भी मिलते हैं.
    बदली हुई बजाज पल्सर 220F हुई लॉन्च, मिला डुअल-चैनल ABS
  • यह आंकड़ा अप्रैल 2024 में स्कूटर लॉन्च होने के 2 साल के अंदर हासिल हुआ है.
    एथर ने पार किया 2 लाख रिज़्टा की बिक्री का आंकड़ा
  • X440 लाइनअप में अब तीन मॉडल शामिल हैं: X440 विविड, X440 S और नया X440 T. यहां प्रत्येक मॉडल के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है.
    2025 हार्ली-डेविडसन X440 T और X440 S और X440 विविड: लाइनअप की जानकारी
  • हुस्कवर्ना स्वार्टपिलेन 401, साथ ही विटपिलेन 401 अब इंजन कंट्रोल यूनिट (ईसीयू) के सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए वैश्विक रिकॉल का हिस्सा हैं.
    इंजन स्टॉल समस्या के कारण हुस्कवर्ना 401 मॉडल बुलाया गया वापस
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें