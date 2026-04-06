भारत में ट्रायम्फ की 350cc रेंज हुई लॉन्च, स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 की हुई रु.21,500 तक सस्ती
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अप्रैल 6, 2026
हाइलाइट्स
- ट्रायम्फ ने 350 सीसी इंजन के साथ स्पीड 400, स्पीड टी4, थ्रक्सटन 400, स्क्रैम्बलर 400 एक्ससी और ट्रैकर 400 लॉन्च की हैं
- कंपनी के अनुसार, ऑन-रोड कीमतों में रु.21,500 तक की कमी आई है
- इन बाइक्स की शुरुआती कीमत रु.1.95 लाख (एक्स-शोरूम) है
2025 के अंत में 350cc+ मोटरसाइकिलों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में भारी वृद्धि से परेशान होकर, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अब अपनी 400 रेंज की मोटरसाइकिलों में 350cc से कम क्षमता वाला छोटा इंजन पेश किया है. इस कदम के साथ, स्पीड 400, स्पीड T4, थ्रक्सटन 400, स्क्रैम्बलर 400 X और 400 XC और हाल ही में लॉन्च हुई ट्रैकर 400 सहित इन बाइकों पर अब पहले की तरह 40% GST के बजाय केवल 18% GST लगेगा. निर्माता के अनुसार, GST में कमी के कारण ट्रायम्फ 400 रेंज की ऑन-रोड कीमतों में रु.21,500 तक की गिरावट आई है.
ट्रायम्फ 350सीसी रेंज: नई कीमतें सामने आईं
नए, छोटे आकार के टीआर सीरीज सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस, स्पीड टी4 की शुरुआती कीमत रु.1.95 लाख है, जबकि स्पीड 400 की कीमत रु.2.32 लाख से शुरू होती है. स्क्रैम्बलर 400 की कीमत रु.2.59 लाख है, जिसमें एक्ससी वेरिएंट की कीमत रु.30,000 अधिक है, और थ्रक्सटन 400 की कीमत रु.2.66 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.
ट्रायम्फ ने अभी तक नए इंजन के विस्तृत तकनीकी खासियतों को साझा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने ट्रैकर 400 की अधिकतम शक्ति 8,750 आरपीएम पर 39.45 बीएचपी होने की पुष्टि की है.
यह भी पढ़ें: ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलें 6-7 अप्रैल को होंगी लॉन्च
नए इंजन के अलावा, ट्रायम्फ 400 रेंज में बड़े पैमाने पर कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, कंपनी के एक बयान में पहले की मोटरसाइकिलों में देखी गई 'इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, परिष्कार, जोशीले इंजन की खासियत और ट्रायम्फ की खास फिट एंड फिनिश' के समान स्तर को बरकरार रखने का वादा किया है.
अपडेटेड रेंज के लॉन्च के अवसर पर, बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रोबाइकिंग अध्यक्ष, मानिक नांगिया ने कहा, “हमारी 400 रेंज की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर, अब भारतीय सड़कों पर 1 लाख ट्रायम्फ बाइक्स मौजूद हैं, और हम वित्त वर्ष 2027 में मजबूत गति के साथ प्रवेश कर रहे हैं. 18% जीएसटी से प्रतिस्पर्धी कीमतों को बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही हमारे मॉडलों की खासियत और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता भी बरकरार रहती है. हमें विश्वास है कि इन ऑन-रोड बचत के साथ, हम और भी कई राइडर्स को ट्रायम्फ परिवार से जोड़ पाएंगे.”
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लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल्स
- ट्रायंफ टाइगर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.39 - 20.79 लाख
- ट्रायंफ रॉकेट 3एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.23 - 23.09 लाख
- ट्रायंफ स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.48 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ टाइगर 900एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.74 - 17.99 लाख
- ट्रायंफ बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.71 - 11.38 लाख
- ट्रायंफ ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.41 लाख
- ट्रायंफ बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.4 - 13.3 लाख
- ट्रायंफ टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.1 लाख
- ट्रायंफ बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.82 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 - 11.22 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.1 लाख
- ट्रायंफ गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.76 - 23.07 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.7 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 लाख
- ट्रायंफ गति 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.83 लाख
- ट्रायंफ गति T4एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 लाख
- ट्रायंफ Speed Triple 1200 RXएक्स-शोरूम कीमत₹ 23.07 लाख
- ट्रायंफ स्पीड ट्विन 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.95 - 15.7 लाख
- ट्रायंफ थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 लाख
- ट्रायंफ डेटोना 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.97 लाख
अपकमिंग कार्स
- फॉक्सवैगन टाइगनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 9, 2026
- विनफ़ास्ट VF MPV 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 15, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 21, 2026
- स्कोडा एन्याकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- स्कोडा 7S कॉन्सेप्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 28 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 22, 2026
- महिंद्रा ईकेयूवी100एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
- किया ईवी2एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 23, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- सुज़ुकी Burgman Street 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.15 - 1.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- सिंपल एनर्जी Ultraएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
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