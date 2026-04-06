भारत में ट्रायम्फ की 350cc रेंज हुई लॉन्च, स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 की हुई रु.21,500 तक सस्ती

2025 के अंत में 350cc+ मोटरसाइकिलों पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) में भारी वृद्धि से परेशान होकर, ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स ने अब अपनी 400 रेंज की मोटरसाइकिलों में 350cc से कम क्षमता वाला छोटा इंजन पेश किया है. इस कदम के साथ, स्पीड 400, स्पीड T4, थ्रक्सटन 400, स्क्रैम्बलर 400 X और 400 XC और हाल ही में लॉन्च हुई ट्रैकर 400 सहित इन बाइकों पर अब पहले की तरह 40% GST के बजाय केवल 18% GST लगेगा. निर्माता के अनुसार, GST में कमी के कारण ट्रायम्फ 400 रेंज की ऑन-रोड कीमतों में रु.21,500 तक की गिरावट आई है.

ट्रायम्फ 350सीसी रेंज: नई कीमतें सामने आईं

नए, छोटे आकार के टीआर सीरीज सिंगल-सिलेंडर इंजन से लैस, स्पीड टी4 की शुरुआती कीमत रु.1.95 लाख है, जबकि स्पीड 400 की कीमत रु.2.32 लाख से शुरू होती है. स्क्रैम्बलर 400 की कीमत रु.2.59 लाख है, जिसमें एक्ससी वेरिएंट की कीमत रु.30,000 अधिक है, और थ्रक्सटन 400 की कीमत रु.2.66 लाख है (सभी कीमतें एक्स-शोरूम) हैं.

ट्रायम्फ ने अभी तक नए इंजन के विस्तृत तकनीकी खासियतों को साझा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने ट्रैकर 400 की अधिकतम शक्ति 8,750 आरपीएम पर 39.45 बीएचपी होने की पुष्टि की है.

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नए इंजन के अलावा, ट्रायम्फ 400 रेंज में बड़े पैमाने पर कोई बदलाव होने की उम्मीद नहीं है, कंपनी के एक बयान में पहले की मोटरसाइकिलों में देखी गई 'इंजीनियरिंग उत्कृष्टता, परिष्कार, जोशीले इंजन की खासियत और ट्रायम्फ की खास फिट एंड फिनिश' के समान स्तर को बरकरार रखने का वादा किया है.

अपडेटेड रेंज के लॉन्च के अवसर पर, बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रोबाइकिंग अध्यक्ष, मानिक नांगिया ने कहा, “हमारी 400 रेंज की जबरदस्त सफलता से उत्साहित होकर, अब भारतीय सड़कों पर 1 लाख ट्रायम्फ बाइक्स मौजूद हैं, और हम वित्त वर्ष 2027 में मजबूत गति के साथ प्रवेश कर रहे हैं. 18% जीएसटी से प्रतिस्पर्धी कीमतों को बनाए रखने में मदद मिलती है, साथ ही हमारे मॉडलों की खासियत और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता भी बरकरार रहती है. हमें विश्वास है कि इन ऑन-रोड बचत के साथ, हम और भी कई राइडर्स को ट्रायम्फ परिवार से जोड़ पाएंगे.”