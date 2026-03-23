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ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलें 6-7 अप्रैल को होंगी लॉन्च

कम जीएसटी दरों का अनुपालन करने के लिए ट्रायम्फ मोटरसाइकिल्स 6-7 अप्रैल को भारत में अपनी नई सब-350सीसी मोटरसाइकिलों को लॉन्च करेगी.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित मार्च 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • भारत में अप्रैल में ट्रायम्फ की नई सब-350cc रेंज लॉन्च होगी
  • छोटे इंजन के कारण टैक्स स्लैब में 18% की कमी आएगी
  • इस बाइक में मौजूदा 400cc प्लेटफॉर्म का छोटा वर्जन होगा

ट्रायम्फ अपनी लोकप्रिय मॉडलों जैसे स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400X और थ्रक्सटन 400 के 350cc से छोटे इंजन वाले नए वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने 6-7 अप्रैल को एक लॉन्च इवेंट का आयोजन किया है और उम्मीद है कि इस इवेंट में आने  मॉडलों की कीमतों की घोषणा की जाएगी.

 

यह भी पढ़ें: 2026 ट्रायम्फ डेटोना 660 को विदेशों में फीचर और हार्डवेयर अपडेट मिले

Triumph Scrambler 400 XC web 20

इस रणनीति का मुख्य कारण कीमतों को कम करना है. टैक्स स्लैब में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर इससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की तुलना में काफी अधिक टैक्स लगता है. इंजन क्षमता को 350 सीसी से नीचे लाकर, ट्रायम्फ नई मोटरसाइकिलों को 18% के कम टैक्स दायरे में बेच सकती है, जो वर्तमान में 40% जीएसटी कर दायरे में आता है. इस कदम से स्पीड, स्क्रैम्बलर और थ्रक्सटन मॉडल भारतीय बाजार में खरीदारों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे.

Triumph Thruxton 400 web 27

नए मॉडलों में बजाज ऑटो के साथ साझेदारी में विकसित मौजूदा 400 सीसी सिंगल-सिलेंडर प्लेटफॉर्म का बदला हुआ एडिशन दिया गया है. इंजन क्षमता में कमी संभवतः छोटे बोर के कारण होगी, जिससे मौजूदा 399 सीसी इंजन (लगभग 40 बीएचपी) की तुलना में ताकत थोड़ी कम हो जाएगी. बदली हुई कीमत के साथ, ट्रायम्फ 400 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगी.

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