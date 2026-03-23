ट्रायम्फ की 350cc मोटरसाइकिलें 6-7 अप्रैल को होंगी लॉन्च
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित मार्च 23, 2026
हाइलाइट्स
- भारत में अप्रैल में ट्रायम्फ की नई सब-350cc रेंज लॉन्च होगी
- छोटे इंजन के कारण टैक्स स्लैब में 18% की कमी आएगी
- इस बाइक में मौजूदा 400cc प्लेटफॉर्म का छोटा वर्जन होगा
ट्रायम्फ अपनी लोकप्रिय मॉडलों जैसे स्पीड 400, स्क्रैम्बलर 400X और थ्रक्सटन 400 के 350cc से छोटे इंजन वाले नए वर्जन को लॉन्च करने की तैयारी में है. कंपनी ने 6-7 अप्रैल को एक लॉन्च इवेंट का आयोजन किया है और उम्मीद है कि इस इवेंट में आने मॉडलों की कीमतों की घोषणा की जाएगी.
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इस रणनीति का मुख्य कारण कीमतों को कम करना है. टैक्स स्लैब में हाल ही में हुए बदलावों के अनुसार, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर इससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों की तुलना में काफी अधिक टैक्स लगता है. इंजन क्षमता को 350 सीसी से नीचे लाकर, ट्रायम्फ नई मोटरसाइकिलों को 18% के कम टैक्स दायरे में बेच सकती है, जो वर्तमान में 40% जीएसटी कर दायरे में आता है. इस कदम से स्पीड, स्क्रैम्बलर और थ्रक्सटन मॉडल भारतीय बाजार में खरीदारों के लिए अधिक सुलभ हो जाएंगे.
नए मॉडलों में बजाज ऑटो के साथ साझेदारी में विकसित मौजूदा 400 सीसी सिंगल-सिलेंडर प्लेटफॉर्म का बदला हुआ एडिशन दिया गया है. इंजन क्षमता में कमी संभवतः छोटे बोर के कारण होगी, जिससे मौजूदा 399 सीसी इंजन (लगभग 40 बीएचपी) की तुलना में ताकत थोड़ी कम हो जाएगी. बदली हुई कीमत के साथ, ट्रायम्फ 400 सीसी से कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकेगी.
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लोकप्रिय ट्रायंफ मॉडल्स
- ट्रायंफ टाइगर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 19.39 - 20.79 लाख
- ट्रायंफ रॉकेट 3एक्स-शोरूम कीमत₹ 22.23 - 23.09 लाख
- ट्रायंफ स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.48 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ टाइगर 900एक्स-शोरूम कीमत₹ 15.74 - 17.99 लाख
- ट्रायंफ बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.71 - 11.38 लाख
- ट्रायंफ ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 8.41 लाख
- ट्रायंफ बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.4 - 13.3 लाख
- ट्रायंफ टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.1 लाख
- ट्रायंफ बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम कीमत₹ 13.82 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम कीमत₹ 10.55 - 11.22 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.1 लाख
- ट्रायंफ गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम कीमत₹ 21.79 - 23.07 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.7 लाख
- ट्रायंफ स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम कीमत₹ 3.32 लाख
- ट्रायंफ गति 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.83 लाख
- ट्रायंफ गति T4एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.25 लाख
- ट्रायंफ Speed Triple 1200 RXएक्स-शोरूम कीमत₹ 23.07 लाख
- ट्रायंफ स्पीड ट्विन 1200एक्स-शोरूम कीमत₹ 12.95 - 15.7 लाख
- ट्रायंफ थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम कीमत₹ 3.1 लाख
- ट्रायंफ डेटोना 660एक्स-शोरूम कीमत₹ 10.97 लाख
अपकमिंग कार्स
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 24, 2026
- बीयेडी एटो 3 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 27 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 25, 2026
- रेनो अरकानाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- फॉक्सवैगन तेराएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 40 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 26, 2026
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- टोयोटा Urban Cruiser Ebellaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 27, 2026
- इसुज़ू डी-मैक्स वी-क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 30, 2026
- मर्सिडीज़-बेंज़ सीएलए ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 70 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 10, 2026
- एमजी महामहिमएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 38 - 43 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 12, 2026
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 16, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड स्क्रैम्बलर 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.6 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- रॉयल एनफील्ड फ्लाइंग पिस्सू S6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 7.5 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली 752 एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 6 - 7 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमार्च 31, 2026
- बेनेली लिओसीनो 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 8.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएमडब्ल्यू F 450 GSएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.1 - 4.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- बीएसए स्क्रैम्बलर 650एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.25 - 3.6 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- यामाहा YZF R9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12.2 - 13.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअप्रैल 30, 2026
- ट्रायंफ Tiger Sport 800एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 11.5 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- केटीएम 390 एसएमसी आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.6 - 3.65 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चमई 31, 2026
- यामाहा YZF R7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9.5 - 11 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजून 30, 2026
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