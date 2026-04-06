ट्रायम्फ 350 सीसी बनाम 400 सीसी पावरट्रेन और कीमत की तुलना: छोटे इंजन से क्या बदलाव हुए

ट्रायम्फ ने आखिरकार भारतीय बाजार में अपनी 350 सीसी मोटरसाइकिल रेंज लॉन्च कर दी है. ट्रायम्फ के नए 350 सीसी इंजन रेंज को मूल रूप से पहले के 400 सीसी इंजन का छोटा वैरिेएंट माना जा सकता है, जिसे 18% के कम जीएसटी स्लैब के अंतर्गत लाने के लिए पेश किया गया है. हालांकि प्लेटफॉर्म, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और डिज़ाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कमी के कारण पूरी रेंज में आउटपुट और परफॉर्मेंस के आंकड़े कागज़ पर कम हो गए हैं.

ट्रायम्फ स्पीड 400

स्पीड मॉडल की बात करें तो, पहले के 400cc मॉडल की पावर 39.5 bhp थी, जबकि इसके मौजूदा 350cc मॉडल की पावर अब 36.5 bhp है, यानी 3 bhp की कमी आई है. टॉर्क 37.5 Nm से घटकर 32 Nm हो गया है और यह उच्च RPM पर मिलता है. इसका असर टॉप स्पीड में भी दिखता है, जो पहले 148.7 kmph थी और अब 147 kmph (दावा की गई) है.

यह भी पढ़ें: भारत में ट्रायम्फ की 350cc रेंज हुई लॉन्च, स्पीड 400 और थ्रक्सटन 400 की हुई रु.21,500 तक सस्ती

कीमत में भी कमी की गई है, स्पीड 400 की कीमत अब रु.2.32 लाख है, जबकि पहले यह रु.2.39 लाख थी.

ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400 X

स्क्रैम्बलर 400 एक्स की बात करें तो, इसकी ताकत 39.5 बीएचपी से घटकर 36.5 बीएचपी हो जाती है, और टॉर्क भी 6,500 आरपीएम पर 37.5 एनएम से घटकर 7,000 आरपीएम पर 32 एनएम हो जाता है. स्पीड 400 की तरह, स्क्रैम्बलर में भी टॉर्क उच्च आरपीएम रेंज में मिलता है. इसके अलावा, इसकी टॉप स्पीड भी 146.5 किमी प्रति घंटे से घटकर 144 किमी प्रति घंटे हो जाती है.

कीमत में भी बदलाव किया गया है, अब यह मॉडल रु.2.70 लाख के बजाय रु.2.59 लाख में बिकेगा. वहीं, स्क्रैम्बलर 400 XC की कीमत रु.2.97 लाख से घटाकर रु.2.89 लाख कर दी गई है.

ट्रायम्फ थ्रक्सटन और ट्रैकर 400

अब बात करते हैं थ्रक्सटन और हाल ही में लॉन्च हुई ट्रैकर 400 की. 400cc वाले मॉडल 9,000 rpm पर 41.4 bhp की ताकत पैदा करते हैं, जबकि 350cc वाले मॉडल अब 8,750 rpm पर 39.4 bhp की ताकत पैदा करते हैं. टॉर्क भी 7,500 rpm पर 37.5 Nm से घटकर 32 Nm हो गया है. थ्रक्सटन की अधिकतम गति 161 किमी प्रति घंटा से घटकर 157 किमी प्रति घंटा हो गई है, जबकि ट्रैकर की अधिकतम गति 156.9 किमी प्रति घंटा से घटकर 154 किमी प्रति घंटा हो गई है.

कीमत की बात करें तो, थ्रक्सटन की कीमत अब रु.2.76 लाख से घटकर रु.2.65 लाख हो गई है, जबकि ट्रैकर को अभी-अभी रु.2.46 लाख में लॉन्च किया गया है.

ट्रायम्फ स्पीड T4

TR-सीरीज़ रेंज के एंट्री-लेवल मॉडल स्पीड T4 की पावर 7,000 rpm पर 30.5 bhp से घटकर 7,500 rpm पर 28.6 bhp हो जाती है, जबकि टॉर्क 5,000 rpm पर 36 Nm से घटकर 5,500 rpm पर 31 Nm हो जाता है. टॉप स्पीड भी 141.4 किमी प्रति घंटे से घटकर 137 किमी प्रति घंटे हो जाती है.

इस रेंज के बाकी मॉडलों के विपरीत, इसकी कीमत रु.1.95 लाख पर अपरिवर्तित बनी हुई है.

सभी मॉडलों में, 350cc इंजन के आने से पावर में लगभग 2-3 bhp, टॉर्क में 5-6 Nm की गिरावट आती है और टॉप स्पीड में मामूली कमी आती है. हालांकि पीक पावर के आंकड़े लगभग समान रहते हैं, लेकिन कम टॉर्क और परफॉर्मेंस में मामूली गिरावट कागज़ पर ज़्यादा ध्यान देने योग्य है. फिर भी, सभी मॉडलों की कीमतों में कमी से इन बदलावों की भरपाई होने की उम्मीद है.

सभी कीमतें एक्स-शोरूम हैं