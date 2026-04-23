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2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर भारत में रु.2 लाख की शुरुआती कीमत पर हुई लॉन्च

2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर को नए रंग विकल्पों के साथ-साथ नए फीचर्स और हार्डवेयर के साथ अपडेटेड स्टाइलिंग मिलती है,
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द्वारा ऋषभ परमार

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3 मिनट पढ़े

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प्रकाशित अप्रैल 23, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर की कीमत रु.2 लाख से लेकर रु.2.09 लाख तक है
  • यह चार रंगों में उपलब्ध है - लेगेसी ब्लैक, ओजी येलो, रूज रेड और रैली ब्लू
  • येज़्दी इसमें 'Katar' नाम का एक नया 334 सीसी इंजन भी दे रही है

क्लासिक लीजेंड्स ने भारत में अपडेटेड 2026 येज़्दी स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जिसकी शुरुआती कीमत रु.1,99,950 (एक्स-शोरूम) है. इस 2026 मॉडल में नए स्टाइल, नए रंग विकल्प, नए फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं. इंजन को भी बेहतर परफॉर्मेंस के लिए ट्यून किया गया है. यह मोटरसाइकिल चार अलग-अलग रंगों, लेगेसी ब्लैक, ओजी येलो, रूज रेड और रैली ब्लू में उपलब्ध होगी. ओजी येलो और रूज रेड की कीमत रु.2,05,950 है, जबकि रैली ब्लू सबसे महंगा मॉडल है जिसकी कीमत रु.2,08,950 (एक्स-शोरूम) है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में बीएसए स्क्रैम्बलर 650 लॉन्च; कीमतें रु.3.25 लाख से शुरू

Yezdi Scrambler 2

कंपनी ने मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई भी 13 मिमी बढ़ाकर 813 मिमी कर दी है

 

येज़्दी स्क्रैम्बलर: खासियतें

नई येज़्दी का कहना है कि उसने बेहतर हैंडलिंग के लिए मोटरसाइकिल के चेसिस को ऑप्टिमाइज़ किया है. असल में, डुअल क्रैडल फ्रेम को और मज़बूत बनाया गया है, जिससे अब बेहतर कंट्रोल मिलने की उम्मीद है. कंपनी ने मोटरसाइकिल की सीट की ऊंचाई भी 13 मिमी बढ़ाकर 813 मिमी कर दी है; हालांकि, ग्राउंड क्लीयरेंस 200 मिमी  के साथ अपरिवर्तित है. सस्पेंशन भी अपरिवर्तित है, आगे 150 मिमी के फोर्क और पीछे 130 मिमी के शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं.

 

येज़्दी स्क्रैम्बलर: इंजन

Yezdi Scrambler 4

नया 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन 29.5 बीएचपी से अधिक ताकत और 30 एनएम का टॉर्क बनाता है

 

कंपनी ने एक बिल्कुल नया इंजन भी पेश किया है, जिसका नाम 'कतार' रखा गया है. यह नया 334 सीसी, सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन 29.5 बीएचपी से अधिक की ताकत और 30 एनएम का अधिकतम टॉर्क बनाता है. बेहतर थर्मल मैनेजमेंट के लिए एग्जॉस्ट को अब बीच में रूट किया गया है, और कंपनी का दावा है कि इससे आवाज़ और शोर का स्तर भी बेहतर हुआ है. इंजन के डिजाइन को दिखने में भी अपडेट किया गया है, और अब इसमें कतार का बैज और हेड व कवर पर ब्रॉन्ज फिनिश दी गई है. कंपनी का दावा है कि यह इंजन अब 30 किमी प्रति लीटर का माइलेज देता है.

 

येज़्दी स्क्रैम्बलर: डिज़ाइन और फीचर्स

Yezdi Scrambler 3

अंडे के आकार का साइड पैनल पर '69' रेसिंग नंबर भी दर्ज है, और फ्यूल टैंक के ऊपर स्क्रैम्बलर लिखा हुआ है

 

दिखने में, मोटरसाइकिल को एक नया रूप दिया गया है जिसमें टैंक पर येज़्दी के ग्राफ़िक्स ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं. अंडे के आकार का साइड पैनल पर '69' रेसिंग नंबर और फ्यूल टैंक के ऊपर स्क्रैम्बलर लिखावट भी है. मोटरसाइकिल में रिब्ड सीट, ज़्यादा सीधा टेल सेक्शन, एलईडी हेडलाइट और नए एलईडी इंडिकेटर भी दिए गए हैं. येज़्दी सेमी-नॉबी टायरों से लिपटे वायर-स्पोक व्हील भी पेश कर रही है, जो इसे डुअल उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं.

Yezdi Scrambler 5

येज्दी तीन प्रीसेट ट्रैक्शन कंट्रोल मोड के साथ आती है - रोड, ऑफ-रोड और रेन

 

फीचर्स की बात करें तो, इसमें पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ-साथ हैंडलबार पर डी-पैड कंट्रोल दिए गए हैं, जिनकी मदद से आप फंक्शन्स को एक्सेस कर सकते हैं. इसमें टाइप-ए और टाइप-सी पोर्ट वाला यूएसबी माउंट भी है. इलेक्ट्रॉनिक एड्स की बात करें तो, इसमें डुअल-चैनल एबीएस और तीन प्रीसेट ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स - रोड, ऑफ-रोड और रेन - मिलते हैं.

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