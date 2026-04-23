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भारत में बीएसए स्क्रैम्बलर 650 लॉन्च; कीमतें रु.3.25 लाख से शुरू

स्क्रैम्बलर 650, गोल्ड स्टार 650 के बाद भारत में आने वाली बीएसए की दूसरी मोटरसाइकिल है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अप्रैल 23, 2026

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हाइलाइट्स

  • यह तीन रंगों में उपलब्ध है - रेवेन ब्लैक, विक्टर येलो और थंडर ग्रे
  • कीमतें रु.3.25 लाख से रु.3.41 लाख (एक्स-शोरूम) तक हैं
  • इसका 652 सीसी इंजन 45 बीएचपी और 55 एनएम का टॉर्क पैदा करता है

बीएसए मोटरसाइकिल्स इंडिया ने नई स्क्रैम्बलर 650 के लॉन्च के साथ अपनी मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार किया है. इसकी शुरुआती कीमत रु.3.25 लाख (एक्स-शोरूम) है. गोल्ड स्टार 650 के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित, स्क्रैम्बलर 650 में अपने क्रूज़र मॉडल की तुलना में कुछ जरूरी डिज़ाइन अंतर हैं और यह तीन रंगों, रेवेन ब्लैक, विक्टर येलो और थंडर ग्रे में उपलब्ध है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

रंगकीमत (एक्स-शोरूम)
रावेन ब्लैकरु.3.25 लाख
विक्टर येलोरु.3.33 लाख
थंडर ग्रेरु.3.41 लाख
BSA Scrambler 650 1

स्क्रैम्बलर 650 के फ्रंट में बीक-स्टाइल मड गार्ड, गोल्ड स्टार से अलग एक नया गोलाकार हेडलाइट, नई रिब्ड बेंच सीट, साइड पैनल पर नंबर बोर्ड और एक छोटा, ऊँचाई पर लगा गोल टेल लैंप दिया गया है. एग्जॉस्ट भी गोल्ड स्टार की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठा हुआ है. स्क्रैम्बलर में सेमी-नॉबी CEAT ट्यूब टायर लगे हैं जो वायर-स्पोक व्हील्स (19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर) पर लिपटे हैं. मोटरसाइकिल का व्हीलबेस 1565 मिमी और सीट की ऊँचाई 820 मिमी है. इसका कर्ब वेट 208 किलोग्राम है.

 

यह भी पढ़ें: येज़्दी स्क्रैम्बलर का भारत में 23 अप्रैल को होगी लॉन्च

 

फीचर्स की बात करें तो, स्क्रैम्बलर 650 में ऑफसेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलाइट और टेललाइट, हैंडलबार पर टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं. एक्सेसरीज की बात करें तो, खरीदार मोटरसाइकिल को सैडल बैग माउंट, टॉप रैक, इंजन गार्ड, हेडलाइट ग्रिल, बार-एंड मिरर और ब्रेस पैड जैसी चीजों से लैस कर सकते हैं.

 

इंजन की बात करें तो, स्क्रैम्बलर 650 में गोल्ड स्टार वाला ही 652 सीसी का इंजन लगा है, जो 6,500 आरपीएम पर 45 बीएचपी की ताकत और 4,000 आरपीएम पर 55 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. ताकत 5-स्पीड गियरबॉक्स के माध्यम से पहियों तक पहुंचाई जाती है. ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ डिस्क ब्रेक और स्टैंडर्ड डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है. सस्पेंशन के लिए 41 मिमी का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 5-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.

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