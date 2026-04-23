भारत में बीएसए स्क्रैम्बलर 650 लॉन्च; कीमतें रु.3.25 लाख से शुरू

बीएसए मोटरसाइकिल्स इंडिया ने नई स्क्रैम्बलर 650 के लॉन्च के साथ अपनी मोटरसाइकिल रेंज का विस्तार किया है. इसकी शुरुआती कीमत रु.3.25 लाख (एक्स-शोरूम) है. गोल्ड स्टार 650 के समान प्लेटफॉर्म पर आधारित, स्क्रैम्बलर 650 में अपने क्रूज़र मॉडल की तुलना में कुछ जरूरी डिज़ाइन अंतर हैं और यह तीन रंगों, रेवेन ब्लैक, विक्टर येलो और थंडर ग्रे में उपलब्ध है. पूरी कीमतें इस प्रकार हैं:

रंग कीमत (एक्स-शोरूम) रावेन ब्लैक रु.3.25 लाख विक्टर येलो रु.3.33 लाख थंडर ग्रे रु.3.41 लाख

स्क्रैम्बलर 650 के फ्रंट में बीक-स्टाइल मड गार्ड, गोल्ड स्टार से अलग एक नया गोलाकार हेडलाइट, नई रिब्ड बेंच सीट, साइड पैनल पर नंबर बोर्ड और एक छोटा, ऊँचाई पर लगा गोल टेल लैंप दिया गया है. एग्जॉस्ट भी गोल्ड स्टार की तुलना में अधिक ऊपर की ओर उठा हुआ है. स्क्रैम्बलर में सेमी-नॉबी CEAT ट्यूब टायर लगे हैं जो वायर-स्पोक व्हील्स (19 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर) पर लिपटे हैं. मोटरसाइकिल का व्हीलबेस 1565 मिमी और सीट की ऊँचाई 820 मिमी है. इसका कर्ब वेट 208 किलोग्राम है.

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फीचर्स की बात करें तो, स्क्रैम्बलर 650 में ऑफसेट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एलईडी हेडलाइट और टेललाइट, हैंडलबार पर टाइप ए और टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं. एक्सेसरीज की बात करें तो, खरीदार मोटरसाइकिल को सैडल बैग माउंट, टॉप रैक, इंजन गार्ड, हेडलाइट ग्रिल, बार-एंड मिरर और ब्रेस पैड जैसी चीजों से लैस कर सकते हैं.

इंजन की बात करें तो, स्क्रैम्बलर 650 में गोल्ड स्टार वाला ही 652 सीसी का इंजन लगा है, जो 6,500 आरपीएम पर 45 बीएचपी की ताकत और 4,000 आरपीएम पर 55 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. ताकत 5-स्पीड गियरबॉक्स के माध्यम से पहियों तक पहुंचाई जाती है. ब्रेकिंग के लिए दोनों सिरों पर ब्रेम्बो कैलिपर्स के साथ डिस्क ब्रेक और स्टैंडर्ड डुअल-चैनल एबीएस दिया गया है. सस्पेंशन के लिए 41 मिमी का टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क और 5-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट वाले ट्विन रियर शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं.