येज़्दी स्क्रैम्बलर 4 जुलाई से अमेज़न पर होगी उपलब्ध

येज़्दी स्क्रैम्बलर 4 जुलाई से अमेज़न पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगी और इसकी बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म के 'प्राइम डे' इवेंट के दौरान होगी. इसे ऑनलाइन खरीदने का तरीका आम बुकिंग जैसा ही है. ग्राहक एक्स-शोरूम बुकिंग की रकम ऑनलाइन चुकाएंगे, जिसके बाद लोकल डीलरशिप रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, बाकी पेमेंट और गाड़ी की डिलीवरी का काम संभालेगी.

इस घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, जावा येज़्दी मोटरसाइकिल्स के को-फ़ाउंडर अनुपम थरेजा ने कहा, "प्राइम डे के लिए अमेज़न के साथ साझेदारी करने से अपने-अपने क्षेत्र की दो अग्रणी कंपनियाँ एक साथ आ रही हैं, जिससे हमें येज़्दी स्क्रैम्बलर की भावना को राइडर्स की एक बड़ी पीढ़ी तक पहुँचाने में मदद मिलेगी."

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स्क्रैंबलर उन जावा और येज्दी मोटरसाइकिलों की बढ़ती लिस्ट में शामिल हो गई है जो पहले से ही अमेज़न पर उपलब्ध हैं. येज्दी अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पर एडवेंचर और रोडस्टर बेचती है, जबकि जावा की लाइन-अप में 350, 42 FJ, 42 बॉबर, 42 और पर्क शामिल हैं. अपडेटेड स्क्रैंबलर इस लिस्ट में शामिल होने वाला सबसे नया मॉडल है.

क्लासिक लीजेंड्स ने अप्रैल 2026 में भारत में अपडेटेड येज्दी स्क्रैंबलर लॉन्च की. इस मोटरसाइकिल में कई बड़े बदलाव किए गए, जिनमें बेहतर इंजन, अपडेटेड चेसिस, नए फीचर्स और कम वज़न शामिल हैं.

2026 स्क्रैम्बलर में नया 334 cc, लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर "कतार" इंजन लगा है, जो 29.5 bhp की पावर और 30 Nm का टॉर्क बनाता है. यह मोटरसाइकिल सेमी-नॉबी टायर्स वाले वायर-स्पोक व्हील्स पर चलती है.

2026 मॉडल में नए ग्राफिक्स दिए गए हैं, जिसमें फ्यूल टैंक पर बड़ी येज्दी ब्रांडिंग, साइड पैनल पर '69' रेस नंबर और टैंक पर स्क्रैंबलर लिखा हुआ है. अन्य अपडेट्स में रिब्ड सीट, बेहतर टेल सेक्शन, LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं. खास फीचर्स में हैंडलबार पर D-पैड कंट्रोल के साथ पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यूएसबी टाइप-A और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट, डुअल-चैनल एबीसए और तीन ट्रैक्शन कंट्रोल मोड (रोड, रेन और ऑफ-रोड) शामिल हैं.

येज़्दी स्क्रैम्बलर की कीमत अभी रु.1.99 लाख (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती है.