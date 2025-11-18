नियोकवच ने राइडर्स के लिए भारत का पहला पहनने योग्य एयरबैग वेस्ट लॉन्च किया
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित नवंबर 18, 2025
हाइलाइट्स
- दुर्घटना या गिरने पर एयरबैग वेस्ट 100 मिलीसेकंड में खुल जाता है
- बदली जा सकने वाले कार्ट्रिज के साथ मैकेनिकल ट्रिगर सिस्टम है
- ऊपरी शरीर के बड़े स्तर को सुरक्षा मिलती है
नियोकवच,भारत-फ्रांसीसी संयुक्त व्यापार का बाइक राइडर्स के लिए एक सुरक्षा एयरबैग है, जिसने बाइक राइडर्स के लिए इंटेलिजेंट पहनने योग्य एयरबैग वेस्ट सिस्टम की एक सीरीज़ लॉन्च की है. नियोकवच एयर वेस्ट को भारत का पहला इंटेलिजेंट पहनने योग्य एयरबैग सिस्टम होने का दावा किया गया है, जिसे शरीर के ऊपरी हिस्से, खासकर छाती, रीढ़ और गर्दन के हिस्सों में होने वाली गंभीर चोटों को कम करने और महत्वपूर्ण अंगों को सुरक्षित रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह एयरबैग वेस्ट सिस्टम दुर्घटना के दौरान 100 मिलीसेकंड से भी कम समय में खुल जाता है और धड़, पीठ और कंधे जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों को कुशनिंग देता है.
यह भी पढ़ें: डुकाटी पानीगाले V4 ट्राइकोलोर इटालिया हुई पेश, सिर्फ 163 बाइक्स तक सीमित होगी बिक्री
मोटरसाइकिल राइडर्स को कार के ड्राइवर्स की तुलना में 40 गुना ज़्यादा जोखिम का सामना करना पड़ता है, इसलिये टक्करों में उनको ज्यादा सुरक्षा की ज़रूरत होती है. अध्ययनों से पता चलता है कि लगभग 70% सवारों की मृत्यु धड़, रीढ़ या गर्दन में गंभीर चोटों के कारण होती है, यह कुछ ऐसे हिस्से जहाँ पारंपरिक सवारी प्रोडक्ट सीमित सुरक्षा देते हैं. नियोकवच एयर वेस्ट का उद्देश्य टक्कर का पता लगने के 100 मिलीसेकंड के भीतर खुलकर, शरीर के महत्वपूर्ण ऊपरी अंगों की रक्षा करके और घातक चोट के जोखिम को कम करके इन कमियों को दूर करना है. 17 लीटर से 28 लीटर तक के एयरबैग की क्षमता, ऊपरी शरीर की पूरी सुरक्षा का वादा करती है.
नियोकवच एक टेदर-आधारित मैकेनिकल ट्रिगर का उपयोग करता है जो मोटरसाइकिल से जुड़ता है और टक्कर या सवार के अचानक बाहर निकलने पर तुरंत एक्टिव हो जाता है, जिससे एयरबैग तुरंत खुल जाता है जिससे टक्कर की गंभीरता कम हो जाती है और रीढ़ की हड्डी में अत्यधिक खिंचाव या अंगों में चोट लगने से बचाव होता है - और यह सब बिना किसी बैटरी, चार्जिंग या इलेक्ट्रॉनिक सेंसर के होता है. इसे लगाने के बाद कार्ट्रिज बदलकर रीसेट और दोबारा इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिससे यह एक व्यावहारिक और किफ़ायती सुरक्षा सिस्टम बन जाता है. नियोकवच एयर वेस्ट भारत में बना है और वैश्विक प्रमाणन मानकों को पूरा करता है. बेहतर सुरक्षा और फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एयर वेस्ट में CE लेवल 2 प्रमाणित बैक प्रोटेक्टर लगा है जिसके नीचे एयरबैग लगा है.
नियोकवच एयर वेस्ट के साथ, कंपनी ने दो और मॉडल भी पेश किए हैं, जिसमें एयरबैग तकनीक से लैस बैकपैक मिलता है. रु.40,800 की कीमत वाला नियोकवच टेक प्रो, एकीकृत हाइड्रेशन पैक, लैपटॉप पॉकेट, टैबलेट स्लीव और हेलमेट होल्डर के साथ-साथ एयरबैग वेस्ट के साथ एडवांस सुरक्षा वाला बैकपैक देता है. रु.36,000 की कीमत वाला नियोकवच टेक पैक एयर, रोजमर्रा यात्रियों के लिए बेहतर सुरक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी सुविधाओं के साथ हल्का और आरामदायक है. ये तीनों मॉडल अब नियोकवच की आधिकारिक वेबसाइट और भारत भर के चुनिंदा अधिकृत रिटेल विक्रेताओं पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं.
