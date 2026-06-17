नई मिनी कंट्रीमेन C भारत में हुई लॉन्च, कीमत रु.47.50 लाख

मिनी इंडिया ने भारत में नया पेट्रोल-पावर्ड कंट्रीमेन C लॉन्च की है, जिसकी कीमत ₹47.50 लाख (एक्स-शोरूम) है. कंट्रीमेन C, कंट्रीमेन रेंज का नया एंट्री-लेवल वेरिएंट है और नई-पीढ़ी की SUV का पहला ऐसा वेरिएंट है जिसे चेन्नई में BMW प्लांट में लोकली असेंबल किया गया है. JCW कंट्रीमेन All4 (कीमत ₹66.15 लाख, एक्स-शोरूम) के बाद, कंट्रीमेन C भारत में पेश किया जाने वाली मिनी SUV का दूसरा पेट्रोल वेरिएंट है.

अपने इलेक्ट्रिक वर्जन 'कंट्रीमैन E' के उलट, मिनी ने 'कंट्रीमैन C' को सिर्फ़ एक ही पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस ट्रिम – 'फेवर्ड' (Favoured) – में पेश करने का फ़ैसला किया है. डिज़ाइन के मामले में, नई 'कंट्रीमैन C' अपने 'फेवर्ड' स्पेक में 'कंट्रीमैन E' जैसी ही दिखती है, यहाँ तक कि इसके अलॉय व्हील्स भी एक जैसे हैं. दोनों के बीच सबसे बड़ा फ़र्क 'कंट्रीमैन C' की खुली ग्रिल है, जबकि 'कंट्रीमैन E' में बंद ग्रिल यूनिट दी गई है.

कंट्रीमैन E के उलट, जो आठ बाहरी रंगों में उपलब्ध है, खरीदारों को केवल 6 बाहरी रंग ही मिलते हैं, जिसमें स्मोकी ग्रीन, ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, नानुक व्हाइट, स्लेट ब्लू और चिली रेड शामिल हैं.

फीचर्स की बात करें तो, कंट्रीमेन C में 19-इंच के अलॉय व्हील्स, पैनोरमिक सनरूफ, 240 mm का गोल सेंट्रल टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन हाई-फाई साउंड सिस्टम, 360-डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मसाज फंक्शन, वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, एडेप्टिव LED हेडलाइट्स, एडजस्टेबल एम्बिएंट लाइटिंग और भी बहुत कुछ मिलता है.

कंट्रीमेन C में 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 154 bhp की दमदार पावर और 240 Nm का टॉर्क बनाता है – यह इसके सिस्टर मॉडल, X1 पेट्रोल के मुकाबले 20 bhp और 10 Nm ज़्यादा है. इसमें 7-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए फ्रंट व्हील्स तक पावर पहुंचाई जाती है. मिनी का दावा है कि यह कार 9.0 सेकंड में 0-100 kmph की रफ़्तार पकड़ लेती है और इसकी टॉप स्पीड 212 kmph है. मिनी के मुताबिक, कंट्रीमेन C का ऑफिशियल फ़्यूल इकॉनमी फ़िगर 15.92 kmpl है.

नई कंट्रीमेन C का मुकाबला बीएमडब्ल्यू X1 पेट्रोल (₹50.90 लाख), ऑडी Q3 पेट्रोल (₹43.67 लाख) और मर्सिडीज़ बेन्ज़ GLA पेट्रोल (₹51.80 लाख) जैसी कारों से है.