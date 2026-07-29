नई टोयोटा हायलक्स: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी

पत्रिका
यूज़्ड कार्स
यूज़्ड कार टॉप शहरों से
दिल्लीपुणेनोएडामुंबई
मॉडल के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी वैगन Rमारुती सुजुकी स्विफ्ट कारमहिंद्रा स्कार्पियो कार्समारुति सुजुकी स्विफ्ट डज़इर
ब्रांड के अनुसार यूज़्ड कार
मारुती सुजुकी कार्सहुंडई कार्समहिंद्रा कार्सहोंडा कार्स
प्रकार के अनुसार यूज़्ड कार
एसयूवी कार्सहैचबैक कार्ससेडान कार्सएमयूवी कार्स
ईंधन द्वारा सेडान कार्स
पेट्रोल कार्सडीज़ल कार्सपेट्रोल और सीएनजी कार्स
ट्रांसमिशन द्वारा यूज़्ड कार
मैन्युअल कार्सआटोमेटिक कार्सएएमटी कार्स
मालिक द्वारा यूज़्ड कार
पहला मालिक कार्सदूसरा मालिक कार्सतीसरा मालिक कार्स
बजट के अनुसार यूज़्ड कार
₹ 5 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 8 लाख से कम कीमत वाली कारें₹ 10 लाख से कम कीमत वाली कारें
कार बेचेंनई कार्स
अपकमिंग
एमजी स्टारलाइट 560रेनो नई क्विडलेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकटेस्ला मॉडेल एक्स
लेटेस्ट
टाटा न्यू नेक्सनहौंडा एलेवटेईजीप कंपासहुंडई ओरा
रिसर्च
कारों की तुलना करेंलेटेस्ट कार न्यूज़कार रिव्यु
एक्स्प्लोर
सभी नई कारें देखेंइलेक्ट्रिक कार्सट्रेंडिंग कार्सपॉपुलर कार्स
बजट के अनुसार
₹ 15 लाख से कम कीमत की कारें₹ 15 - ₹ 25 लाख के बीच की कारें₹ 25 - ₹ 40 लाख के बीच की कारें₹ 40 लाख से अधिक की कारें
प्रकार के अनुसार
हैचबैक कार्ससेडान कार्सएसयूवी कार्सएमयूवी कार्स
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल कार्सएडवेंचर कार्सकम्यूटर कार्ससर्वोत्तम माइलेज कार्स
ब्रांड द्वारा
टाटा मोटर्समारुती सुजुकीकिआमहिंद्रा
नई बाइक्स
एक्स्प्लोर
सभी बाइक देखेंट्रेंडिंग बाइक्सलोकप्रिय बाइकइलेक्ट्रिक बाइक
अपकमिंग
रॉयल एनफील्डयामाहा आरहोंडाएथर ई एल 01ट्रायंफ
रिसर्च
बाइक की तुलना करेंलेटेस्ट बाइक न्यूज़एक्सपर्ट रिव्यु
लेटेस्ट
हौंडा शाइन 100हीरो ज़ूमजॉय ई-बाइक मिहोसहॉप इलेक्ट्रिक लियो
प्रकार के अनुसार
स्कूटरकम्यूटरक्रूजरस्पोर्ट्स
बजट के अनुसार
₹50000 से कम की बाइक₹ 50K - ₹ 70K के बीच की बाइक₹ 70K - ₹ 1L के बीच की बाइक₹ 1L - ₹ 3L के बीच की
लाइफस्टाइल द्वारा
अफोर्डेबल बाइकएडवेंचर बाइककम्यूटर बाइकसर्वोत्तम माइलेज बाइक
ब्रांड द्वारा
रॉयल एनफील्ड बाइकहीरो बाइकहोंडा बाइकटीवीएस बाइक
वारंटीवीडियोस
एक्सपर्ट रेव्यूज
कार रेव्यूजबाइक रेव्यूजपहली झलक
न्यूज़ और एपिसोड्स
car&bike न्यूज़car&bike शोइन कन्वर्सेशन विथ
काटेगोरिस
car&bike अवार्ड्सकार दुर्घटना परीक्षण

नई टोयोटा हायलक्स: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी

2026 हायलक्स दो ट्रिम लेवल: GX और VX में उपलब्ध है, और यह 4x2 और 4x4 दोनों कॉन्फ़िगरेशन में आती है। यहाँ बताया गया है कि हर वैरिएंट में क्या-क्या मिलेगा.
Calendar-icon

द्वारा ऋषभ परमार

clock-icon

1 मिनट पढ़े

Calendar-icon

प्रकाशित जुलाई 29, 2026

हमें फॉलो करें

google-news-icon
Story

हाइलाइट्स

  • 2026 हायलक्स भारत में तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है
  • इसमें 2.8-लीटर का डीज़ल इंजन है, जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है
  • VX ट्रिम में 4x4 का ऑप्शन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया है

टोयोटा ने आखिरकार भारत में नौवीं-पीढ़ी की हायलक्स पिक-अप लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. नई हायलक्स का डिज़ाइन पहले वाले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी है, साथ ही इसके केबिन को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है.

 

यह भी पढ़ें: भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च

 

2026 हायलक्स दो ट्रिम लेवल: GX और VX, और तीन वेरिएंट: GX 4x2 AT, GX 4x4 AT और VX 4x4 AT में उपलब्ध है. सभी वेरिएंट में 2.8-लीटर का डीज़ल इंजन है जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि ऊपर के दो वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. आइए, हर वेरिएंट की खासियतें विस्तार से जानते हैं.

 

टोयोटा हालक्स GX 4x2 AT


ड्राइवट्रेन: 4x2 

कीमत: रु.31.99 लाख (एक्स-शोरूम)

 

फीचर्स

 

एक्सटीरियर (बाहरी डिज़ाइन)

  • नए "Cyber Sumo" डिज़ाइन के साथ फ्रंट फेसिया
  • हनीकॉम्ब फ्रंट ग्रिल
  • हेक्सागोनल ग्रिप साइड स्टेप
  • इंटीग्रेटेड रियर बेड स्टेप
  • लॉक के साथ टेलगेट असिस्ट
  • इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED हेडलैंप
  • बल्ब रियर टेल लैंप और रियर फॉग लैंप
  • इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVM (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
  • ORVM पर साइड टर्न इंडिकेटर्स
  • मैट-फिनिश ORVM
  • मैट-फिनिश बाहरी डोर हैंडल
  • पोल एंटीना
  • ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम
  • आगे और पीछे ऊँचाई-समायोज्य हेडरेस्ट
  • ड्राइवर के लिए 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट
  • को-पैसेंजर-चालक (फ्रंट पैसेंजर) के लिए 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट
  • ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल
  • ग्रीन लैमिनेटेड विंडशील्ड
  • TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
  • मैनुअल एयर कंडीशनिंग (AC)
  • स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
  • रिट्रैक्टेबल ढक्कन वाला अतिरिक्त अपर ग्लवबॉक्स
  • रिट्रैक्टेबल लिड वाले डैशबोर्ड कपहोल्डर्स
  • टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
  • पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर
  • मैप और केबिन लैंप
  • सनग्लास होल्डर
  • रेगुलर केबिन एयर फ़िल्टर
  • 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
  • वायर्ड Apple CarPlay और Android Auto
  • ब्लूटूथ कनेकक्टिविटी
  • स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
  • एक USB Type-C पोर्ट
  • दो 12V पावर आउटलेट
  • जैम प्रोटेक्शन के साथ सभी पावर विंडो
  • रिवर्स पार्किंग कैमरा
  • 7 एयरबैग
  • एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
  • ब्रेक असिस्ट के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC)
  • एंटी-थेफ्ट अलार्म
  • प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ फ्रंट सीट बेल्ट
  • हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट
  • सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट
  • सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर
  • टेथर एंकर के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
  • इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल
  • इम्पैक्ट-अब्जॉर्बिंग बॉडी स्ट्रक्चर
  • टक्कर की स्थिति में ऑटोमैटिक डोर अनलॉक
  • स्पीड-सेंसिंग ऑटोमैटिक डोर लॉक
  • डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM)
New Toyota Hilux 1

टोयोटा हायलक्स GX 4x4 AT


ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत: 

₹33.69 लाख (एक्स-शोरूम)

 

GX 4x2 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:

GX 4x2 AT

 

  • ऑफ-रोड फीचर्स
  • 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) – हाई (H4) और लो (L4) रेंज के साथ
  • इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल – 2WD और 4WD मोड के बीच आसान चयन
  • इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक 
  •  

टोयोटा हायलक्स VX 4x4 AT

 

ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत: 

₹36.69 लाख (एक्स-शोरूम)

2026 Toyota Hilux Interior

GX 4x4 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:

 

  • वेलकम लैंप्स के साथ LED हेडलैंप
  • LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
  • वेलकम डोर लैंप्स
  • बोनट पर प्रीमियम हूड ऑर्नामेंट
  • व्हील आर्च लाइनर्स
  • LED फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स
  • LED रियर टेल लैंप्स
  • ग्लॉस-फिनिश ORVM (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
  • ग्लॉस-फिनिश बाहरी डोर हैंडल
  • शार्क-फिन एंटीना
  • इल्यूमिनेटेड डोर स्कफ प्लेट्स
  • वायरलेस मोबाइल चार्जर
  • स्मार्ट एंट्री के साथ पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन
  • कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
  • PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर
  • तीन यूएसबी टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
  • एक 12V पावर आउटलेट
  • एक 220V पावर आउटलेट
  • क्रूज़ कंट्रोल
  • 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
  • 8-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम
  • वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो
  • टोयोटा i-Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
  • डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
  • पैनोरमिक व्यू मॉनिटर (PVM)
  • डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल
  • मल्टी-टेरेन सिलेक्ट मोड
# Toyota kirloskar Motor# Toyota Hilux India Launch# Toyota Hilux Pick-up# Toyota Hybrid# Toyota Hilux Pickup Truck# Toyota Hilux Facelift# Toyota Hilux Pickup Truck Launch# Toyota Hilux news# Toyota Hilux# Cars# Auto Industry# Cover Story
Stay updated with automotive news and reviews right at your fingertips through carandbike.com's WhatsApp Channel.

अपकमिंग कार्स

अपकमिंग बाइक्स

और ज्यादा खोजें

  • लेटेस्ट News

  • रिलेटेड आर्टिकल्स

  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स को पिछले मॉडल के मुकाबले काफी नए डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, हालांकि इसमें पहले जैसा ही 2.8-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है.
    भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स ने नवंबर 2025 में ग्लोबल डेब्यू किया.
    नई पीढ़ी की टोयोटा हालक्स भारत में 28 जुलाई को होगी लॉन्च
  • इस महत्वपूर्ण आंकड़े में केवल सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन शामिल हैं, माइल्ड हाइब्रिड नहीं.
    टोयोटा ने भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स को पिछले मॉडल के मुकाबले काफी नए डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है, हालांकि इसमें पहले जैसा ही 2.8-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प दिया गया है.
    भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
  • भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
    टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
  • नौवीं पीढ़ी की हायलक्स ने नवंबर 2025 में ग्लोबल डेब्यू किया.
    नई पीढ़ी की टोयोटा हालक्स भारत में 28 जुलाई को होगी लॉन्च
  • इस महत्वपूर्ण आंकड़े में केवल सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहन शामिल हैं, माइल्ड हाइब्रिड नहीं.
    टोयोटा ने भारत में 3 लाख हाइब्रिड वाहनों की बिक्री का आंकड़ा हासिल किया
  • नई हायलक्स ईवी में 59.2 kWh की बैटरी, डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव और 240 किमी तक की रेंज है.
    नई टोयोटा हायलक्स को किया पेश; पहली बार ईवी पावरट्रेन; FCEV की भी पुष्टि
c&b icon

भारत में ट्रेंडिंग वाहन

सभी देखें
  • पत्रिका
  • News
  • नई टोयोटा हायलक्स: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी