नई टोयोटा हायलक्स: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी

टोयोटा ने आखिरकार भारत में नौवीं-पीढ़ी की हायलक्स पिक-अप लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. नई हायलक्स का डिज़ाइन पहले वाले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी है, साथ ही इसके केबिन को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है.

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2026 हायलक्स दो ट्रिम लेवल: GX और VX, और तीन वेरिएंट: GX 4x2 AT, GX 4x4 AT और VX 4x4 AT में उपलब्ध है. सभी वेरिएंट में 2.8-लीटर का डीज़ल इंजन है जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि ऊपर के दो वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. आइए, हर वेरिएंट की खासियतें विस्तार से जानते हैं.

टोयोटा हालक्स GX 4x2 AT



ड्राइवट्रेन: 4x2

कीमत: रु.31.99 लाख (एक्स-शोरूम)

फीचर्स

एक्सटीरियर (बाहरी डिज़ाइन)

नए "Cyber Sumo" डिज़ाइन के साथ फ्रंट फेसिया

डिज़ाइन के साथ फ्रंट फेसिया हनीकॉम्ब फ्रंट ग्रिल

हेक्सागोनल ग्रिप साइड स्टेप

इंटीग्रेटेड रियर बेड स्टेप

लॉक के साथ टेलगेट असिस्ट

इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED हेडलैंप

बल्ब रियर टेल लैंप और रियर फॉग लैंप

इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVM (बाहरी रियर-व्यू मिरर)

ORVM पर साइड टर्न इंडिकेटर्स

मैट-फिनिश ORVM

मैट-फिनिश बाहरी डोर हैंडल

पोल एंटीना

ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम

आगे और पीछे ऊँचाई-समायोज्य हेडरेस्ट

ड्राइवर के लिए 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट

को-पैसेंजर-चालक (फ्रंट पैसेंजर) के लिए 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट

ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल

ग्रीन लैमिनेटेड विंडशील्ड

TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर

मैनुअल एयर कंडीशनिंग (AC)

स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट

रिट्रैक्टेबल ढक्कन वाला अतिरिक्त अपर ग्लवबॉक्स

रिट्रैक्टेबल लिड वाले डैशबोर्ड कपहोल्डर्स

टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट

पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर

मैप और केबिन लैंप

सनग्लास होल्डर

रेगुलर केबिन एयर फ़िल्टर

8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम

4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम

वायर्ड Apple CarPlay और Android Auto

ब्लूटूथ कनेकक्टिविटी

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

एक USB Type-C पोर्ट

दो 12V पावर आउटलेट

जैम प्रोटेक्शन के साथ सभी पावर विंडो

रिवर्स पार्किंग कैमरा

7 एयरबैग

एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)

ब्रेक असिस्ट के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC)

एंटी-थेफ्ट अलार्म

प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ फ्रंट सीट बेल्ट

हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट

सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर

टेथर एंकर के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर

इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल

इम्पैक्ट-अब्जॉर्बिंग बॉडी स्ट्रक्चर

टक्कर की स्थिति में ऑटोमैटिक डोर अनलॉक

स्पीड-सेंसिंग ऑटोमैटिक डोर लॉक

डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM)

टोयोटा हायलक्स GX 4x4 AT



ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत:

₹33.69 लाख (एक्स-शोरूम)

GX 4x2 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:

GX 4x2 AT

ऑफ-रोड फीचर्स

4WD (फोर-व्हील ड्राइव) – हाई (H4) और लो (L4) रेंज के साथ

इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल – 2WD और 4WD मोड के बीच आसान चयन

इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक



टोयोटा हायलक्स VX 4x4 AT

ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत:

₹36.69 लाख (एक्स-शोरूम)

GX 4x4 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं: