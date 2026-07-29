नई टोयोटा हायलक्स: वैरिएंट्स, फीचर्स और कीमतों की डिटेल जानकारी
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित जुलाई 29, 2026
हाइलाइट्स
- 2026 हायलक्स भारत में तीन वेरिएंट्स में उपलब्ध है
- इसमें 2.8-लीटर का डीज़ल इंजन है, जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आता है
- VX ट्रिम में 4x4 का ऑप्शन मिलता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक भी दिया गया है
टोयोटा ने आखिरकार भारत में नौवीं-पीढ़ी की हायलक्स पिक-अप लॉन्च कर दी है, जिसकी शुरुआती कीमत ₹31.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. नई हायलक्स का डिज़ाइन पहले वाले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प और स्पोर्टी है, साथ ही इसके केबिन को भी पूरी तरह से नया रूप दिया गया है.
यह भी पढ़ें: भारत में नई टोयोटा हायलक्स रु.31.99 लाख में हुई लॉन्च
2026 हायलक्स दो ट्रिम लेवल: GX और VX, और तीन वेरिएंट: GX 4x2 AT, GX 4x4 AT और VX 4x4 AT में उपलब्ध है. सभी वेरिएंट में 2.8-लीटर का डीज़ल इंजन है जो 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है, जबकि ऊपर के दो वेरिएंट में फोर-व्हील ड्राइव की सुविधा मिलती है. आइए, हर वेरिएंट की खासियतें विस्तार से जानते हैं.
टोयोटा हालक्स GX 4x2 AT
ड्राइवट्रेन: 4x2
कीमत: रु.31.99 लाख (एक्स-शोरूम)
फीचर्स
एक्सटीरियर (बाहरी डिज़ाइन)
- नए "Cyber Sumo" डिज़ाइन के साथ फ्रंट फेसिया
- हनीकॉम्ब फ्रंट ग्रिल
- हेक्सागोनल ग्रिप साइड स्टेप
- इंटीग्रेटेड रियर बेड स्टेप
- लॉक के साथ टेलगेट असिस्ट
- इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED हेडलैंप
- बल्ब रियर टेल लैंप और रियर फॉग लैंप
- इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाले ORVM (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
- ORVM पर साइड टर्न इंडिकेटर्स
- मैट-फिनिश ORVM
- मैट-फिनिश बाहरी डोर हैंडल
- पोल एंटीना
- ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम
- आगे और पीछे ऊँचाई-समायोज्य हेडरेस्ट
- ड्राइवर के लिए 6-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट
- को-पैसेंजर-चालक (फ्रंट पैसेंजर) के लिए 4-वे मैनुअल एडजस्टेबल सीट
- ब्लैक इनसाइड डोर हैंडल
- ग्रीन लैमिनेटेड विंडशील्ड
- TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर
- मैनुअल एयर कंडीशनिंग (AC)
- स्टोरेज के साथ फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट
- रिट्रैक्टेबल ढक्कन वाला अतिरिक्त अपर ग्लवबॉक्स
- रिट्रैक्टेबल लिड वाले डैशबोर्ड कपहोल्डर्स
- टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
- पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर
- मैप और केबिन लैंप
- सनग्लास होल्डर
- रेगुलर केबिन एयर फ़िल्टर
- 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 4-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
- वायर्ड Apple CarPlay और Android Auto
- ब्लूटूथ कनेकक्टिविटी
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- एक USB Type-C पोर्ट
- दो 12V पावर आउटलेट
- जैम प्रोटेक्शन के साथ सभी पावर विंडो
- रिवर्स पार्किंग कैमरा
- 7 एयरबैग
- एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS)
- ब्रेक असिस्ट के साथ व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC)
- एंटी-थेफ्ट अलार्म
- प्रीटेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ फ्रंट सीट बेल्ट
- हाइट एडजेस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट
- सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट
- सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर
- टेथर एंकर के साथ ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर
- इमरजेंसी ब्रेक सिग्नल
- इम्पैक्ट-अब्जॉर्बिंग बॉडी स्ट्रक्चर
- टक्कर की स्थिति में ऑटोमैटिक डोर अनलॉक
- स्पीड-सेंसिंग ऑटोमैटिक डोर लॉक
- डे/नाइट इनसाइड रियर-व्यू मिरर (IRVM)
टोयोटा हायलक्स GX 4x4 AT
ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत:
₹33.69 लाख (एक्स-शोरूम)
GX 4x2 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
GX 4x2 AT
- ऑफ-रोड फीचर्स
- 4WD (फोर-व्हील ड्राइव) – हाई (H4) और लो (L4) रेंज के साथ
- इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव कंट्रोल – 2WD और 4WD मोड के बीच आसान चयन
- इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंशियल लॉक
-
टोयोटा हायलक्स VX 4x4 AT
ड्राइवट्रेन: 4x4 कीमत:
₹36.69 लाख (एक्स-शोरूम)
GX 4x4 AT में मिलने वाले फ़ीचर्स के अलावा, इसमें ये भी मिलते हैं:
- वेलकम लैंप्स के साथ LED हेडलैंप
- LED डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRLs)
- वेलकम डोर लैंप्स
- बोनट पर प्रीमियम हूड ऑर्नामेंट
- व्हील आर्च लाइनर्स
- LED फ्रंट और रियर फॉग लैंप्स
- LED रियर टेल लैंप्स
- ग्लॉस-फिनिश ORVM (बाहरी रियर-व्यू मिरर)
- ग्लॉस-फिनिश बाहरी डोर हैंडल
- शार्क-फिन एंटीना
- इल्यूमिनेटेड डोर स्कफ प्लेट्स
- वायरलेस मोबाइल चार्जर
- स्मार्ट एंट्री के साथ पुश स्टार्ट/स्टॉप बटन
- कपहोल्डर्स के साथ रियर सेंटर आर्मरेस्ट
- PM2.5 केबिन एयर फ़िल्टर
- तीन यूएसबी टाइप-C चार्जिंग पोर्ट
- एक 12V पावर आउटलेट
- एक 220V पावर आउटलेट
- क्रूज़ कंट्रोल
- 12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 8-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम
- वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्राइड ऑटो
- टोयोटा i-Connect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी
- डायरेक्ट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- पैनोरमिक व्यू मॉनिटर (PVM)
- डाउनहिल असिस्ट कंट्रोल
- मल्टी-टेरेन सिलेक्ट मोड
अपकमिंग कार्स
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 30, 2026
- रेनो क्विडएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 15 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 31, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 25, 2026
- लेक्सस स्पोर्टएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 - 80 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 27, 2026
- बीएमडब्ल्यू एक्स6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.85 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 30, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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