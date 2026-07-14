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टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक

भारत में टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस को लॉन्च हुए चार साल से ज़्यादा का समय हो गया है. इसलिए, अब इसका फ़ेसलिफ़्ट लाने का सही समय लगता है.
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित जुलाई 14, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • इसके अंदर और बाहर डिज़ाइन में मामूली बदलाव हो सकते हैं
  • हार्डवेयर में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है
  • इस अपडेट के साथ फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन आ सकता है

ऐसा लगता है कि टोयोटा ने नई और अपडेटेड हाइक्रॉस की टेस्टिंग शुरू कर दी है. नवंबर 2022 में लॉन्च हुई क्रिस्टा की जगह लेने वाली यह गाड़ी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन वाली तीन-रो वाली फ़ैमिली MPV के तौर पर आई थी और अब इसे आए हुए लगभग चार साल हो चुके हैं. यहाँ भारी पूरी तरह (ढकी हुई हालत) में टेस्ट होती दिख रही नई गाड़ी के इस साल के आखिर में त्योहारों के मौसम के आस-पास आने की उम्मीद है.

 

यह भी पढ़ें: 2026 टाटा सफारी और हैरियर स्टेल्थ एडिशन हुए लॉन्च: कीमतें रु.23.43 लाख से शुरू

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फेसलिफ़्टेड हाइक्रॉस में ज़्यादातर कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है, जैसे कि हेडलैंप/टेल लैंप के डिज़ाइन, बंपर डिज़ाइन (आगे और पीछे दोनों तरफ़) और कुछ नए पेंट ऑप्शन. इसमें नए अलॉय व्हील डिज़ाइन की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बदलाव होने की संभावना कम है. अंदर भी, बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए फ़ीचर जोड़ने और मौजूदा फ़ीचर्स को बेहतर बनाने तक ही सीमित रहेंगे.

Screenshot 2026 07 13 184155

चूंकि यह एक फेसलिफ्ट है, इसलिए गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में शायद ही कोई बदलाव होगा. भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा, लेकिन इस फेसलिफ्ट के साथ हमें नया फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी देखने को मिल सकता है.

 

त्योहारी सीज़न के नज़दीक आने के साथ, आने वाले महीनों में अपडेटेड हाइक्रॉस के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

 

सोर्स

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