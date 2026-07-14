टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक

ऐसा लगता है कि टोयोटा ने नई और अपडेटेड हाइक्रॉस की टेस्टिंग शुरू कर दी है. नवंबर 2022 में लॉन्च हुई क्रिस्टा की जगह लेने वाली यह गाड़ी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन वाली तीन-रो वाली फ़ैमिली MPV के तौर पर आई थी और अब इसे आए हुए लगभग चार साल हो चुके हैं. यहाँ भारी पूरी तरह (ढकी हुई हालत) में टेस्ट होती दिख रही नई गाड़ी के इस साल के आखिर में त्योहारों के मौसम के आस-पास आने की उम्मीद है.

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फेसलिफ़्टेड हाइक्रॉस में ज़्यादातर कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है, जैसे कि हेडलैंप/टेल लैंप के डिज़ाइन, बंपर डिज़ाइन (आगे और पीछे दोनों तरफ़) और कुछ नए पेंट ऑप्शन. इसमें नए अलॉय व्हील डिज़ाइन की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बदलाव होने की संभावना कम है. अंदर भी, बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए फ़ीचर जोड़ने और मौजूदा फ़ीचर्स को बेहतर बनाने तक ही सीमित रहेंगे.

चूंकि यह एक फेसलिफ्ट है, इसलिए गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में शायद ही कोई बदलाव होगा. भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा, लेकिन इस फेसलिफ्ट के साथ हमें नया फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी देखने को मिल सकता है.

त्योहारी सीज़न के नज़दीक आने के साथ, आने वाले महीनों में अपडेटेड हाइक्रॉस के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.

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