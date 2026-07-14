टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की पहली बार दिखी झलक
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित जुलाई 14, 2026
हाइलाइट्स
- इसके अंदर और बाहर डिज़ाइन में मामूली बदलाव हो सकते हैं
- हार्डवेयर में किसी बदलाव की उम्मीद नहीं है
- इस अपडेट के साथ फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन आ सकता है
ऐसा लगता है कि टोयोटा ने नई और अपडेटेड हाइक्रॉस की टेस्टिंग शुरू कर दी है. नवंबर 2022 में लॉन्च हुई क्रिस्टा की जगह लेने वाली यह गाड़ी, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन वाली तीन-रो वाली फ़ैमिली MPV के तौर पर आई थी और अब इसे आए हुए लगभग चार साल हो चुके हैं. यहाँ भारी पूरी तरह (ढकी हुई हालत) में टेस्ट होती दिख रही नई गाड़ी के इस साल के आखिर में त्योहारों के मौसम के आस-पास आने की उम्मीद है.
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फेसलिफ़्टेड हाइक्रॉस में ज़्यादातर कॉस्मेटिक बदलाव होने की उम्मीद है, जैसे कि हेडलैंप/टेल लैंप के डिज़ाइन, बंपर डिज़ाइन (आगे और पीछे दोनों तरफ़) और कुछ नए पेंट ऑप्शन. इसमें नए अलॉय व्हील डिज़ाइन की भी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा बदलाव होने की संभावना कम है. अंदर भी, बदलाव ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नए फ़ीचर जोड़ने और मौजूदा फ़ीचर्स को बेहतर बनाने तक ही सीमित रहेंगे.
चूंकि यह एक फेसलिफ्ट है, इसलिए गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों में शायद ही कोई बदलाव होगा. भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन बिना किसी बदलाव के जारी रहेगा, लेकिन इस फेसलिफ्ट के साथ हमें नया फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन भी देखने को मिल सकता है.
त्योहारी सीज़न के नज़दीक आने के साथ, आने वाले महीनों में अपडेटेड हाइक्रॉस के बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.
अपकमिंग कार्स
- होंडा ZR-Vएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 14 - 18 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 15, 2026
- एमजी स्टारलाइट 560एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 21 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 16, 2026
- मर्सिडीज़-एएमजी ई53 पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 13.9 - 14.4 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- मारुति सुजुकी ब्रेज़ाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8.5 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चजुल॰ 23, 2026
- लेक्सस आरझी इलेक्ट्रिकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 5, 2026
- टेस्ला मॉडेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1 - 1.5 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 13, 2026
- ह्युंडई ईलाइट आई20एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 14 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 14, 2026
- महिंद्रा थार ईएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 9 - 12 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- निसान टेरानोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 15, 2026
- किया सिरोस ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 20, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- रॉयल एनफील्ड Continental GT 450एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.75 - 2.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअक्तू॰ 15, 2026
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